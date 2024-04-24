«Барса» обратится в суд из-за решения RFEF не передавать записи эпизода с ударом Ямаля в класико

«Барселона» обратится в суд из-за ситуации с ударом Ламина Ямаля.

«Реал» обыграл «Барселону» со счетом 3:2 в 32-м туре . На 28-й минуте игры вингер «Барселоны» воспользовался подачей с углового и удачно подставил ногу. Мяч как минимум частично пересек линию ворот, но голкипер Андрей Лунин вывел его в поле. Главный судья Сесар Сото Градо просигнализировал о том, что гола не было, но затем в течение нескольких минут консультировался с видеоассистентом. В конечном счете рефери подтвердил свое решение.

После матча президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что клуб запросит у федерации видео- и аудиозаписи, касающиеся этого эпизода, и допустил, что каталонцы потребуют переигровку. Однако технический комитет судей не собирается передавать «блаугране» никакие материалы.

Как сообщает As со ссылкой на RAC-1, « » решила обратиться в суд в связи с этой ситуаций. Теперь представили системы правосудия определят, обязана ли Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) передать клубу имеющиеся у нее материалы.

Клубное ТВ «Реала» о жалобах по эпизоду с ударом Ямаля: «Хватит плакать. Понадобилось 32 тура, чтобы назначить пенальти в ворота «Барсы»

«У нас нет доказательств, что мяч пересек линию». ВАР класико – главному арбитру после удара Ямаля