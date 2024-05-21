Депутат Свищев про Безрукова и «денежки»: «Некоторые игроки считают себя богемными героями, которым можно шутить про вещи, не соответствующие действительности. Нужно думать головой»

Теги Рубин премьер-лига Россия Государственная дума Дмитрий Свищев Спорт-Экспресс Руслан Безруков Футбол

Дмитрий Свищев высказался о ситуации с Русланом Безруковым.

Напомним, после победы над «Зенитом» в перенесенном матче 21-го тура Мир РПЛ (2:0) хавбек «Рубина» пошутил: «Краснодар», ждем на карту денежки». Комитет РФС по этике сообщил, что рассмотрит данное высказывание на заседании 21 мая.

Депутат Госдумы от СРЗП Николай Новичков обратился к генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой проверить слова футболиста на предмет коррупции.

«У нас некоторые игроки считают себя богемными героями, которым можно шутить и говорить про вещи, которые не соответствуют действительности. Теперь депутаты пишут в Генпрокуратуру для того, чтобы получить опровержение данной информации.

Спортсменам нужно думать головой, что они говорят. Оценку его словам должен дать сам клуб, его товарищи, а также РФС. Это может быть простая шутка, но он должен был сказать: «Я хочу сейчас пошутить».

Зачем так шутить? Для кого-то это серьезные вещи. Периодически у нас всплывают договорные матчи, подкупы, судейство. Это все постоянно муссируется в обществе. Мне кажется, с такими вещами шутить нельзя», – сказал депутат Госдумы Свищев.

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25 комментариев
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Некоторые депутаты считают себя местечковыми царьками. Нужно думать головой
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Отсутствие чувства юмора — это не беда… Это — катастрофа!
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А некоторые депутаты считают себя небожителями, которые могут одновременно и судить и карать всех остальных.
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Депутаты бы в нашей стране начали думать головой, может и мы бы лучше жить стали. Хотя, о чем это я...
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Этот-то то куда полез? Что-то полезное уже в году сделал, чтобы дальше бездельничать?
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худшая шутка - такие депутаты! это даже больше на издевательство похоже
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Депутатам бы порой тоже думать головой не мешало бы, а то не зная броду, лезут в воду)))
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У этой шелупони больше дел нет, как лезть в футбол???
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Почему они молчали про жесты Малкома и Медведева?
Риторический вопрос
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Так это договорняк был Теперь понятно
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Некоторые проходимцы считают себя депутатами и позволяют себе вякать по любой причине, вместо выполнения непосредственных обязанностей.
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Не свисти, денежек не будет!
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Не понимаю, почему до сих пор Краснодар не перевёл деньги?
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Наш зенит дал команду ФАС. Как же стыдно за наш зенит, тьфу
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Кстати, можно начать расстреливать комиков
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Думать головой не нужно лишь тогда, когда тебя посадили в кресло депутата
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Согласен на все 100
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Во работы подкинул депутатам бедным...
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Господи, что происходит ? В голове не укладывается, как такие идиоты в нашем мире вообще существуют
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Раздули из мухи слона... Все бы давно забыли, но разве говорящие головы могут не откомментировать чью-то шутку...
Отстаньте уже от человека!
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Господину депутату лучше бы заняться законодательным творчеством- своей работой, а не реагировать на шутки, особенно не имея чувства юмора.
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Одни не так оделись, другие не в ту дверь вошли, третьи не так пошутили... От любого пука и стука власть садится на измену - как бы чего не вышло. Сразу видно, какое сплоченное общество и крепкое государство построили главный прораб на галерах и его кунаки.
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Ну все и ГосДуму подключили ))) самим то не смешно !!! Заняться больше нечем походу ))) Позорище !!!
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Они небось ещё на поле улыбаются когда в футбол играют? запретить!
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