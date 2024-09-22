«Милан» обыграл «Интер» впервые с 2022 года – после антирекордной серии из 6 поражений
«Милан» прервал серию неудач в дерби.
Команда Паулу Фонсеки одержала победу в 5-м туре Серии А – 2:1.
В последний раз «россонери» обыгрывали «нерадзурри» в сентябре 2022 года. С тех пор «Интер» победил в шести матчах подряд и повторил рекордную для дерби серию.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости