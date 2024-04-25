Анчелотти о предложении Лапорты переиграть класико: «Не комментирую чужие мнения. «Реал» чувствует себя прекрасно, происходящее на нас никак не влияет»

Теги Карло Анчелотти Барселона Реал Мадрид Ла Лига судьи Жоан Лапорта Сесар Сото Градо видеоповторы Класико Футбол

Карло Анчелотти высказался о недовольстве «Барселоны» судейством в класико.

В минувшее воскресенье «Реал» обыграл «Барселону» (3:2) в 32-м туре Ла Лиги и увеличил отрыв в таблице до 11 очков.

После матча «Барселона» обратилась в суд из-за отказа предоставить записи эпизода удара Ламина Ямаля, после которого мяч частично пересек линию ворот, а президент каталонцев Жоан Лапорта заявил, что клуб потребует переигровки матча, если ошибка арбитра Сесара Сото Градо, не засчитавшего гол, будет доказана.

– Меня это не беспокоит. Сейчас мы чувствуем себя прекрасно, и все, что происходит вокруг, никак на нас не влияет. У нас есть предчувствие, что завершение сезона будет фантастическим. Все остальное неважно.

– Как относитесь к предложению переиграть класико?

– Это мнение. Я не комментирую чужие точки зрения, – сказал главный тренер «Реала».

Клубное ТВ «Реала» о жалобах по эпизоду с ударом Ямаля: «Хватит плакать. Понадобилось 32 тура, чтобы назначить пенальти в ворота «Барсы»

Почему слова Лапорты о переигровке класико – популизм

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12 комментариев
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Для тех, кто не понял.
Анчелотти: «Не комментирую мысли неадекватов»
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Анчелотти:🤨
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+13
Реал слишком велик, чтоб обращать внимания на всякие визги от потешных середняков. В конце сезона станут чемпионами и с 15 кубком ЛЧ, пока бчк будет балансить свой бюджет, стирая надписи коллекторов со стен разобранного спотифая.
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+10
Ответ Benjamin
Моськи, которая в прошлом сезоне разбила его
Я с моськой сравниваю Лапорту, а не Барселону
+2
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Думаю для Анчи жалобы Лапорты как лай моськи
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Еще бы , отрыв по очкам и соперник ближайший на дизморали , в полуфинале ЛЧ. Ничего личного , просто факты)
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Допустим, все согласятся и матч переиграют. Пусть даже Барса в нём победит каким-то чудом. Что это даст хорошего кроме пиара? Реал всё равно впереди на 5 очков и не упустит чемпионство. Зато будет создан прецедент, и результат каждого следующего матча можно будет оспорить из-за каких-то ошибок судьи. Зачем это нужно? Бред полный. И ничего кроме пиара в этих предложениях нет.
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Вот у кого надо учиться строить себе репутацию в медиа, Хави на фоне папы Карло выглядит будто бунтующий подросток
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Карло настолько велик, что комментировать мнение мышей ему не к лицу.
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