Депутат Милонов о шутке Безрукова про «денежки»: «Не надо так делать, но казнить не стоит. У них какие-то проблемы с бюджетом, наверное, хотят развести кубанцев – вдруг кто-нибудь этому колл-центру поверит»

Виталий Милонов высказался о ситуации Руслана Безрукова и шутке про «денежки».

После победы над «Зенитом» в перенесенном матче 21-го тура Мир (2:0) хавбек «Рубина» сказал: «Краснодар», ждем на карту денежки». Комитет по этике сообщил, что рассмотрит данное высказывание: «Финансовое стимулирование соперника третьей стороной – грубое нарушение регламента».

«Победа « » – это чрезвычайное событие, выходящее из логичного ряда, настолько помутило рассудок, что они так неудачно шутят. Наверное, у них какие-то проблемы с бюджетом, хотят развести на ровном месте кубанцев – вдруг кто-нибудь этому колл-центру поверит.

Не надо так делать, но казнить за это не стоит. Видимо, хотят, чтобы им тоже помогли. Не помогут», – сказал депутат Госдумы Виталий Милонов.

Быстров о шутке Безрукова про «денежки»: «Люди, которые раздули шумиху – недалекого ума! По их логике нужно каждого дисквалифицировать, кто после 22:00 не дома. Абсолютный бред»