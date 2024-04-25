Вице-президент «Барсы» о судействе в класико: «Я в ярости. Передам материалы куда нужно. Мы соперничаем не в равных условиях»

Рафа Юсте пригрозил пожаловаться на судейство в матче «Барсы» с «Реалом» (2:3).

На 28-й минуте вингер «Барселоны» Ламин Ямаль воспользовался подачей с углового и удачно подставил ногу. Мяч как минимум частично пересек линию ворот, но голкипер Андрей Лунин вывел его в поле.

Главный судья Сесар Сото Градо просигнализировал о том, что гола не было, но затем в течение нескольких минут консультировался с видеоассистентом. В конечном счете рефери подтвердил свое решение.

После матча президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что клуб запросит у федерации видео- и аудиозаписи, касающиеся этого эпизода, и допустил, что каталонцы потребуют переигровку. Однако технический комитет судей не собирается передавать «блаугране» никакие материалы.

«Я не зол – я в ярости. Передам [материалы] куда нужно. Мы соперничаем не в равных условиях», – сказал вице-президент «Барселоны».