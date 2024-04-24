Кафу об 11-метровом на Васкесе и ударе Ямаля в класико: «Это пенальти для меня. И это был гол – мяч пересек линию»
Кафу высказался о спорных эпизодах в матче «Реала» и «Барселоны» (3:2).
На 18-й минуте встречи после фола Пау Кубарси на Лукасе Васкесе главный арбитр Сесар Сото Градо назначил в ворота каталонцев пенальти, реализованный Винисиусом Жуниором.
На 28-й минуте этого матча вингер «Барселоны» Ламин Ямаль воспользовался подачей с углового и удачно подставил ногу. Мяч как минимум частично пересек линию ворот, но голкипер Андрей Лунин выбил его.
«На мой взгляд, это был гол. Когда он [вратарь] выбивает мяч, тот уже фактически пересек линию. Но по решению ВАР, судьи, лайнсмена... для них это было не так.
Для меня там был пенальти. И это был гол», – сказал бывший защитник сборной Бразилии Кафу.
Опубликованы переговоры Сото Градо и ВАР в эпизоде с ударом Ямаля: «Это очень важное решение, не спешим, проверьте все камеры»
«Гол нельзя засчитывать». «Этот не работает, этот не работает, следующий, этот не работает». Какой беспорядок на записи арбитров класико
Но судья все спорные моменты трактовал в пользу Мадрида. Пенальти в ворота Барсы, срыв атаки Камавинга, пенальти на Ямале, не засчитанный гол, А модрич получивший желтую только под конец матча вообще эпик фейл