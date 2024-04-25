Вице-президент «Барсы» о судействе в класико: «Я в ярости. Передам материалы куда нужно. Мы соперничаем не в равных условиях»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига судьи Класико Рафа Юсте Футбол

Рафа Юсте пригрозил пожаловаться на судейство в матче «Барсы» с «Реалом» (2:3).

На 28-й минуте вингер «Барселоны» Ламин Ямаль воспользовался подачей с углового и удачно подставил ногу. Мяч как минимум частично пересек линию ворот, но голкипер Андрей Лунин вывел его в поле. 

Главный судья Сесар Сото Градо просигнализировал о том, что гола не было, но затем в течение нескольких минут консультировался с видеоассистентом. В конечном счете рефери подтвердил свое решение.

После матча президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что клуб запросит у федерации видео- и аудиозаписи, касающиеся этого эпизода, и допустил, что каталонцы потребуют переигровку. Однако технический комитет судей не собирается передавать «блаугране» никакие материалы.

«Я не зол – я в ярости. Передам [материалы] куда нужно. Мы соперничаем не в равных условиях», – сказал вице-президент «Барселоны».

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45 комментариев
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Понятное дело что вы соперничаете не в равных условиях. Реал объективно сейчас на две головы сильнее во всем, по составу, по игре, по тренеру. Остается по классике всех собак вешать на судей, которым вы сами платили 18 лет.
+67
-14
+53
Бастрыкин взял под свой контроль это дело
+33
-5
+28
ДНК во всей красе
+33
-6
+27
В полицию или пожарную?)) за 26 лет просмотра класико я столько видел матчей, где судья был 12м игроком Барселоны, что читать третий день, как у них отняли победу, уже раздражает. 8 очков отрыва перед матчем, победой и не пахло, Мадрид отыгрывался сразу, как только было нужно. За что там боролась Барселона?)) смешно
+34
-7
+27
давно такой истеричности не наблюдалось в спорте. Это какой-то новый уровень психопатии коллективной.
+22
-6
+16
Мадрид надругался над барсой 4 матча подряд за один сезон:
4:0
4:1
2:1
3:2

Больше забил в чемпионате, почти в два раза меньше пропустил. Опережает барсу на 11 очков. Вышел в 1/2 ЛЧ.
Насколько сказочным надо быть, чтобы пытаться себя уговорить в том, что барса сейчас соперник Мадриду?
Команды разного класса на данный момент.
+17
-4
+13
Ответ messi_leo
Комментарий скрыт
пишет человек с ником Месси 🤣🤣
+16
-4
+12
Ответ Заяцволк
Комментарий скрыт
это тот который соперников пытается душить, от истерии. невысокого роста такой, только ты перепутал он в штатах
+13
-3
+10
Красавец!
Хорошо что в мировом футболе есть такие кристально чистые и принципиальные люди, как руководство Барсы..

Ей богу, с большим трудом можно вспомнить случаи, когда судейские решения играли в пользу Барсы, и именно поэтому у Барсы нет хейтеров.. Все клубы мира, от Челси до ПСЖ имеют с Барсой братские отношения..

Всему футбольному сообществу очень жаль, что Барсе приходится бороться не только на футбольном поле, но вне его..
Ведь если бы в крайнем классико все свистелось в пользу Барсы, то команда Хави бы отыграла 8-ми очковый отрыв от силы за тайм..
+13
-6
+7
Ответ Yobo
Понятное дело что вы соперничаете не в равных условиях. Реал объективно сейчас на две головы сильнее во всем, по составу, по игре, по тренеру. Остается по классике всех собак вешать на судей, которым вы сами платили 18 лет.
ты не понимаешь, то другое. то платы за консультацию, а 32 тура без пенальти - это хорошая игра в защите. но почему-то только в ла лиге.
+11
-5
+6
Да сколько уже можно? Каждый день по 5-10 статей на эту тему? Будет продолжение напишите, какой смысл одно и тоже писать?
+7
-2
+5
Ответ Верховный Лорд
ДНК во всей красе
сразу видно, кто Хави текста пишет
+8
-3
+5
Ответ dr. cage
Красавец! Хорошо что в мировом футболе есть такие кристально чистые и принципиальные люди, как руководство Барсы.. Ей богу, с большим трудом можно вспомнить случаи, когда судейские решения играли в пользу Барсы, и именно поэтому у Барсы нет хейтеров.. Все клубы мира, от Челси до ПСЖ имеют с Барсой братские отношения.. Всему футбольному сообществу очень жаль, что Барсе приходится бороться не только на футбольном поле, но вне его.. Ведь если бы в крайнем классико все свистелось в пользу Барсы, то команда Хави бы отыграла 8-ми очковый отрыв от силы за тайм..
Нэгрейра прочитал и долларами обтирал глаза🥲
+7
-2
+5
Какие материалы он передаст ? Которые ему не передал судейский комитет ? )
+6
-2
+4
Ответ Иван Баланар
Мадрид надругался над барсой 4 матча подряд за один сезон: 4:0 4:1 2:1 3:2 Больше забил в чемпионате, почти в два раза меньше пропустил. Опережает барсу на 11 очков. Вышел в 1/2 ЛЧ. Насколько сказочным надо быть, чтобы пытаться себя уговорить в том, что барса сейчас соперник Мадриду? Команды разного класса на данный момент.
Они в начале сезона хотели требл оформить 😆
+5
-1
+4
этот текст должен начинаться так: "на порывах эмоций мы не заметили одного момента..."
+5
-1
+4
"Мы хотим чтобы левые победы с Гранадой, Бетисом, Атлетико, Валенсией вернулись. Тогда мы будем на равных!" — Добавил вице-президент.)
+4
-1
+3
Пора руководству Барселоны прекращать все это
+4
-2
+2
Ответ Raul14
Нэгрейра прочитал и долларами обтирал глаза🥲
Побойтесь бога, какие там доллары..

Во-первых, суммы которые Барса платила Негрейре весь свой самый успешный отрезок в истории были незначительными.. Не подкупа ради, а рофла для..
А во-вторых, эти деньги пренадзначались продажным судьям, которых уже купил Перес.. Чтобы хоть чуть-чуть снивелировать их работу на поле.. Короче платили за честность..

По крайней мере, кулесы мне так и объясняли выплаты Негрейре.. Так что шах и мат
+5
-3
+2
Ответ dr. cage
Побойтесь бога, какие там доллары.. Во-первых, суммы которые Барса платила Негрейре весь свой самый успешный отрезок в истории были незначительными.. Не подкупа ради, а рофла для.. А во-вторых, эти деньги пренадзначались продажным судьям, которых уже купил Перес.. Чтобы хоть чуть-чуть снивелировать их работу на поле.. Короче платили за честность.. По крайней мере, кулесы мне так и объясняли выплаты Негрейре.. Так что шах и мат
ааа, вот оно как...
+3
-2
+1
Больные люди. Жалко их даже немного.
+2
-1
+1
Ответ Burchik
Ну ну, что-то я не помню таких истерик от руководства Реала после этих моментов в класико, хотя они были более очевидны) плаксы https://www.instagram.com/reel/C6D_EUGsh0b/?igsh=MWphMzBwaTZzMWF5
Интересно, что барсучата только минусуют вовсю, потому что написать то нечего
+1
0
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Пшел на
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Ответ Raul14
ааа, вот оно как...
Правда.. Живите по правде
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Ответ Заяцволк
Какие материалы он передаст ? Которые ему не передал судейский комитет ? )
Видео полно где мяч пересек линию, только это видео в основном снятое на телефонах болельщиков. А их вряд ли примут как пруфы
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Если они после 4 подряд унижений столько ноют,что бубет после 5?)
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Походу будут судиться с Негрейрой за невыполнение контракта.
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Туда специально таких набирают что ли?
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Куданужнопередаст.
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Копи на судей.. за деньги-да)
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