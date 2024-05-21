«Вопрос не по адресу». Глава «Зенита» Медведев о предложении депутата проверить на коррупцию шутку Безрукова про «денежки»
Александр Медведев прокомментировал шутку Руслана Безрукова про «денежки».
После победы над «Зенитом» в перенесенном матче 21-го тура Мир РПЛ (2:0) хавбек «Рубина» пошутил: «Краснодар», ждем на карту денежки». Сегодня Комитет РФС по этике начал рассмотрение высказываний Безрукова и объявил о проведении дополнительного заседания по данному вопросу.
Депутат Госдумы от СРЗП Николай Новичков обратился к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить слова футболиста на предмет коррупции.
– Шутка Безрукова дошла до абсурда?
– Вопрос не по адресу – обращайтесь к депутату, – сказал председатель правления «Зенита».
РФС завел дело из-за шутки про «денежки от «Краснодара». Ну что это такое?
Ну подскажите им как эту шутку подтянуть к дискредитации, а они никак статью подобрать не могут.
Сегодня самый главный день - сегодня битва с дураками))