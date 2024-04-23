Клубное ТВ «Реала» считает, что Кристенсен «явно фолил» на Кроосе перед голом в класико: «Он опирается обеими руками на плечо Тони. ВАР должен был разобрать этот момент»

Телевидение «Реала» раскритиковало судейство в класико.

Мадридский клуб обыграл «Барселону» со счетом 3:2 в 32-м туре . Матч обслуживала бригада арбитров во главе с .

Клубное ТВ « » выпустило видео, в котором высказывается недовольство решениями судей. В частности, авторы ролика обратили внимание на первый гол «Барселоны», который забил – по их мнению, датчанин «явно фолил» на .

«Неужели никто не помнит? Тони не может добраться до мяча, потому что Кристенсен опирается обеими руками на его правое плечо. По крайней мере, ВАР должен был разобрать этот момент.

[Несколько лет назад] решающий гол Бэйла в класико на «Камп Ноу» отменили из-за контакта с Альбой в прыжке, хотя он его почти не касался. Эрнандес Эрнандес выдумал воображаемый фол, а при гораздо более сильном контакте гол [Кристенсена] кажется судьям забитым по правилам», – говорится в видеоролике.