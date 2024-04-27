«Ситуация с Безруковым может рассматриваться в рамках статьи 184 УК РФ». Правовед Алексеев о словах про «денежки на карту»
Высказывание Руслана Безрукова может рассматриваться в рамках УК РФ.
Об этом заявил член рабочей группы по совершенствованию законодательства Российской Федерации в области физической культуры и спорта совета при президенте РФ, правовед Сергей Алексеев.
Напомним, после победы над «Зенитом» в перенесенном матче 21-го тура Мир РПЛ (2:0) хавбек казанцев Безруков сказал: «Краснодар», ждем на карту денежки». Комитет по этике сообщил, что рассмотрит данное высказывание: «Финансовое стимулирование соперника третьей стороной – грубое нарушение регламента».
«Ситуация с футболистом «Рубина» Русланом Безруковым может рассматриваться в рамках статьи 184 Уголовного кодекса РФ – оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса», – заявил Сергей Алексеев.
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