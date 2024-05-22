Экс-кандидат в президенты Даванков: «Политика наступает на все виды спорта, и становится от этого только хуже. Свежий пример – скандал вокруг Безрукова»

Теги Рубин премьер-лига Россия Государственная дума Политика Fan ID Руслан Безруков Футбол

Экс-кандидат в президенты РФ Владислав Даванков вступился за Руслана Безрукова.

Напомним, после победы над «Зенитом» в перенесенном матче 21-го тура Мир РПЛ (2:0) хавбек «Рубина» пошутил: «Краснодар», ждем на карту денежки». Комитет РФС по этике сообщил, что рассмотрит данное высказывание.

Депутат Госдумы от СРЗП Николай Новичков обратился к генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой проверить слова футболиста на предмет коррупции.

«Сейчас политика наступает на все виды спорта, и становится от этого только хуже.

Свежий пример – скандал вокруг футболиста Руслана Безрукова. После победы над «Зенитом» полузащитник «Рубина» пошутил, что ждет «денежки на карту» от «Краснодара».

Шутку не понял депутат Николай Новичков и написал запрос в Генпрокуратуру, чтобы футболиста проверили на коррупцию. Но этого показалось мало. Новичков предложил футболистам, которые любят шутки, сменить профессию на комиков.

По-моему, куда правильнее ограничить возможность писать в Генпрокуратуру по любому поводу. Именно про это мой законопроект против серийных доносчиков, которые любят придираться к чужим словам и внешности.

Еще одна проблемная тема – Fan ID. Ввели в 2021 году. Итог – пустые трибуны. Если за три года мера так нормально и не заработала, время ее пересмотреть. Футбол без болельщиков – не футбол», – написал вице-спикер Госдумы, бывший кандидат в президенты от партии «Новые люди» Владислав Даванков.

Экс-кандидат в президенты Даванков: «Я не поддерживаю Fan ID. Вижу пустые трибуны, значит, решение не работает. Пришло время обсудить, эффективна ли мера»

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21 комментарий
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Какая разница от этих слов
Все бла бла бла
Минимум 8 лет еще в этом цирке жить, а то и больше… но хотя бы не в окопе, и на этом спасибо
+31
-10
+21
Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
На удивление адекватно
Его партия это филиал от едросов. Он может бубнить всё что угодно, только никто его слушать не будет. И он прекрасно это понимает. Тупо хайпует
+23
-5
+18
На удивление адекватно
+14
-6
+8
вот это хайпожор, просто эталон
+11
-5
+6
Ответ Tigo_Volchara93
Какая разница от этих слов Все бла бла бла Минимум 8 лет еще в этом цирке жить, а то и больше… но хотя бы не в окопе, и на этом спасибо
Почему 8? 12.
+3
0
+3
Че-то Даванков припозднился с мнениями. Перед выборами надо было вещать.
+2
-1
+1
Ответ Пашка Донофф
Его партия это филиал от едросов. Он может бубнить всё что угодно, только никто его слушать не будет. И он прекрасно это понимает. Тупо хайпует
пруф, что это филиал едра или ты treplo
+3
-2
+1
Ответ евГений
И что? От этого их законодательные инициативы становятся хуже?
Они не хуже. Большинство то у ЕдРо. Они могут протащить законопроект, который идет с линией партии. Что то радикальное (типа там пересмотра пенсионной реформы, отказа от ФанУйди или ещё чего то существенного) они протащить не смогут. Вот че нибудь типа землянику бесплатно собирать - это они могут
+2
-1
+1
Ответ Lisnil
Да, но может быть это признак какой-то оттепели? Они редко что-то адекватное говорят без команды или серьезного внутреннего конфликта (вряд ли)
Не может.) проснитесь
+2
-2
0
Ответ Пашка Донофф
Его партия это филиал от едросов. Он может бубнить всё что угодно, только никто его слушать не будет. И он прекрасно это понимает. Тупо хайпует
И что? От этого их законодательные инициативы становятся хуже?
0
0
0
Ответ k6qqf597yz
пруф, что это филиал едра или ты treplo
Основатель партии как бы член ОНФ - детище ВВП. Если этого тебе мало - гугли. Мне за поиски элементарного познания не платят. Вот и напряги пальцы и голову.
+1
-1
0
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