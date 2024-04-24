Безруков о 2:0 с «Зенитом»: «Краснодар», ждем на карту денежки. «Рубин» выстоял, как «Реал»
Руслан Безруков высказался о победе «Рубина» над «Зенитом».
«Рубин» в гостях победил «Зенит» (2:0) в 21-м туре Мир РПЛ.
– Это было потрясающе. Хочется отметить болельщиков. Они поддерживали хоть и не нас, но это подстегивало и заставляло играть на полной концентрации и самоотдаче.
Мы просто выполнили тренерскую установку. На каждом участке поля нужно было давать бой, держать концентрацию до последних минут, надеяться и верить в победу.
Мы понимаем, что «Зенит» – организованная команда с хорошими исполнителями. Наша задача была завязать их в эту вязкую игру в центре поля, но из‑за класса игроков они очень часто оттягивали нас к своим воротам. Было тяжело, но мы верили, терпели ждали своего шанса и удачно воспользовались им.
– В чем был шанс?
– Опасные выбегания. «Зенит» хорошо играет между линиями, мы ждали эти передачи, ждали, пока кто‑то из них ошибется.
Мы понимали, что «Зенит» будет усиляться, им нужно побеждать, но задача осталась той же – играть дисциплинированно, дорабатывать на каждом участке поля и ждать шансов на контратаку или на опасных стандартах.
Но нужно отметить соперника, они играли очень здорово. Концовка получилась напряженная, так как они бросили все силы в атаку, но нам удалось выстоять, как «Реалу» (в матче Лиги чемпионов с «Ман Сити» – Sports).
«Краснодар», ждем на карту денежки, – сказал полузащитник «Рубина» Руслан Безруков.
«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице с 50 очками, отставание «Краснодара» сократилось до одного балла.
«Рибин» идет 8-м с 36 очками.
Рахимов о 2:0 с «Зенитом»: «Чудес не бывает, «Рубин» играл организованно. Ребята выполнили план на 80%»
Однако я как давний болельщик Рубина, уже наслушался бредятины про антифутбол, еще со времен КББ и поэтому у меня иммунитет. Даже когда Рубин был доминирующей силой, просто ОБРАЗЦОМ оборонительной команды, играющей вторым номером(эдакий Интер Маура, но в рамках РФПЛ) - находились "эксперты", которые кричали про анти-футбол и какие-то автобусы, хотя Рубин в РФПЛ автобусом не стоял НИ С КЕМ, а играл с позиции либо силы, либо на равных(но основная сила была в контр-атаках). Даже когда Рубин забил больше всех в чемпионате, разгромил всех своих конкурентов крупно - все равно был какой-то бред про антифутбол, автобус и прочее.
Дилетанты путают всегда "автобус андердога"(МЮ встал с Ливерпулем) и "грамотную и качественную игру вторым номером"(Рубин КББ, Интер Маура, сборная Италии времен катеначчо и т.д).
К чему весь этот спич? Да так, потроллить тебя) Рубин Рахимова - это реально Амкар на минималках, то есть крепкий цепкий середнячок, такой противный немного и напрягающий, и реально Рубин встал в "оборону андердога" в лучших традициях команд "второй половины". То, что Зенит не может забить за 90 минут ничего - проблемы только Зенита. При этом Рубин же как-то ковырнул таки 2 мяча, правда?) Я уже давно не получаю удовольствие от качества игры и результатов Рубина, примерно эдак года с 2013, за редкими исключениями, но то, как беспомощно бегали какие-то ноунейм латиносы и бразильсы у Зенита, махая руками и кидая понты - это высшая умора.
Подводники скорее еще раз в ФНЛ сгоняют, нежели чемпионами станут
Нас н@еb@ли.
Это не тот Безруков!