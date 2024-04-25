Анчелотти о предложении Лапорты переиграть класико: «Не комментирую чужие мнения. «Реал» чувствует себя прекрасно, происходящее на нас никак не влияет»

Карло Анчелотти высказался о недовольстве «Барселоны» судейством в класико.

В минувшее воскресенье «Реал» обыграл «Барселону» (3:2) в 32-м туре и увеличил отрыв в таблице до 11 очков.

После матча « » обратилась в суд из-за отказа предоставить записи эпизода удара Ламина Ямаля, после которого мяч частично пересек линию ворот, а президент каталонцев заявил, что клуб потребует переигровки матча, если ошибка арбитра , не засчитавшего гол, будет доказана.

– Меня это не беспокоит. Сейчас мы чувствуем себя прекрасно, и все, что происходит вокруг, никак на нас не влияет. У нас есть предчувствие, что завершение сезона будет фантастическим. Все остальное неважно.

– Как относитесь к предложению переиграть класико?

– Это мнение. Я не комментирую чужие точки зрения, – сказал главный тренер «Реала».

Клубное ТВ «Реала» о жалобах по эпизоду с ударом Ямаля: «Хватит плакать. Понадобилось 32 тура, чтобы назначить пенальти в ворота «Барсы»

Почему слова Лапорты о переигровке класико – популизм