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  • Паулу Фонсека: «Милан» заслужил победу, давно никто не создавал «Интеру» таких проблем. Для меня важно видеть, что игроки верят в наши идеи»
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Паулу Фонсека: «Милан» заслужил победу, давно никто не создавал «Интеру» таких проблем. Для меня важно видеть, что игроки верят в наши идеи»

Паулу Фонсека рад, что «Милан» прервал серию из 6 поражений от «Интера» (2:1).

«Милан» давно не выигрывал дерби, и, конечно, это было важно для нашей текущей формы. Футболисты проявили храбрость, и мы заслужили победу. Давно не видел, чтобы кто-либо создавал «Интеру» такие проблемы.

Мы не меняли структуру, мы просто некоторые вещи делали по-другому. Изменились сами игроки.

Следующую неделю я проведу с немного большей уверенностью, но что для меня действительно важно, так это продолжать видеть, что футболисты верят в наши идеи, как это и было все это время. Мы знаем, что должны играть лучше, но эта победа была ради футболистов», – сказал в эфире DAZN главный тренер «Милана».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Football Italia
logoИнтер
logoМилан
logoсерия А Италия
logoПаулу Фонсека
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