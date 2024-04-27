Глава РПЛ Алаев о словах Безрукова про «денежки»: «Это шутка – может, не совсем удачная, но безобидная. Я улыбнулся»
Президент РПЛ прокомментировал ситуацию с Русланом Безруковым.
Напомним, после победы над «Зенитом» в перенесенном матче 21-го тура Мир РПЛ (2:0) хавбек казанцев Безруков сказал: «Краснодар», ждем на карту денежки». Комитет по этике сообщил, что рассмотрит данное высказывание: «Финансовое стимулирование соперника третьей стороной – грубое нарушение регламента».
– Удивлены решению по шутке футболиста Безрукова, дело которого передано в комитет по этике?
– Я улыбнулся, когда услышал это интервью. Это шутка. Удачная или нет – шутки всякие бывают. Безруков был на эмоциях, обыграв многократного чемпиона. Я не юрист, но если коллеги считают, что есть основания для рассмотрения комитета по этике, значит, рассмотрят.
Но я искренне надеюсь, что футболиста Безрукова мы увидим на футбольном поле, а не на трибуне. Может быть, это не совсем удачная, но безобидная шутка, – сказал Александр Алаев.
Генсек РФС о словах Безрукова про «Краснодар» и «денежки»: «Давайте об убийстве завтра будем шутить. Всему есть грань»
РФС завел дело из-за шутки про «денежки от «Краснодара». Ну что это такое?
Тихонов раскритиковал судью за то, что она женщина. Комитет по этике, а где ты был?
По поводу неё высказались все - от запасных до депутатов.
Зацепила их всех эта «шуточка» не на шутку