«Ситуация с Безруковым может рассматриваться в рамках статьи 184 УК РФ». Правовед Алексеев о словах про «денежки на карту»

Теги Рубин премьер-лига Россия Матч ТВ Руслан Безруков Футбол

Высказывание Руслана Безрукова может рассматриваться в рамках УК РФ.

Об этом заявил член рабочей группы по совершенствованию законодательства Российской Федерации в области физической культуры и спорта совета при президенте РФ, правовед Сергей Алексеев.

Напомним, после победы над «Зенитом» в перенесенном матче 21-го тура Мир РПЛ (2:0) хавбек казанцев Безруков сказал: «Краснодар», ждем на карту денежки». Комитет по этике сообщил, что рассмотрит данное высказывание: «Финансовое стимулирование соперника третьей стороной – грубое нарушение регламента».

«Ситуация с футболистом «Рубина» Русланом Безруковым может рассматриваться в рамках статьи 184 Уголовного кодекса РФ – оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса», – заявил Сергей Алексеев.

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25 комментариев
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Что за придурки, простую шутку раздули аж до уголовных обвинений
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Маразм крепчал
+22
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Одно воруют, но молчат! Другие шутят, не воруя, но будут отвечать! Все по нашему…. Скрепы.
+21
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В Германии - Зоммер подарил де Лигту 700 кг за сейв, постоянно шутки в том числе от членов правления, что фургон сосисок и пива подгонят сопернику в качестве благодарности
В России - ни слова больше, ты теперь преступник!
+11
-1
+10
Шутить можно только обладая иммунитетом. Вон зам. Шойгу шутя нахапал сотни миллионов, уверен его ждëт судьба Сердюкова, которого отмазали и дали хлебную должность. Кстати никогда не поверю что министр обороны не знал о делишках своего зама.
+8
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+8
Вспоминаются слова Радимова про КДК
+7
0
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так вы докажите сначала, а потом грозитесь уголовкой
+7
0
+7
Просто ужас, как такие люди вообще пролезли во все ветви власти(( Отрицательный отбор во всей красе
+7
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+6
ну так а где профсоюз игроков, там, какая нить организация, что б заступились за чувака?
+6
0
+6
Какой же идиотизм...Просто ужас
+4
0
+4
Ответ Oliver Kromwel
Просто ужас, как такие люди вообще пролезли во все ветви власти(( Отрицательный отбор во всей красе
В марте выбирали.
+5
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+4
Осталось Безрукова в список экстремистов записать, чтобы Митрофанов и прочие недалёкие из РФС остались довольны.
+4
0
+4
Думаю в пятницу объявят иногентом
+3
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+3
Ответ Семён Жуйло
Комментарий скрыт
Вообще игрок это в послематчевом интервью сказал 😉
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Ответ Dima Dima
ну так а где профсоюз игроков, там, какая нить организация, что б заступились за чувака?
Примерно там же, где были, когда показательно наказывали Кокорина и Мамаева
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Ответ Семён Жуйло
Комментарий скрыт
а где Безруков намекал ДО игры? про денюжки он сказал после игры, обсуждая победу над Зенитом
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Надо бы за ним проследить, куда он стаканчики от кофе выбрасывает. Не накапливает ли их в качестве оружия.
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Нашли крайнего... В эпоху взяток, откатов, подносов и прочих приношений виноват будет пошутивший...
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Так бы реальные договорняки искали!
Тупая охота на ведьм.
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Странно, что власть комментариев не дает по этому важному вопросу. пора поручение давать прокуратуре.
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Анонимно довожу до сведения компетентных органов, что нехороший шутник Безруков помимо всего прочего еще и изменник. Мною достоверно установлено, что под невинным на первый взгляд словом "карта" он, плохой человек, имеет в виду совершенно секретную карту, которую хочет передать нашим врагам. Честно-честно!
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Ответ Кукушкин
Анонимно довожу до сведения компетентных органов, что нехороший шутник Безруков помимо всего прочего еще и изменник. Мною достоверно установлено, что под невинным на первый взгляд словом "карта" он, плохой человек, имеет в виду совершенно секретную карту, которую хочет передать нашим врагам. Честно-честно!
Неправильно вы анонимку пишите. Она должна быть с полным ФИО, адресом и номером паспорта. А также с подтверждением лояльности.
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Ну чо , технарь надувают ))) Стыдобища !!!
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Зенит лучший клуб Вселенной )))
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