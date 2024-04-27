Депутат Милонов о шутке Безрукова про «денежки»: «Не надо так делать, но казнить не стоит. У них какие-то проблемы с бюджетом, наверное, хотят развести кубанцев – вдруг кто-нибудь этому колл-центру поверит»

Теги Рубин премьер-лига Россия Краснодар Комитет по этике Виталий Милонов деньги Руслан Безруков Футбол

Виталий Милонов высказался о ситуации Руслана Безрукова и шутке про «денежки».

После победы над «Зенитом» в перенесенном матче 21-го тура Мир РПЛ (2:0) хавбек «Рубина» сказал: «Краснодар», ждем на карту денежки». Комитет по этике сообщил, что рассмотрит данное высказывание: «Финансовое стимулирование соперника третьей стороной – грубое нарушение регламента».

«Победа «Рубина» – это чрезвычайное событие, выходящее из логичного ряда, настолько помутило рассудок, что они так неудачно шутят. Наверное, у них какие-то проблемы с бюджетом, хотят развести на ровном месте кубанцев – вдруг кто-нибудь этому колл-центру поверит.

Не надо так делать, но казнить Безрукова за это не стоит. Видимо, хотят, чтобы им тоже помогли. Не помогут», – сказал депутат Госдумы Виталий Милонов.

Быстров о шутке Безрукова про «денежки»: «Люди, которые раздули шумиху – недалекого ума! По их логике нужно каждого дисквалифицировать, кто после 22:00 не дома. Абсолютный бред»

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6 комментариев
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🤦‍♂️
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Этот в каждой бочке затычка. Хотя про его затычки, все знают.
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Вот еще один дурак(c)
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Что он несёт?
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А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать. 🤦🏾‍♂️
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