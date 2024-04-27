Митрофанов заявил, что открыл дело против Безрукова не из-за того, что работал в «Зените»: «Это логика слабых людей»

Максим Митрофанов прокомментировал теорию о деле Руслана Безрукова.

Напомним, после победы над «Зенитом» в перенесенном матче 21-го тура Мир РПЛ (2:0) хавбек казанцев Безруков сказал: «Краснодар», ждем на карту денежки». Комитет по этике сообщил, что рассмотрит данное высказывание: «Финансовое стимулирование соперника третьей стороной – грубое нарушение регламента».

– Как вы относитесь к теории заговора, что если бы Безруков так пошутил не после победы над «Зенитом», то вы бы не возбуждали дело в комитете по этике? Ведь вы же работали в «Зените».

– Это логика слабых людей. Если в отношении кого угодно совершается противоправное действие, на это надо реагировать. Желания извратить ситуацию нет. Никто не хочет исказить все до того, что Безруков не шутил. Из контекста абсолютно понятно, что это шутка. Но некоторые шутки выглядят очень глупо, неуместно и опасно, исходя из статуса и контакта.

Безруков – спортсмен и субъект футбола. Он должен понимать, что противоправное влияние на результат матча является уголовным преступлением – и не только в нашей стране. Поэтому любой намек на нечестность соревнования недопустим, – сказал генеральный секретарь РФС.

Генсек РФС не считает цензурой дело против Безрукова за шутку про «денежки»: «Есть ответственность. Футбол – религия для многих, игрок – идол для болельщиков»

РФС завел дело из-за шутки про «денежки от «Краснодара». Ну что это такое?

Тихонов раскритиковал судью за то, что она женщина. Комитет по этике, а где ты был?