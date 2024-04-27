Митрофанов заявил, что открыл дело против Безрукова не из-за того, что работал в «Зените»: «Это логика слабых людей»

Теги Зенит Рубин премьер-лига Россия РФС Максим Митрофанов Руслан Безруков Футбол

Максим Митрофанов прокомментировал теорию о деле Руслана Безрукова.

Напомним, после победы над «Зенитом» в перенесенном матче 21-го тура Мир РПЛ (2:0) хавбек казанцев Безруков сказал: «Краснодар», ждем на карту денежки». Комитет по этике сообщил, что рассмотрит данное высказывание: «Финансовое стимулирование соперника третьей стороной – грубое нарушение регламента».

– Как вы относитесь к теории заговора, что если бы Безруков так пошутил не после победы над «Зенитом», то вы бы не возбуждали дело в комитете по этике? Ведь вы же работали в «Зените».

– Это логика слабых людей. Если в отношении кого угодно совершается противоправное действие, на это надо реагировать. Желания извратить ситуацию нет. Никто не хочет исказить все до того, что Безруков не шутил. Из контекста абсолютно понятно, что это шутка. Но некоторые шутки выглядят очень глупо, неуместно и опасно, исходя из статуса и контакта.

Безруков – спортсмен и субъект футбола. Он должен понимать, что противоправное влияние на результат матча является уголовным преступлением – и не только в нашей стране. Поэтому любой намек на нечестность соревнования недопустим, – сказал генеральный секретарь РФС. 

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8 комментариев
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Отравление в Грозном разобрать не желаешь, сильная личность?
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Нам-то не гони
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Митрофанов:"Не из-за того, что работал в «Зените», а из-за того что я очень люблю карамельки и чупа-чупсы.... семья большая, кормить надо, авось премию дадут за раскрытие такого страшного преступления".
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Господи, как же стыдно за наш зенит
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Когда футболисты зенита в раздевалке имитируют что порят друг друга никаких дел о пропагадне например какого нибудь лгбт не заводится 🤷🏻‍♂️ как только один человек безобидно (по моему мнению ) пошутил так ему чуть ли не уголовку шьют
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Последние дни
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Вот такие болваны везде, практически на всех постах в стране!! Почему они так быстро все деградируют, что происходит!?
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