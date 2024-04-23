Клубное ТВ «Реала» считает, что Кристенсен «явно фолил» на Кроосе перед голом в класико: «Он опирается обеими руками на плечо Тони. ВАР должен был разобрать этот момент»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига судьи Тони Кроос Сесар Сото Градо видеоповторы Андреас Кристенсен Класико Футбол

Телевидение «Реала» раскритиковало судейство в класико.

Мадридский клуб обыграл «Барселону» со счетом 3:2 в 32-м туре Ла Лиги. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сесаром Сото Градо.

Клубное ТВ «Реала» выпустило видео, в котором высказывается недовольство решениями судей.  В частности, авторы ролика обратили внимание на первый гол «Барселоны», который забил Андреас Кристенсен – по их мнению, датчанин «явно фолил» на Тони Кроосе.

«Неужели никто не помнит? Тони не может добраться до мяча, потому что Кристенсен опирается обеими руками на его правое плечо. По крайней мере, ВАР должен был разобрать этот момент.

[Несколько лет назад] решающий гол Бэйла в класико на «Камп Ноу» отменили из-за контакта с Альбой в прыжке, хотя он его почти не касался. Эрнандес Эрнандес выдумал воображаемый фол, а при гораздо более сильном контакте гол [Кристенсена] кажется судьям забитым по правилам», – говорится в видеоролике.

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30 комментариев
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Наглость не знает предела
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Клубное ты реала мне напоминает Вечер с Владимиром Соловьевым
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Клубное ТВ Реала перегибает палку, уже сами игроки заявили, что чувствуют напряжение от этого. Перес бы лучше за газоном так следил на поле и за табло, которое наполовину не работает.
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Кстати, мне тоже так показалось.
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Я болею за Реал Мадрид, но я не понимаю, зачем нам всё время передают, что и как считают на Реал Мадрид-ТВ. Не могу сказать, что их мнение настолько важно и авторитетно, чтобы постоянно мелькать в новостях.
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Ямаль после гола кристенсена: - гол чертова Бейла не защитали
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Сначала набросили на судью перед матчем, теперь волну шума после матча хотят сместить от себя) Лучшая защита - это нападение)
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Ответ Роман
Барсе по судейской привычке засчитали первый гол.
Опять Барса виновата😂😂😂
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Ла Лига превращается в Час Суда
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Судьи ошибались в обе стороны.
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Так держать!!! Давайте их 😄
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чувак на потора метра выпругнул, конечно он фолил. почитайте коменты на спортсе и вы все узнаете про объективносить местных хомячков
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Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Сейчас Хейтеры начнут вой
Говорит чувак, который с веток Барсы не вылазит
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Ответ Iamliam
Она уже давно превратилась в Лигу Переса. Последние несколько лет стало еще хуже. Нужно вводить автоматическую систему фиксации года, иначе этот цирк и дальше будет продолжаться.
Система определения голов точно нужна, но клубные ТВ и прочие товарищи далеко не только по поводу незасчитанных голов получают- и у всех своя правда
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Ответ Iamliam
Она уже давно превратилась в Лигу Переса. Последние несколько лет стало еще хуже. Нужно вводить автоматическую систему фиксации года, иначе этот цирк и дальше будет продолжаться.
так была система, говорят что Лапорта голосовал за ее отмену, а Перес за то чтобы она осталась... хотя может врут конечно
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