Быстров о шутке Безрукова про «денежки»: «Люди, которые раздули шумиху – недалекого ума! По их логике нужно каждого дисквалифицировать, кто после 22:00 не дома. Абсолютный бред»

Теги Рубин Владимир Быстров премьер-лига Россия Краснодар Комитет по этике Спорт-Экспресс Руслан Безруков Футбол

Владимир Быстров заступился за Руслана Безрукова после шутки про «денежки».

После победы над «Зенитом» в перенесенном матче 21-го тура Мир РПЛ (2:0) хавбек «Рубина» сказал: «Краснодар», ждем на карту денежки». Комитет по этике сообщил, что рассмотрит данное высказывание: «Финансовое стимулирование соперника третьей стороной – грубое нарушение регламента».

«Люди, которые раздули шумиху – недалекого ума! Потому что это совершенно безобидный комментарий человека, который только что победил лидера чемпионата России и понимал, что «Рубин» слабее. И только за счет самоотдачи и выкладки на сто процентов им удалось добиться результата.

То, что он подошел в хорошем настроении и весело отвечал, интересно смотрелось. А то, что из этого раздули шумиху... Радимов уже как-то их назвал... Видимо, кто-то еще с того времени остался в этих комитетах. Там нечего рассматривать. Это абсолютный бред.

Тогда по их логике нужно каждого дисквалифицировать, если что-то кому-то не понравилось. Например, можно дисквалифицировать на пару месяцев тех, кто после 22:00 не находится дома. Так можно убить окончательно всю интригу и интерес к футболу», – сказал бывший футболист «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров.

«Ситуация с Безруковым может рассматриваться в рамках статьи 184 УК РФ». Правовед Алексеев о словах про «денежки на карту» 

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11 комментариев
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Иногда и Володька толкает базу
+24
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+24
Если Безрукого за такое заставят понести наказание, то страшно представить,что бы светило Быстрову, за его нынешние афоризмы и культурнейшие изречения в сторону того же Абаскаля)
+10
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Это рофл был, про денежки, комитет по этике просто его не выкупил.
+6
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Володька
+4
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+4
Неожиданный проблеск от Быстрова
+1
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Ответ SergButt
Володька
Копай глубже - Владимир!
+1
0
+1
Ответ Антофф
Копай глубже - Владимир!
Лучше не копать.. а то выкопаешь себе..
+1
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За много лет , Володька , говорит истину .
The end is near!!!!
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Берем креди-ты
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Володька, мы к этому близки. Кто-то спит и видит, как все мы будем ходить по струнке, восхваляя 146%-ного
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