«Барса» обратится в суд из-за решения RFEF не передавать записи эпизода с ударом Ямаля в класико

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига судьи Класико Ламин Ямаль Футбол

«Барселона» обратится в суд из-за ситуации с ударом Ламина Ямаля.

«Реал» обыграл «Барселону» со счетом 3:2 в 32-м туре Ла Лиги. На 28-й минуте игры вингер «Барселоны» Ламин Ямаль воспользовался подачей с углового и удачно подставил ногу. Мяч как минимум частично пересек линию ворот, но голкипер Андрей Лунин вывел его в поле. Главный судья Сесар Сото Градо просигнализировал о том, что гола не было, но затем в течение нескольких минут консультировался с видеоассистентом. В конечном счете рефери подтвердил свое решение.

После матча президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что клуб запросит у федерации видео- и аудиозаписи, касающиеся этого эпизода, и допустил, что каталонцы потребуют переигровку. Однако технический комитет судей не собирается передавать «блаугране» никакие материалы.

Как сообщает As со ссылкой на RAC-1, «Барселона» решила обратиться в суд в связи с этой ситуаций. Теперь представили системы правосудия определят, обязана ли Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) передать клубу имеющиеся у нее материалы. 

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34 комментария
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сошлите этих клоунов в Сегунду Б, пусть успокоятся. Еще за 18 лет подкупа судей - пора ответить
+30
-18
+12
Типичная бoмжeлона
+26
-17
+9
Ответ Hella black
Бесполезно☝🏼когда на больших матчах в ViP ложах Сантьяго Бернабеу,сидит королевская семья,министры и вся верхушка власти Испании,вы думаете о какой-то справедливости что ли ? Давно пора принять факт того,что их либо надо переигрывать,на глухо,либо мерится с решениями судей в пользу Королевского клуба. #hala VARdrid - используйте только такое название,этому судейскому клубу.
Текущий король Испании - давний (уже был им в конце 1990х, открывал новый Метрополитано) болельщик Атлетико де Мадрид ;)

У вас было достаточно времени об этом узнать, прежде чем писать.
+4
-1
+3
Чего они добиваются? На такой эпизод игры переигровка не предусмотрена. В регламенте УЕФА есть пункт по которому переигровка возможна в случае если апелляция подана в течение 12 часов после окончания матча.
+5
-2
+3
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Чего они добиваются? На такой эпизод игры переигровка не предусмотрена. В регламенте УЕФА есть пункт по которому переигровка возможна в случае если апелляция подана в течение 12 часов после окончания матча.
Популизм Лапорты, «его борьба»
+4
-1
+3
Очень странно. Я полагаю, никто в здравом уме не сомневается в том, что участник действа, которое снимается на видео, имеет полное право получить все видеоматериалы. Как он будет использовать эти материалы, должно оговариваться заранее. Например, предварительным договором может быть предусмотрено, что он не имеет права использовать эти материалы в коммерческих целях или распространять их в некоторых источниках. Такое при съемках случается и я сам такие договора, как снимающая сторона, подписывал неоднократно. Но чтобы подобные материалы вообще не выдавались участнику съемки - это полнейший абсурд и произвол. При этом я полагаю, что уж коли Барселона делает запрос, никаких ограничивающих ее договоров не было, иначе на такой договор судейские тут же бы сослались.
+3
0
+3
Ответ Hella black
Бесполезно☝🏼когда на больших матчах в ViP ложах Сантьяго Бернабеу,сидит королевская семья,министры и вся верхушка власти Испании,вы думаете о какой-то справедливости что ли ? Давно пора принять факт того,что их либо надо переигрывать,на глухо,либо мерится с решениями судей в пользу Королевского клуба. #hala VARdrid - используйте только такое название,этому судейскому клубу.
Ты перепутал Мадрид с другим клубом который 17 лет платил главе судейского комитета!
+2
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Ох и клоуны))
Ну засчитали бы левак, как во времена Негрейры, ну забил бы Реал не 3, а 4, делов-то.
Видно же было, что Мадрид играл в пол-ноги и был согласен даже на ничью, но после гола Фирмина, который начал прыгать на щите и провоцировать трибуны, пришлось наказать))
+6
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+2
В Спортлото напишите, это верняк
+1
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Лапорта хорош в плане переноса фокуса внимания.
он хочет, чтобы болельщики думали не о том, что пролетели по всем фронтам: в суперкубке получили 4 и вылетели, в кубке получили 4 и вылетели, в ЛЧ получили 4 и вылетели. в чемпионате, понятное дело, уже не на что претендовать. могут вообще без суперкубка на следующий год остаться.
хочет, чтобы не думали о деле Негрейры, об ужасном финансовом положении, об истериках главного тренера.
зато! можно устроить бурю в стакане из-за очень спорного эпизода.
как популист - отлично. как президент - полный провал.
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Ответ Green grass
Типичная бoмжeлона
Барселона просто хочет понять что там было и как - на мой взгляд, ничего криминального вообще.
И, как мне кажется, клубам при такого рода запросе, не важно Барселона это или Райо Вальекано, федерация должна предоставить возможность ознакомиться с решением.

Другое дело, что федерация берет и скрывается, не давая ничего изучить.
И еще интересно, почему показали повторы только с камеры в воротах, которая за спиной Лунина, но не которая была ближе к моменту.
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Опять растраты на судебные процессы
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Хватит копать себе яму! Какой позор!!! На весь район...
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А чего им надо то? Переговоры даже на спортсе есть, а матч можно в повторе посмотреть.
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У них что, есть деньги на судебный процесс?))

Могли бы их вложить, например, в выкуп Кансело))
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Ответ Кирилл
Барселона просто хочет понять что там было и как - на мой взгляд, ничего криминального вообще. И, как мне кажется, клубам при такого рода запросе, не важно Барселона это или Райо Вальекано, федерация должна предоставить возможность ознакомиться с решением. Другое дело, что федерация берет и скрывается, не давая ничего изучить. И еще интересно, почему показали повторы только с камеры в воротах, которая за спиной Лунина, но не которая была ближе к моменту.
С трибуны чуть левее ворот казалось что гол был. И это показалось и всем кто рядом
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Ответ vals1702
сошлите этих клоунов в Сегунду Б, пусть успокоятся. Еще за 18 лет подкупа судей - пора ответить
Как там квадралупл ? Празднуешь?
+13
-13
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Ответ vals1702
сошлите этих клоунов в Сегунду Б, пусть успокоятся. Еще за 18 лет подкупа судей - пора ответить
В чем проблема передать запись? Или здесь не чисто?
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Лапорта - всё-таки адвокат по своей специальности. Это чувствуется. (возможно, люди экономические, вроде Виктора Фонта или (оправданного по экономическим статьям) Сандро Росселя были бы сейчас полезнее клубу)
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0
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Чего они добиваются? На такой эпизод игры переигровка не предусмотрена. В регламенте УЕФА есть пункт по которому переигровка возможна в случае если апелляция подана в течение 12 часов после окончания матча.
Ну это не значит что нужно забить и забыть. В целом абсолютно адекватное требование - запросили записи спорного эпизода. А вот отказ уже вызывает вопросы, ну дайте вы им эти записи если все по правилам и скрывать нечего..
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На деревню дедушке. Константину Макарычу.
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