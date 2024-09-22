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«Милан» обыграл «Интер» впервые с 2022 года – после антирекордной серии из 6 поражений

«Милан» прервал серию неудач в дерби.

Команда Паулу Фонсеки одержала победу в 5-м туре Серии А – 2:1.

В последний раз «россонери» обыгрывали «нерадзурри» в сентябре 2022 года. С тех пор «Интер» победил в шести матчах подряд и повторил рекордную для дерби серию.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoИнтер
logoМилан
logoСимоне Индзаги
logoсерия А Италия
logoПаулу Фонсека
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