Паулу Фонсека: «Милан» заслужил победу, давно никто не создавал «Интеру» таких проблем. Для меня важно видеть, что игроки верят в наши идеи»
Паулу Фонсека рад, что «Милан» прервал серию из 6 поражений от «Интера» (2:1).
«Милан» давно не выигрывал дерби, и, конечно, это было важно для нашей текущей формы. Футболисты проявили храбрость, и мы заслужили победу. Давно не видел, чтобы кто-либо создавал «Интеру» такие проблемы.
Мы не меняли структуру, мы просто некоторые вещи делали по-другому. Изменились сами игроки.
Следующую неделю я проведу с немного большей уверенностью, но что для меня действительно важно, так это продолжать видеть, что футболисты верят в наши идеи, как это и было все это время. Мы знаем, что должны играть лучше, но эта победа была ради футболистов», – сказал в эфире DAZN главный тренер «Милана».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Football Italia
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости