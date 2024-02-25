Проигрыш «МЮ», Гусев побил рекорд Мозякина, победа «Барсы» 4:0, 98 очков Кучерова, Хачанов выиграл турнир в Дохе, поражение Калинской и другие новости

1. «Манчестер Юнайтед» уступил «Фулхэму» (1:2) дома в 26-м туре АПЛ, «Манчестер Сити» одолел «Борнмут» (1:0) на выезде, «Арсенал» в Лондоне разгромил «Ньюкасл» (4:1). Все результаты дня – здесь.

2. Никита Гусев установил рекорд по очкам в одном регулярном чемпионате КХЛ (86), он превзошел Сергея Мозякина. «Спартак» выиграл у «Северстали», ЦСКА победил «Торпедо», «Трактор» обыграл «Авангард» и другие результаты дня в Фонбет чемпионате КХЛ.

3. «Барселона» дома разгромила «Хетафе» (4:0) в 26-м туре Ла Лиги, «Атлетико» на выезде внезапно потерял очки в игре с «Альмерией» (2:2) с 20-го места.

4. НХЛ. «Тампа» обыграла «Айлендерс» (4:2), Кучеров набрал 3 (1+2) очка и сохранил лидерство в гонке бомбардиров с 98 баллами, Василевский одержал 20-ю победу в сезоне. «Вашингтон» уступил «Флориде» (2:3 ОТ), Овечкин впервые за 11 игр остался без очков (и провел 1400-й матч в лиге).

«Рейнджерс» одолели «Филадельфию» (2:1, 10-я победа подряд и повторение клубного рекорда), Шестеркин отразил 39 из 40 бросков и одержал 6-ю победу подряд. «Миннесота» справилась с «Сиэтом» (5:2), Капризов набрал 2+1, продлив результативную серию до 8 игр. Все результаты дня – здесь.

5. Российская теннисистка Анна Калинская уступила итальянке Жасмин Паолини в финале турнира WTA 1000 в Дубае, упустив подачу на титул. Россиянин Карен Хачанов обыграл чеха Якуба Меньшика в финале турнира в Дохе.

6. «Бавария» вырвала победу у «РБ Лейпциг» (2:1) в 23-м туре Бундеслиги благодаря дублю Харри Кейна и прервала серию из трех поражений. Все результаты дня – тут.

7. У клубов Мир РПЛ 5-й год подряд отрицательный трансферный баланс. В этом сезоне – минус 32,1 млн евро.

8. НБА. «Нью-Йорк» проиграл «Бостону» и другие результаты.

9. ЦСКА пытался выкупить Данила Кругового за 80 млн рублей, но «Зенит» требовал 200 млн за защитника, который летом перейдет в московский клуб бесплатно.

10. Вадим Немков победил Бруно Каппелозу удушающим во втором раунде, Ренан Феррейра нокаутировал Райана Бейдера в первом раунде и другие результаты турнира чемпионов PFL vs Bellator.

11. «Динамо» обыграло ЦСКА в контрольном матче перед возобновлением Мир РПЛ, «Локомотив» разгромил «Ашхабад» и победил «Ростов».

Цитаты дня:

Бенаюн о конфликте Израиля и Палестины: «Я дружил и с мусульманами, и с христианами, в сборной у нас арабы сидят с евреями. Если человек хороший, религия не важна»

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Спаллетти запретил PlayStation в сборной Италии: «Сюда приезжают, чтобы выиграть чемпионат Европы, а не чтобы победить в Call of Duty»

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