Депутат Свищев об обращении Новичкова в прокуратуру из-за шутки Безрукова про «денюжки»: «Процессуально он имел право. Тема больная, на слуху постоянно договорняки»

Дмитрий Свищев высказался о ситуации с Русланом Безруковым.

Напомним, после победы над «Зенитом» в перенесенном матче 21-го тура Мир (2:0) хавбек «Рубина» пошутил: « », ждем на карту денежки». Комитет РФС по этике сообщил, что рассмотрит данное высказывание на заседании 21 мая, но вопрос был перенесен на следующее заседание.

Кроме того, депутат Госдумы от СРЗП Николай Новичков обратился к генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой проверить слова футболиста на предмет коррупции.

«Начну с того, что футболисты у нас публичные люди. Если это была шутка, то, скажем так, не совсем уместная. И если бы ее произнес какой-то не медийный человек, то все просто бы посмеялись. Но Безруков представляет один из главных клубов России, журналисты уцепились за его высказывание, и началась эта эпопея.

Тема-то больная и непростая, на слуху постоянно находятся договорняки и так далее. Любой известный человек должен понимать, что каждые его высказывания и поступки могут трактовать совершенно по-разному. Что и произошло.

Я знаю, что уже отреагировали и РФС, и президент РФС Александр Дюков, и сам клуб – на игрока наложены определенные взыскания. Но кому-то этого недостаточно и народ находится в возбужденном состоянии.

Обратите внимание, никто из депутатов, входящих в комитет Госдумы по спорту, так жестко и радикально не отреагировал. Реакция нашего коллеги объяснима, может быть, он глубоко не вникал в проблематику вопроса и решил получить исчерпывающий ответ из компетентного органа. Это достаточно широкая практика, но об обращении по вопросу высказывания спортсменов я слышу впервые.

Чисто процессуально он имел на это право, но другие, моральные и профессиональные стороны этого вопроса я обсуждать не имею права», – сказал председатель комитета Госдумы РФ по спорту .

Депутат Новичков попросил генпрокурора РФ проверить слова Безрукова про «денежки» на предмет коррупции: «Высказывание имеет общественно-разрушительный характер»