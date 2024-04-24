«Барса» обратится в суд из-за решения RFEF не передавать записи эпизода с ударом Ямаля в класико
«Барселона» обратится в суд из-за ситуации с ударом Ламина Ямаля.
«Реал» обыграл «Барселону» со счетом 3:2 в 32-м туре Ла Лиги. На 28-й минуте игры вингер «Барселоны» Ламин Ямаль воспользовался подачей с углового и удачно подставил ногу. Мяч как минимум частично пересек линию ворот, но голкипер Андрей Лунин вывел его в поле. Главный судья Сесар Сото Градо просигнализировал о том, что гола не было, но затем в течение нескольких минут консультировался с видеоассистентом. В конечном счете рефери подтвердил свое решение.
После матча президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что клуб запросит у федерации видео- и аудиозаписи, касающиеся этого эпизода, и допустил, что каталонцы потребуют переигровку. Однако технический комитет судей не собирается передавать «блаугране» никакие материалы.
Как сообщает As со ссылкой на RAC-1, «Барселона» решила обратиться в суд в связи с этой ситуаций. Теперь представили системы правосудия определят, обязана ли Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) передать клубу имеющиеся у нее материалы.
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У вас было достаточно времени об этом узнать, прежде чем писать.
Ну засчитали бы левак, как во времена Негрейры, ну забил бы Реал не 3, а 4, делов-то.
Видно же было, что Мадрид играл в пол-ноги и был согласен даже на ничью, но после гола Фирмина, который начал прыгать на щите и провоцировать трибуны, пришлось наказать))
он хочет, чтобы болельщики думали не о том, что пролетели по всем фронтам: в суперкубке получили 4 и вылетели, в кубке получили 4 и вылетели, в ЛЧ получили 4 и вылетели. в чемпионате, понятное дело, уже не на что претендовать. могут вообще без суперкубка на следующий год остаться.
хочет, чтобы не думали о деле Негрейры, об ужасном финансовом положении, об истериках главного тренера.
зато! можно устроить бурю в стакане из-за очень спорного эпизода.
как популист - отлично. как президент - полный провал.
И, как мне кажется, клубам при такого рода запросе, не важно Барселона это или Райо Вальекано, федерация должна предоставить возможность ознакомиться с решением.
Другое дело, что федерация берет и скрывается, не давая ничего изучить.
И еще интересно, почему показали повторы только с камеры в воротах, которая за спиной Лунина, но не которая была ближе к моменту.
Могли бы их вложить, например, в выкуп Кансело))