Безруков о 2:0 с «Зенитом»: «Краснодар», ждем на карту денежки. «Рубин» выстоял, как «Реал»

Руслан Безруков высказался о победе «Рубина» над «Зенитом».

« » в гостях победил «Зенит» (2:0) в 21-м туре Мир .

– Это было потрясающе. Хочется отметить болельщиков. Они поддерживали хоть и не нас, но это подстегивало и заставляло играть на полной концентрации и самоотдаче.

Мы просто выполнили тренерскую установку. На каждом участке поля нужно было давать бой, держать концентрацию до последних минут, надеяться и верить в победу.

Мы понимаем, что «Зенит» – организованная команда с хорошими исполнителями. Наша задача была завязать их в эту вязкую игру в центре поля, но из‑за класса игроков они очень часто оттягивали нас к своим воротам. Было тяжело, но мы верили, терпели ждали своего шанса и удачно воспользовались им.

– В чем был шанс?

– Опасные выбегания. «Зенит» хорошо играет между линиями, мы ждали эти передачи, ждали, пока кто‑то из них ошибется.

Мы понимали, что «Зенит» будет усиляться, им нужно побеждать, но задача осталась той же – играть дисциплинированно, дорабатывать на каждом участке поля и ждать шансов на контратаку или на опасных стандартах.

Но нужно отметить соперника, они играли очень здорово. Концовка получилась напряженная, так как они бросили все силы в атаку, но нам удалось выстоять, как « » (в матче Лиги чемпионов с «Ман Сити» – Sports).

« », ждем на карту денежки, – сказал полузащитник « » .

«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице с 50 очками, отставание «Краснодара» сократилось до одного балла.

«Рибин» идет 8-м с 36 очками.

Рахимов о 2:0 с «Зенитом»: «Чудес не бывает, «Рубин» играл организованно. Ребята выполнили план на 80%»