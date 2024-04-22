Лапорта о матче с «Реалом»: «Инциденты на поле вредили нам и приносили пользу сопернику. Они отражают разницу в таблице Ла Лиги»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига судьи Жоан Лапорта видеоповторы Класико Ламин Ямаль Футбол

Жоан Лапорта высказался о возможной переигровке матча «Барса» – «Реал».

Ранее президент «Барселоны» потребовал у Королевской испанской футбольной федерации аудио и видеозаписи удара Ламина Ямаля на 28-й минуте игры с «Реалом».

Он также сказал, что клуб будет требовать переигровку, если обнаружит доказательства того, что при рассмотрении инцидента была допущена ошибка, и мяч на самом пересек линию ворот.

«Члены клуба и болельщики «Барсы», наша позиция не лишена оснований, но не является выигрышной.

Это положение, к которому нас вынуждает ситуация после различных инцидентов на поле, которые навредили нам и принесли пользу нашему сопернику и в совокупности отражают разницу в количестве очков в верхней части таблицы Ла Лиги», – сказал президент «Барселоны» Жоан Лапорта.

После матча 32-го тура Ла Лиги «Барса», проиграв со счетом 2:3, отстала на 11 очков от «сливочных».

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19 комментариев
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Инциденты - это отсутствие "отсчетов" Негрейры?)
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Какой Мбаппе в Реале?

у Реала уже есть Флорентино Перес - вот главный бистяра в футболе .
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Инциденты - это плохая игра в защите да?)
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«Инциденты» в матче с Реалом отражают 11 очков отрыва мадридцев? Все понятно. Ни разу не популизм! Кореш Тебаса себе не изменяет
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После дела Негрейры все эти отмазки руководства Барселоны даже смешно читать))
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Во оно как! Особенно отражают разницу в таблице.
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-11 на Каталонии
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Нет, просто Реал сильнее
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Пусть уже создают свою лигу обиженных. Фенер, Барса. Кто ещё?
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)
Фло так забавно хлопал его по пузику после окончания матча.
Здорово было бы чтоб и Лапорта и Хави остались на своих местах еще как можно дольше.
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Эти инциденты иначе называются «забитые и пропущенные»
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Пропажа Левандовского навредить Барсе разве что
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Какие же нытики)
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Инциденты - это голы? Ну у кого больше, тот и выигрывает, соответственно и очков больше. Объясните уже дяде как футбол устроен.
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У Барселоны комплекс в лице Реала, что ли? Признать поражение и идти дальше, но нет, зачем? Лучше сказать кучу слов, выкатить кучу заявлений, которые точно не приведут к желаемому результату, а через неделю все опять забудут про Лапорту.
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Реал даже не напрягался по ходу матча. Это было заметно по активизации Реала после каждого из пропущенных мячей. Как только пропускали, сразу же шли вперед и быстро сравнивали. Потратили энергии ровно на победу с разницей в 1 мяч.
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... а помоему разницу в очках отражают победные от Джуда в добавленное время обоих класико?! ))
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Ему бы арифметику подтянуть
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