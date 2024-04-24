Безруков о 2:0 с «Зенитом»: «Краснодар», ждем на карту денежки. «Рубин» выстоял, как «Реал»

Теги Зенит Рубин Рашид Рахимов премьер-лига Россия Краснодар Матч ТВ ахахаха Руслан Безруков Футбол

Руслан Безруков высказался о победе «Рубина» над «Зенитом».

«Рубин» в гостях победил «Зенит» (2:0) в 21-м туре Мир РПЛ

– Это было потрясающе. Хочется отметить болельщиков. Они поддерживали хоть и не нас, но это подстегивало и заставляло играть на полной концентрации и самоотдаче.

Мы просто выполнили тренерскую установку. На каждом участке поля нужно было давать бой, держать концентрацию до последних минут, надеяться и верить в победу.

Мы понимаем, что «Зенит» – организованная команда с хорошими исполнителями. Наша задача была завязать их в эту вязкую игру в центре поля, но из‑за класса игроков они очень часто оттягивали нас к своим воротам. Было тяжело, но мы верили, терпели ждали своего шанса и удачно воспользовались им.

– В чем был шанс?

– Опасные выбегания. «Зенит» хорошо играет между линиями, мы ждали эти передачи, ждали, пока кто‑то из них ошибется.

Мы понимали, что «Зенит» будет усиляться, им нужно побеждать, но задача осталась той же – играть дисциплинированно, дорабатывать на каждом участке поля и ждать шансов на контратаку или на опасных стандартах.

Но нужно отметить соперника, они играли очень здорово. Концовка получилась напряженная, так как они бросили все силы в атаку, но нам удалось выстоять, как «Реалу» (в матче Лиги чемпионов с «Ман Сити» – Sports).

«Краснодар», ждем на карту денежки, – сказал полузащитник «Рубина» Руслан Безруков.

«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице с 50 очками, отставание «Краснодара» сократилось до одного балла.

«Рибин» идет 8-м с 36 очками.

Рахимов о 2:0 с «Зенитом»: «Чудес не бывает, «Рубин» играл организованно. Ребята выполнили план на 80%»

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30 комментариев
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О, норм, а мнение Хабенского тоже спросят?
+30
-5
+25
И здесь Безруков играет
+14
0
+14
Ответ Captain_Noname
О, норм, а мнение Хабенского тоже спросят?
Что скажут Козловский, Петров и Аглая Тарасова?
+12
0
+12
Белый дело говорит
+10
-1
+9
Ответ Antonio Gaudi
"Было тяжело, но мы терпели, верили... Мы выстояли как Реал... " А играть в футбол не пробовали? Вся команда висела в своей штрафной, тянула время, симулировала. И ради чего? Ладно Реал, он боролся за выход в полуфинал, но чего добивался Рубин своим антифутболом? Они уже не вылетают, они не претендуют на медали, зачем они вышли мешать играть в футбол? Почему менее богатый Оренбург во втором тайме выходит играть в футбол против Зенита, почему Оренбург выходит играть в футбол против Динамо? И почему на такой Оренбург приятно смотреть даже нейтральным болельщикам? Кому было приятно смотреть на игру сегодняшнего Рубина? Именно на игру Рубина, а не на проигрыш Зенита?
Мне не нравится Рахимов, мне не нравится Рубин Рахимова, мне вообще никогда не нравились команды Рахимова, начиная с того момента, как он всплыл со своим Амкаром с болгарами в составе.(нынешний Рубин очень похож на тот самый рахимовский Амкар, но на минималках. Даже в составе есть сходства, там какие-то болгары пачка, тут какие-то югославы, если обобщить эти нации).

Однако я как давний болельщик Рубина, уже наслушался бредятины про антифутбол, еще со времен КББ и поэтому у меня иммунитет. Даже когда Рубин был доминирующей силой, просто ОБРАЗЦОМ оборонительной команды, играющей вторым номером(эдакий Интер Маура, но в рамках РФПЛ) - находились "эксперты", которые кричали про анти-футбол и какие-то автобусы, хотя Рубин в РФПЛ автобусом не стоял НИ С КЕМ, а играл с позиции либо силы, либо на равных(но основная сила была в контр-атаках). Даже когда Рубин забил больше всех в чемпионате, разгромил всех своих конкурентов крупно - все равно был какой-то бред про антифутбол, автобус и прочее.

Дилетанты путают всегда "автобус андердога"(МЮ встал с Ливерпулем) и "грамотную и качественную игру вторым номером"(Рубин КББ, Интер Маура, сборная Италии времен катеначчо и т.д).

К чему весь этот спич? Да так, потроллить тебя) Рубин Рахимова - это реально Амкар на минималках, то есть крепкий цепкий середнячок, такой противный немного и напрягающий, и реально Рубин встал в "оборону андердога" в лучших традициях команд "второй половины". То, что Зенит не может забить за 90 минут ничего - проблемы только Зенита. При этом Рубин же как-то ковырнул таки 2 мяча, правда?) Я уже давно не получаю удовольствие от качества игры и результатов Рубина, примерно эдак года с 2013, за редкими исключениями, но то, как беспомощно бегали какие-то ноунейм латиносы и бразильсы у Зенита, махая руками и кидая понты - это высшая умора.
+10
-2
+8
Ответ Antonio Gaudi
"Было тяжело, но мы терпели, верили... Мы выстояли как Реал... " А играть в футбол не пробовали? Вся команда висела в своей штрафной, тянула время, симулировала. И ради чего? Ладно Реал, он боролся за выход в полуфинал, но чего добивался Рубин своим антифутболом? Они уже не вылетают, они не претендуют на медали, зачем они вышли мешать играть в футбол? Почему менее богатый Оренбург во втором тайме выходит играть в футбол против Зенита, почему Оренбург выходит играть в футбол против Динамо? И почему на такой Оренбург приятно смотреть даже нейтральным болельщикам? Кому было приятно смотреть на игру сегодняшнего Рубина? Именно на игру Рубина, а не на проигрыш Зенита?
Рубину очки нужны, кому какое дело, что Оренбург там в атаку лез. Главное счёт на табло.
+8
-2
+6
Пацаны , будут стрелять в меня , а попадут в вас
+4
0
+4
ЭЭЭ,а от кого ждать денежек простым работникам Водоканала в РФ, когда они прочистили канализацию в каком то дворе?
+3
0
+3
Ответ Иван Новиков
Похоже, Краснодар с Динамо разыграют чемпионство. Как шапито так высоко залетело - это загадка.
Динамо? АХАХАХА
Подводники скорее еще раз в ФНЛ сгоняют, нежели чемпионами станут
+4
-1
+3
Безруков ждёт денежки на карту Совкомбанка
+2
0
+2
Рубин молодец. Следующий раз Динамо, потом Факел, потом ЦСКА, Ахмат и Ростов!!!! И все вместе попразднуем чемпионство КРАСНОДАРА!
+8
-7
+1
Почему так в России купюры шуршат....
+1
0
+1
Ответ Pasta
Мне не нравится Рахимов, мне не нравится Рубин Рахимова, мне вообще никогда не нравились команды Рахимова, начиная с того момента, как он всплыл со своим Амкаром с болгарами в составе.(нынешний Рубин очень похож на тот самый рахимовский Амкар, но на минималках. Даже в составе есть сходства, там какие-то болгары пачка, тут какие-то югославы, если обобщить эти нации). Однако я как давний болельщик Рубина, уже наслушался бредятины про антифутбол, еще со времен КББ и поэтому у меня иммунитет. Даже когда Рубин был доминирующей силой, просто ОБРАЗЦОМ оборонительной команды, играющей вторым номером(эдакий Интер Маура, но в рамках РФПЛ) - находились "эксперты", которые кричали про анти-футбол и какие-то автобусы, хотя Рубин в РФПЛ автобусом не стоял НИ С КЕМ, а играл с позиции либо силы, либо на равных(но основная сила была в контр-атаках). Даже когда Рубин забил больше всех в чемпионате, разгромил всех своих конкурентов крупно - все равно был какой-то бред про антифутбол, автобус и прочее. Дилетанты путают всегда "автобус андердога"(МЮ встал с Ливерпулем) и "грамотную и качественную игру вторым номером"(Рубин КББ, Интер Маура, сборная Италии времен катеначчо и т.д). К чему весь этот спич? Да так, потроллить тебя) Рубин Рахимова - это реально Амкар на минималках, то есть крепкий цепкий середнячок, такой противный немного и напрягающий, и реально Рубин встал в "оборону андердога" в лучших традициях команд "второй половины". То, что Зенит не может забить за 90 минут ничего - проблемы только Зенита. При этом Рубин же как-то ковырнул таки 2 мяча, правда?) Я уже давно не получаю удовольствие от качества игры и результатов Рубина, примерно эдак года с 2013, за редкими исключениями, но то, как беспомощно бегали какие-то ноунейм латиносы и бразильсы у Зенита, махая руками и кидая понты - это высшая умора.
Спич и правда длинноват, мог бы сократить его и до шести слов : мне тоже не нравится Рубин Рахимова. Смысл твоего сообщения не поменяется , а насколько мне было бы приятнее.
+1
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+1
Ответ Ваге Геворгян
Рубин молодец. Следующий раз Динамо, потом Факел, потом ЦСКА, Ахмат и Ростов!!!! И все вместе попразднуем чемпионство КРАСНОДАРА!
Ахмат и Факел точно не смогут. Остальные - ну может быть смогут попытаться очки отобрать.
0
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0
Ответ Pasta
Мне не нравится Рахимов, мне не нравится Рубин Рахимова, мне вообще никогда не нравились команды Рахимова, начиная с того момента, как он всплыл со своим Амкаром с болгарами в составе.(нынешний Рубин очень похож на тот самый рахимовский Амкар, но на минималках. Даже в составе есть сходства, там какие-то болгары пачка, тут какие-то югославы, если обобщить эти нации). Однако я как давний болельщик Рубина, уже наслушался бредятины про антифутбол, еще со времен КББ и поэтому у меня иммунитет. Даже когда Рубин был доминирующей силой, просто ОБРАЗЦОМ оборонительной команды, играющей вторым номером(эдакий Интер Маура, но в рамках РФПЛ) - находились "эксперты", которые кричали про анти-футбол и какие-то автобусы, хотя Рубин в РФПЛ автобусом не стоял НИ С КЕМ, а играл с позиции либо силы, либо на равных(но основная сила была в контр-атаках). Даже когда Рубин забил больше всех в чемпионате, разгромил всех своих конкурентов крупно - все равно был какой-то бред про антифутбол, автобус и прочее. Дилетанты путают всегда "автобус андердога"(МЮ встал с Ливерпулем) и "грамотную и качественную игру вторым номером"(Рубин КББ, Интер Маура, сборная Италии времен катеначчо и т.д). К чему весь этот спич? Да так, потроллить тебя) Рубин Рахимова - это реально Амкар на минималках, то есть крепкий цепкий середнячок, такой противный немного и напрягающий, и реально Рубин встал в "оборону андердога" в лучших традициях команд "второй половины". То, что Зенит не может забить за 90 минут ничего - проблемы только Зенита. При этом Рубин же как-то ковырнул таки 2 мяча, правда?) Я уже давно не получаю удовольствие от качества игры и результатов Рубина, примерно эдак года с 2013, за редкими исключениями, но то, как беспомощно бегали какие-то ноунейм латиносы и бразильсы у Зенита, махая руками и кидая понты - это высшая умора.
Это так сказать ваш внутренний диалог с вашими мыслями, но по факту ваш рубин вам не нравится, при этом как бегали и якобы кидали понты, как вы обозначали «ноунейми» и что это высшая умора, говорит лишь о том что Вы по мимо прочего свой клуб не любите, так и себя не очень, а к профессиональным футболистам у Вас полная претензия. Вывод прост: не принижайте достоинства вашего рубина, радуйтесь победе, но не делайте из этого чего то высшего, каждая слабая команда может один раз в жизни выиграть у сильной, это метафизика! А то что вам не нравится Рахимов, который Вам принес победу, то это выглядит как будто Вам подарили мороженое, вы его съели, но не очень довольны персоной, который Вам сделал это сладкий подарок, а губы уже в молоке…
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Ответ Саня Беляков
Пацаны , будут стрелять в меня , а попадут в вас
"Зацепят", брат
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Ответ Pasta
Мне не нравится Рахимов, мне не нравится Рубин Рахимова, мне вообще никогда не нравились команды Рахимова, начиная с того момента, как он всплыл со своим Амкаром с болгарами в составе.(нынешний Рубин очень похож на тот самый рахимовский Амкар, но на минималках. Даже в составе есть сходства, там какие-то болгары пачка, тут какие-то югославы, если обобщить эти нации). Однако я как давний болельщик Рубина, уже наслушался бредятины про антифутбол, еще со времен КББ и поэтому у меня иммунитет. Даже когда Рубин был доминирующей силой, просто ОБРАЗЦОМ оборонительной команды, играющей вторым номером(эдакий Интер Маура, но в рамках РФПЛ) - находились "эксперты", которые кричали про анти-футбол и какие-то автобусы, хотя Рубин в РФПЛ автобусом не стоял НИ С КЕМ, а играл с позиции либо силы, либо на равных(но основная сила была в контр-атаках). Даже когда Рубин забил больше всех в чемпионате, разгромил всех своих конкурентов крупно - все равно был какой-то бред про антифутбол, автобус и прочее. Дилетанты путают всегда "автобус андердога"(МЮ встал с Ливерпулем) и "грамотную и качественную игру вторым номером"(Рубин КББ, Интер Маура, сборная Италии времен катеначчо и т.д). К чему весь этот спич? Да так, потроллить тебя) Рубин Рахимова - это реально Амкар на минималках, то есть крепкий цепкий середнячок, такой противный немного и напрягающий, и реально Рубин встал в "оборону андердога" в лучших традициях команд "второй половины". То, что Зенит не может забить за 90 минут ничего - проблемы только Зенита. При этом Рубин же как-то ковырнул таки 2 мяча, правда?) Я уже давно не получаю удовольствие от качества игры и результатов Рубина, примерно эдак года с 2013, за редкими исключениями, но то, как беспомощно бегали какие-то ноунейм латиносы и бразильсы у Зенита, махая руками и кидая понты - это высшая умора.
очень странный тур. в плане судейства и результатов. завтре8него дерби даже ждать страшно. хотя сегодняшнее счастья подорило
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Ответ Ваге Геворгян
там у нас тоже не айс Календарь Сочи и КС традиционно.. мы с ними плохо играем, особенно "наш" футбол
Добавлю, что если уж становиться кому либо чемпионом, то должны обыгрывать всех в оставшихся матчах и по другому никак. Сейчас смотрят календарь кому с кем осталось сыграть, но как показала сегодняшняя игра в Питере не всë так однозначно и любая команда может дать бой и показать "неожиданный" результат, навязять борьбу на поле-фавориту на бумаге... Нужна железная игровая командная стабильность у чемпиона.
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Ответ cmorblr
Белый дело говорит
А может Есенин или Высоцкий
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Пацаны, расходимся!
Нас н@еb@ли.
Это не тот Безруков!
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Рибин это клуб из какого города?
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Илья Учватов, а кто такой «Рибин»? Перечитать заметку сил не хватило? У меня подчеркивает красным ошибку, вам так нормально?
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Отлично отыграли. И нечего гнать на то, что валялись. Кто Зениту мешал не ходить пешком первый тайм?
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