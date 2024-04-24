Кафу об 11-метровом на Васкесе и ударе Ямаля в класико: «Это пенальти для меня. И это был гол – мяч пересек линию»

Кафу высказался о спорных эпизодах в матче «Реала» и «Барселоны» (3:2).

На 18-й минуте встречи после фола на главный арбитр назначил в ворота каталонцев пенальти, реализованный Винисиусом Жуниором.

На 28-й минуте этого матча вингер «Барселоны» воспользовался подачей с углового и удачно подставил ногу. Мяч как минимум частично пересек линию ворот, но голкипер выбил его.

«На мой взгляд, это был гол. Когда он [вратарь] выбивает мяч, тот уже фактически пересек линию. Но по решению ВАР, судьи, лайнсмена... для них это было не так.

Для меня там был пенальти. И это был гол», – сказал бывший защитник сборной Бразилии Кафу.

Опубликованы переговоры Сото Градо и ВАР в эпизоде с ударом Ямаля: «Это очень важное решение, не спешим, проверьте все камеры»

«Гол нельзя засчитывать». «Этот не работает, этот не работает, следующий, этот не работает». Какой беспорядок на записи арбитров класико