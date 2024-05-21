Депутат Свищев про Безрукова и «денежки»: «Некоторые игроки считают себя богемными героями, которым можно шутить про вещи, не соответствующие действительности. Нужно думать головой»

Дмитрий Свищев высказался о ситуации с Русланом Безруковым.

Напомним, после победы над «Зенитом» в перенесенном матче 21-го тура Мир (2:0) хавбек « » пошутил: «Краснодар», ждем на карту денежки». Комитет РФС по этике сообщил, что рассмотрит данное высказывание на заседании 21 мая.

Депутат Госдумы от СРЗП Николай Новичков обратился к генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой проверить слова футболиста на предмет коррупции.

«У нас некоторые игроки считают себя богемными героями, которым можно шутить и говорить про вещи, которые не соответствуют действительности. Теперь депутаты пишут в Генпрокуратуру для того, чтобы получить опровержение данной информации.

Спортсменам нужно думать головой, что они говорят. Оценку его словам должен дать сам клуб, его товарищи, а также РФС. Это может быть простая шутка, но он должен был сказать: «Я хочу сейчас пошутить».

Зачем так шутить? Для кого-то это серьезные вещи. Периодически у нас всплывают договорные матчи, подкупы, судейство. Это все постоянно муссируется в обществе. Мне кажется, с такими вещами шутить нельзя», – сказал депутат Госдумы Свищев.