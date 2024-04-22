Лапорта о матче с «Реалом»: «Инциденты на поле вредили нам и приносили пользу сопернику. Они отражают разницу в таблице Ла Лиги»
Жоан Лапорта высказался о возможной переигровке матча «Барса» – «Реал».
Ранее президент «Барселоны» потребовал у Королевской испанской футбольной федерации аудио и видеозаписи удара Ламина Ямаля на 28-й минуте игры с «Реалом».
Он также сказал, что клуб будет требовать переигровку, если обнаружит доказательства того, что при рассмотрении инцидента была допущена ошибка, и мяч на самом пересек линию ворот.
«Члены клуба и болельщики «Барсы», наша позиция не лишена оснований, но не является выигрышной.
Это положение, к которому нас вынуждает ситуация после различных инцидентов на поле, которые навредили нам и принесли пользу нашему сопернику и в совокупности отражают разницу в количестве очков в верхней части таблицы Ла Лиги», – сказал президент «Барселоны» Жоан Лапорта.
После матча 32-го тура Ла Лиги «Барса», проиграв со счетом 2:3, отстала на 11 очков от «сливочных».
у Реала уже есть Флорентино Перес - вот главный бистяра в футболе .
Фло так забавно хлопал его по пузику после окончания матча.
Здорово было бы чтоб и Лапорта и Хави остались на своих местах еще как можно дольше.