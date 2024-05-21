Адвокат Бушманов о предложении депутата проверить шутку Безрукова про «денежки»: «Популистские измышления. Рекомендую обратить внимание на более серьезные проблемы футбола»

Адвокат не увидел оснований для проверки шутки Руслана Безрукова на коррупцию.

После победы над «Зенитом» в перенесенном матче 21-го тура Мир (2:0) хавбек « » пошутил: «Краснодар», ждем на карту денежки». Комитет РФС по этике сообщил, что рассмотрит данное высказывание на заседании 21 мая.

Депутат Госдумы от СРЗП Николай Новичков обратился к генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой проверить слова футболиста на предмет коррупции.

«Уголовно-правовой составляющей в высказываниях Безрукова нет. Как и нет возможного события преступления, подпадающего под признаки статьи 184 УК РФ (подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований). Игроку следует быть более внимательных в своих высказываниях в публичном пространстве. Даже в форме шутки, поскольку не все могут правильно понять ее смысл.

Заявление же депутата Новичкова в ГП РФ о якобы «коррупционной составляющей» в шутке – не более чем попытка привлечь внимание к своей персоне. Рекомендовал бы депутату обратить внимание на более серьезные проблемы российского футбола. Вместо того чтобы попусту тратить время правоохранительных органов на проверку своих популистских измышлений», – сказал Игорь Бушманов.