Клубное ТВ «Реала» считает, что Кристенсен «явно фолил» на Кроосе перед голом в класико: «Он опирается обеими руками на плечо Тони. ВАР должен был разобрать этот момент»
Телевидение «Реала» раскритиковало судейство в класико.
Мадридский клуб обыграл «Барселону» со счетом 3:2 в 32-м туре Ла Лиги. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сесаром Сото Градо.
Клубное ТВ «Реала» выпустило видео, в котором высказывается недовольство решениями судей. В частности, авторы ролика обратили внимание на первый гол «Барселоны», который забил Андреас Кристенсен – по их мнению, датчанин «явно фолил» на Тони Кроосе.
«Неужели никто не помнит? Тони не может добраться до мяча, потому что Кристенсен опирается обеими руками на его правое плечо. По крайней мере, ВАР должен был разобрать этот момент.
[Несколько лет назад] решающий гол Бэйла в класико на «Камп Ноу» отменили из-за контакта с Альбой в прыжке, хотя он его почти не касался. Эрнандес Эрнандес выдумал воображаемый фол, а при гораздо более сильном контакте гол [Кристенсена] кажется судьям забитым по правилам», – говорится в видеоролике.