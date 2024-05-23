Депутат Свищев об обращении Новичкова в прокуратуру из-за шутки Безрукова про «денюжки»: «Процессуально он имел право. Тема больная, на слуху постоянно договорняки»

Теги премьер-лига Россия происшествия КДК РФС Государственная дума Александр Дюков Краснодар Дмитрий Свищев Политика Р-Спорт Руслан Безруков Футбол

Дмитрий Свищев высказался о ситуации с Русланом Безруковым.

Напомним, после победы над «Зенитом» в перенесенном матче 21-го тура Мир РПЛ (2:0) хавбек «Рубина» пошутил: «Краснодар», ждем на карту денежки». Комитет РФС по этике сообщил, что рассмотрит данное высказывание на заседании 21 мая, но вопрос был перенесен на следующее заседание.

Кроме того, депутат Госдумы от СРЗП Николай Новичков обратился к генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой проверить слова футболиста на предмет коррупции.

«Начну с того, что футболисты у нас публичные люди. Если это была шутка, то, скажем так, не совсем уместная. И если бы ее произнес какой-то не медийный человек, то все просто бы посмеялись. Но Безруков представляет один из главных клубов России, журналисты уцепились за его высказывание, и началась эта эпопея.

Тема-то больная и непростая, на слуху постоянно находятся договорняки и так далее. Любой известный человек должен понимать, что каждые его высказывания и поступки могут трактовать совершенно по-разному. Что и произошло.

Я знаю, что уже отреагировали и РФС, и президент РФС Александр Дюков, и сам клуб – на игрока наложены определенные взыскания. Но кому-то этого недостаточно и народ находится в возбужденном состоянии.

Обратите внимание, никто из депутатов, входящих в комитет Госдумы по спорту, так жестко и радикально не отреагировал. Реакция нашего коллеги объяснима, может быть, он глубоко не вникал в проблематику вопроса и решил получить исчерпывающий ответ из компетентного органа. Это достаточно широкая практика, но об обращении по вопросу высказывания спортсменов я слышу впервые.

Чисто процессуально он имел на это право, но другие, моральные и профессиональные стороны этого вопроса я обсуждать не имею права», – сказал председатель комитета Госдумы РФ по спорту Дмитрий Свищев.

Депутат Новичков попросил генпрокурора РФ проверить слова Безрукова про «денежки» на предмет коррупции: «Высказывание имеет общественно-разрушительный характер»

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10 комментариев
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Маразм крепчал 🤦🏻‍♂️
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А где у нас в законах написано про "медийность" и "известность"? Для всех закон разный? Хотя, о чём это я, про какой "закон" разговор...
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По его логике всех чиновников надо проверять
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Только "на слуху"?
А глазки не видят, и головка не соображает?
Совпадения, божий промысел.. ну ну, в этом деле главное магическое сознание (вера, верить. Во что не важно)
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Причём тут вообще договорняк.
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Вас в думе чем кормят то, а?
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Зенит сыграл договорняк
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По телеку Пореченков орёт что можно выиграть миллионы и выигрывает каждый второй билет. Им займитесь.
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Ответ SMART789
По моему последний раз тема про договорняки массово всплывала примерно в 2004 году Ну и знаменитый спектакль Терека и Урала грини иванова А так зачем? любой результат делается руками ВАРа и лысого карася, "друзьям все - ФК Зенит закон" как говорится
думаю и FAN ID идет оттуда же, все эти депутаты настолько далеки от народа, что живут веяниями начала 2000ых годов, но сейчас то у нас ни драк фанатских группировок, ни даже файеров уже нет, времена поменялись и на 1 матерщинника уже 10 семей на футболе, ну типа как на фигурном катании или хоккее
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