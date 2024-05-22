Экс-кандидат в президенты Даванков: «Политика наступает на все виды спорта, и становится от этого только хуже. Свежий пример – скандал вокруг Безрукова»

Экс-кандидат в президенты РФ Владислав Даванков вступился за Руслана Безрукова.

Напомним, после победы над «Зенитом» в перенесенном матче 21-го тура Мир (2:0) хавбек « » пошутил: «Краснодар», ждем на карту денежки». Комитет РФС по этике сообщил, что рассмотрит данное высказывание.

Депутат Госдумы от СРЗП Николай Новичков обратился к генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой проверить слова футболиста на предмет коррупции.

«Сейчас политика наступает на все виды спорта, и становится от этого только хуже.

Свежий пример – скандал вокруг футболиста . После победы над «Зенитом» полузащитник « » пошутил, что ждет «денежки на карту» от «Краснодара».

Шутку не понял депутат Николай Новичков и написал запрос в Генпрокуратуру, чтобы футболиста проверили на коррупцию. Но этого показалось мало. Новичков предложил футболистам, которые любят шутки, сменить профессию на комиков.

По-моему, куда правильнее ограничить возможность писать в Генпрокуратуру по любому поводу. Именно про это мой законопроект против серийных доносчиков, которые любят придираться к чужим словам и внешности.

Еще одна проблемная тема – Fan ID. Ввели в 2021 году. Итог – пустые трибуны. Если за три года мера так нормально и не заработала, время ее пересмотреть. Футбол без болельщиков – не футбол», – написал вице-спикер Госдумы, бывший кандидат в президенты от партии «Новые люди» Владислав Даванков.

Экс-кандидат в президенты Даванков: «Я не поддерживаю Fan ID. Вижу пустые трибуны, значит, решение не работает. Пришло время обсудить, эффективна ли мера»