Вице-президент «Барсы» о судействе в класико: «Я в ярости. Передам материалы куда нужно. Мы соперничаем не в равных условиях»
Рафа Юсте пригрозил пожаловаться на судейство в матче «Барсы» с «Реалом» (2:3).
На 28-й минуте вингер «Барселоны» Ламин Ямаль воспользовался подачей с углового и удачно подставил ногу. Мяч как минимум частично пересек линию ворот, но голкипер Андрей Лунин вывел его в поле.
Главный судья Сесар Сото Градо просигнализировал о том, что гола не было, но затем в течение нескольких минут консультировался с видеоассистентом. В конечном счете рефери подтвердил свое решение.
После матча президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что клуб запросит у федерации видео- и аудиозаписи, касающиеся этого эпизода, и допустил, что каталонцы потребуют переигровку. Однако технический комитет судей не собирается передавать «блаугране» никакие материалы.
«Я не зол – я в ярости. Передам [материалы] куда нужно. Мы соперничаем не в равных условиях», – сказал вице-президент «Барселоны».
4:0
4:1
2:1
3:2
Больше забил в чемпионате, почти в два раза меньше пропустил. Опережает барсу на 11 очков. Вышел в 1/2 ЛЧ.
Насколько сказочным надо быть, чтобы пытаться себя уговорить в том, что барса сейчас соперник Мадриду?
Команды разного класса на данный момент.
Хорошо что в мировом футболе есть такие кристально чистые и принципиальные люди, как руководство Барсы..
Ей богу, с большим трудом можно вспомнить случаи, когда судейские решения играли в пользу Барсы, и именно поэтому у Барсы нет хейтеров.. Все клубы мира, от Челси до ПСЖ имеют с Барсой братские отношения..
Всему футбольному сообществу очень жаль, что Барсе приходится бороться не только на футбольном поле, но вне его..
Ведь если бы в крайнем классико все свистелось в пользу Барсы, то команда Хави бы отыграла 8-ми очковый отрыв от силы за тайм..
Во-первых, суммы которые Барса платила Негрейре весь свой самый успешный отрезок в истории были незначительными.. Не подкупа ради, а рофла для..
А во-вторых, эти деньги пренадзначались продажным судьям, которых уже купил Перес.. Чтобы хоть чуть-чуть снивелировать их работу на поле.. Короче платили за честность..
По крайней мере, кулесы мне так и объясняли выплаты Негрейре.. Так что шах и мат