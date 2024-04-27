Быстров о шутке Безрукова про «денежки»: «Люди, которые раздули шумиху – недалекого ума! По их логике нужно каждого дисквалифицировать, кто после 22:00 не дома. Абсолютный бред»

Владимир Быстров заступился за Руслана Безрукова после шутки про «денежки».

После победы над «Зенитом» в перенесенном матче 21-го тура Мир (2:0) хавбек « » сказал: «Краснодар», ждем на карту денежки». Комитет по этике сообщил, что рассмотрит данное высказывание: «Финансовое стимулирование соперника третьей стороной – грубое нарушение регламента».

«Люди, которые раздули шумиху – недалекого ума! Потому что это совершенно безобидный комментарий человека, который только что победил лидера чемпионата России и понимал, что «Рубин» слабее. И только за счет самоотдачи и выкладки на сто процентов им удалось добиться результата.

То, что он подошел в хорошем настроении и весело отвечал, интересно смотрелось. А то, что из этого раздули шумиху... Радимов уже как-то их назвал... Видимо, кто-то еще с того времени остался в этих комитетах. Там нечего рассматривать. Это абсолютный бред.

Тогда по их логике нужно каждого дисквалифицировать, если что-то кому-то не понравилось. Например, можно дисквалифицировать на пару месяцев тех, кто после 22:00 не находится дома. Так можно убить окончательно всю интригу и интерес к футболу», – сказал бывший футболист «Зенита» и «Спартака» .

«Ситуация с Безруковым может рассматриваться в рамках статьи 184 УК РФ». Правовед Алексеев о словах про «денежки на карту»