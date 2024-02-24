«Манчестер Юнайтед» влетел «Фулхэму» – 1:2. Магуайр сравнял на 89-й, но Ивоби забил на 97-й
«Манчестер Юнайтед» дома проиграл «Фулхэму» (1:2) в 26-м туре АПЛ.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 65-й счет в матче открыл защитник «дачников» Кэлвин Басси. На 89-й счет сравнял защитник манкунианцев Харри Магуайр. На 97-й победный гол забил полузащитник лондонцев Алекс Ивоби.
У команды тренера Эрика тен Хага завершилась серия из 5 побед подряд.
«МЮ», имея 44 очка, занимает 6-е место в таблице, отставая от топ-4 на 8 баллов. «Фулхэм» идет 12-м, набрав 32 очка.
- Дата проведения
- 24 февраля, 18.00, «Олд Траффорд»
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Манчестер Юнайтед –
Онана, Диогу Далот, Варан, Магуайр, Линделеф (Антони, 90), Каземиро (Мактоминей, 53), Бруну Фернандеш, Майну (Диалло, 80), Форсон (Эриксен, 53), Гарначо, Рэшфорд.
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Фулхэм –
Лено, Кастань, Адарабиойо, Басси, Робинсон, Рид (Траоре, 77), Уилсон (Диоп, 81), Перейра (Кэрни, 68), Лукич, Ивоби, Родриго Муниз.
- Предупреждения:
- Адарабиойо (25), Магуайр (36), Перейра (42), Уилсон (45), Лено (90), Бруну Фернандеш (90), Кэрни (90).
Каземиро за полтора года превратился по уровню игры в Лукаку.
Когда же это закончится.
Нельзя сбавлять обороты! Только победа
Если не секрет,поделись,кого тренировал?
Ну и продолжаем обновлять рекорды, 20 лет не проигрывали Фулхэму дома.
Осадили физручьё