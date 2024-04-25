Анчелотти о предложении Лапорты переиграть класико: «Не комментирую чужие мнения. «Реал» чувствует себя прекрасно, происходящее на нас никак не влияет»
Карло Анчелотти высказался о недовольстве «Барселоны» судейством в класико.
В минувшее воскресенье «Реал» обыграл «Барселону» (3:2) в 32-м туре Ла Лиги и увеличил отрыв в таблице до 11 очков.
После матча «Барселона» обратилась в суд из-за отказа предоставить записи эпизода удара Ламина Ямаля, после которого мяч частично пересек линию ворот, а президент каталонцев Жоан Лапорта заявил, что клуб потребует переигровки матча, если ошибка арбитра Сесара Сото Градо, не засчитавшего гол, будет доказана.
– Меня это не беспокоит. Сейчас мы чувствуем себя прекрасно, и все, что происходит вокруг, никак на нас не влияет. У нас есть предчувствие, что завершение сезона будет фантастическим. Все остальное неважно.
– Как относитесь к предложению переиграть класико?
– Это мнение. Я не комментирую чужие точки зрения, – сказал главный тренер «Реала».
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Анчелотти: «Не комментирую мысли неадекватов»