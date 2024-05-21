«Вопрос не по адресу». Глава «Зенита» Медведев о предложении депутата проверить на коррупцию шутку Безрукова про «денежки»

Александр Медведев прокомментировал шутку Руслана Безрукова про «денежки».

После победы над « » в перенесенном матче 21-го тура Мир (2:0) хавбек « » пошутил: «Краснодар», ждем на карту денежки». Сегодня Комитет РФС по этике начал рассмотрение высказываний Безрукова и объявил о проведении дополнительного заседания по данному вопросу.

Депутат Госдумы от СРЗП Николай Новичков обратился к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить слова футболиста на предмет коррупции.

– Шутка Безрукова дошла до абсурда?

– Вопрос не по адресу – обращайтесь к депутату, – сказал председатель правления «Зенита».

РФС завел дело из-за шутки про «денежки от «Краснодара». Ну что это такое?