Глава РПЛ Алаев о словах Безрукова про «денежки»: «Это шутка – может, не совсем удачная, но безобидная. Я улыбнулся»

Президент РПЛ прокомментировал ситуацию с Русланом Безруковым.

Напомним, после победы над «Зенитом» в перенесенном матче 21-го тура Мир (2:0) хавбек казанцев Безруков сказал: «Краснодар», ждем на карту денежки». Комитет по этике сообщил, что рассмотрит данное высказывание: «Финансовое стимулирование соперника третьей стороной – грубое нарушение регламента».

– Удивлены решению по шутке футболиста Безрукова, дело которого передано в комитет по этике?

– Я улыбнулся, когда услышал это интервью. Это шутка. Удачная или нет – шутки всякие бывают. Безруков был на эмоциях, обыграв многократного чемпиона. Я не юрист, но если коллеги считают, что есть основания для рассмотрения комитета по этике, значит, рассмотрят.

Но я искренне надеюсь, что футболиста Безрукова мы увидим на футбольном поле, а не на трибуне. Может быть, это не совсем удачная, но безобидная шутка, – сказал .

Генсек РФС о словах Безрукова про «Краснодар» и «денежки»: «Давайте об убийстве завтра будем шутить. Всему есть грань»

РФС завел дело из-за шутки про «денежки от «Краснодара». Ну что это такое?

Тихонов раскритиковал судью за то, что она женщина. Комитет по этике, а где ты был?