Кафу об 11-метровом на Васкесе и ударе Ямаля в класико: «Это пенальти для меня. И это был гол – мяч пересек линию»

Теги Кафу Барселона Реал Мадрид Ла Лига судьи Лукас Васкес Сесар Сото Градо видеоповторы Андрей Лунин Класико Ламин Ямаль Пау Кубарси Футбол

Кафу высказался о спорных эпизодах в матче «Реала» и «Барселоны» (3:2).

На 18-й минуте встречи после фола Пау Кубарси на Лукасе Васкесе главный арбитр Сесар Сото Градо назначил в ворота каталонцев пенальти, реализованный Винисиусом Жуниором.

На 28-й минуте этого матча вингер «Барселоны» Ламин Ямаль воспользовался подачей с углового и удачно подставил ногу. Мяч как минимум частично пересек линию ворот, но голкипер Андрей Лунин выбил его.

«На мой взгляд, это был гол. Когда он [вратарь] выбивает мяч, тот уже фактически пересек линию. Но по решению ВАР, судьи, лайнсмена... для них это было не так.

Для меня там был пенальти. И это был гол», – сказал бывший защитник сборной Бразилии Кафу.

Опубликованы переговоры Сото Градо и ВАР в эпизоде с ударом Ямаля: «Это очень важное решение, не спешим, проверьте все камеры»

«Гол нельзя засчитывать». «Этот не работает, этот не работает, следующий, этот не работает». Какой беспорядок на записи арбитров класико

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5 комментариев
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Ладно пенальти
Но судья все спорные моменты трактовал в пользу Мадрида. Пенальти в ворота Барсы, срыв атаки Камавинга, пенальти на Ямале, не засчитанный гол, А модрич получивший желтую только под конец матча вообще эпик фейл
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опять" фанат барселоны " говорит про спорный пенальти и чистый гол ...
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По поводу гола Ямаля даже МадриднытикТв признаёт что был гол так как не нашел более весомой отмазки кроме - им не ставят пенальти 32 тура
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Ответ Футбол_это_жизнь
Ладно пенальти Но судья все спорные моменты трактовал в пользу Мадрида. Пенальти в ворота Барсы, срыв атаки Камавинга, пенальти на Ямале, не засчитанный гол, А модрич получивший желтую только под конец матча вообще эпик фейл
пенальти был 100% на Васкесе, даже смешно спорить, на счет гола-призрака никто в мире не сможет точно ответить пересек мяч линию или нет, но кроме этого вратарю мешал Кубрси, который был в офсайде, так что тоже спорить не о чем ну и про толчок Кристенсена обеими руками при первом голе ничего не хочешь сказать?
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