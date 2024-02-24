«Манчестер Юнайтед» влетел «Фулхэму» – 1:2. Магуайр сравнял на 89-й, но Ивоби забил на 97-й

«Манчестер Юнайтед» дома проиграл «Фулхэму» (1:2) в 26-м туре АПЛ.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 65-й счет в матче открыл защитник «дачников» . На 89-й счет сравнял защитник манкунианцев . На 97-й победный гол забил полузащитник лондонцев .

У команды тренера Эрика тен Хага завершилась серия из 5 побед подряд.

« », имея 44 очка, занимает 6-е место в таблице, отставая от топ-4 на 8 баллов. « » идет 12-м, набрав 32 очка.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ