«Вопрос не по адресу». Глава «Зенита» Медведев о предложении депутата проверить на коррупцию шутку Безрукова про «денежки»

Теги Зенит Рубин премьер-лига Россия Александр Медведев Государственная дума Краснодар Политика Руслан Безруков Футбол

Александр Медведев прокомментировал шутку Руслана Безрукова про «денежки».

После победы над «Зенитом» в перенесенном матче 21-го тура Мир РПЛ (2:0) хавбек «Рубина» пошутил: «Краснодар», ждем на карту денежки». Сегодня Комитет РФС по этике начал рассмотрение высказываний Безрукова и объявил о проведении дополнительного заседания по данному вопросу.

Депутат Госдумы от СРЗП Николай Новичков обратился к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить слова футболиста на предмет коррупции.

– Шутка Безрукова дошла до абсурда?

– Вопрос не по адресу – обращайтесь к депутату, – сказал председатель правления «Зенита».

РФС завел дело из-за шутки про «денежки от «Краснодара». Ну что это такое?

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16 комментариев
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Этот сюр когда-нибудь кончится?
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Стыдно, что в России такие "депутаты". Хотя пора бы привыкнуть.
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Знатная шутка вышла) Всех прям зацепила, осталось только у ещё одного питерского товарища спросить)
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Следующее предложение депутатов отменить мораторий на смертную казнь в связи с шуткой Безрукова.
Ну подскажите им как эту шутку подтянуть к дискредитации, а они никак статью подобрать не могут.
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Да как он может такое говорить про деньги когда СВО идёт? Запретить этого игрока к показу на ТВ! Он ещё и смеётся когда интервью даёт, это особый цинизм. Впаять ему пятнаху как минимум надо.
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Король коррупции заговорил
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Кто бы их проверил этих депутатов
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Проверьте Медведева, он жестом предлагал бразильцу практически снасильничать весь состав Спартака
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Сегодня самый главный, пусть веют флаги над полками.
Сегодня самый главный день - сегодня битва с дураками))
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В смысле не по адресу? Медведев подчинëнный того, кто команду "фас!" отдал)
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Депутаты оскорбились, так как подумали, что говорят о них.
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Ответ Sodad
Этот сюр когда-нибудь кончится?
Так это же очередной журнашлюпкин с РБ Спорт. Это они все новости с комментариями Петржелы выдумывают. Давно пора забанить их как источник информации. В идеале, нужен черный список на сайте. Эти и Карп у меня бы туда сразу направились 😎
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Ответ Sodad
Этот сюр когда-нибудь кончится?
да вроде все уже забыли, уже даже Бузова высказалась, но вот до одного депутата новость дошла спустя месяц)
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