Глава РПЛ Алаев о словах Безрукова про «денежки»: «Это шутка – может, не совсем удачная, но безобидная. Я улыбнулся»

Теги Рубин премьер-лига Россия Александр Алаев Руслан Безруков Футбол

Президент РПЛ прокомментировал ситуацию с Русланом Безруковым.

Напомним, после победы над «Зенитом» в перенесенном матче 21-го тура Мир РПЛ (2:0) хавбек казанцев Безруков сказал: «Краснодар», ждем на карту денежки». Комитет по этике сообщил, что рассмотрит данное высказывание: «Финансовое стимулирование соперника третьей стороной – грубое нарушение регламента».

– Удивлены решению по шутке футболиста Безрукова, дело которого передано в комитет по этике?

– Я улыбнулся, когда услышал это интервью. Это шутка. Удачная или нет – шутки всякие бывают. Безруков был на эмоциях, обыграв многократного чемпиона. Я не юрист, но если коллеги считают, что есть основания для рассмотрения комитета по этике, значит, рассмотрят.

Но я искренне надеюсь, что футболиста Безрукова мы увидим на футбольном поле, а не на трибуне. Может быть, это не совсем удачная, но безобидная шутка, – сказал Александр Алаев.

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6 комментариев
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Раздули историю на пустом месте. Клаудиньо в прямом эфире во время матча с Рубином на 3 буквы посылает игрока со скамейки Рубина.Все прекрасно слышно в эфире. Не хотите рассмотреть, комитет по этике?
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«Шутка»,вызвавшая переполох.
По поводу неё высказались все - от запасных до депутатов.
Зацепила их всех эта «шуточка» не на шутку
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Хоть кто-то из чиновников более менее адекватно среагировал
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Раздули историю на пустом месте. Клаудиньо в прямом эфире во время матча с Рубином на 3 буквы посылает игрока со скамейки Рубина.Все прекрасно слышно в эфире. Не хотите рассмотреть, комитет по этике?
Не смотрел игру, прям на великом и могучем послал?
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Ответ Тиджани Бабангида
«Шутка»,вызвавшая переполох. По поводу неё высказались все - от запасных до депутатов. Зацепила их всех эта «шуточка» не на шутку
Ага. Согласен. Коррупционная составляющая имеет место быть!!!
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