«Манчестер Юнайтед» влетел «Фулхэму» – 1:2. Магуайр сравнял на 89-й, но Ивоби забил на 97-й

Теги Манчестер Юнайтед Фулхэм премьер-лига Англия Харри Магуайр Алекс Ивоби Кэлвин Басси онлайны Футбол

«Манчестер Юнайтед» дома проиграл «Фулхэму» (1:2) в 26-м туре АПЛ.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 65-й счет в матче открыл защитник «дачников» Кэлвин Басси. На 89-й счет сравнял защитник манкунианцев Харри Магуайр. На 97-й победный гол забил полузащитник лондонцев Алекс Ивоби.

У команды тренера Эрика тен Хага завершилась серия из 5 побед подряд.

«МЮ», имея 44 очка, занимает 6-е место в таблице, отставая от топ-4 на 8 баллов. «Фулхэм» идет 12-м, набрав 32 очка.

Манчестер Юнайтед – Фулхэм 1:2 (0:0, 1:2)
Дата проведения
24 февраля, 18.00, «Олд Траффорд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 65 Басси, 1:1 – 89 Магуайр, 1:2 – 90 Ивоби.
Манчестер ЮнайтедОнана, Диогу Далот, Варан, Магуайр, Линделеф (Антони, 90), Каземиро (Мактоминей, 53), Бруну Фернандеш, Майну (Диалло, 80), Форсон (Эриксен, 53), Гарначо, Рэшфорд.
ФулхэмЛено, Кастань, Адарабиойо, Басси, Робинсон, Рид (Траоре, 77), Уилсон (Диоп, 81), Перейра (Кэрни, 68), Лукич, Ивоби, Родриго Муниз.
Предупреждения:
Адарабиойо (25), Магуайр (36), Перейра (42), Уилсон (45), Лено (90), Бруну Фернандеш (90), Кэрни (90).

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117 комментариев
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Ответ N. Vidich
GGMU Нельзя сбавлять обороты! Только победа
😂😂😂
+70
-7
+63
Матч дома против Фулхэма, у которого самая плохая статистика игр на выезде в этом сезоне, хуже даже, чем у Шеффилда… и вот в такой игре пока лучший игрок это Онана. Это что-то за гранью…
+46
-1
+45
Ответ Mekanych Red Devil
Матч дома против Фулхэма, у которого самая плохая статистика игр на выезде в этом сезоне, хуже даже, чем у Шеффилда… и вот в такой игре пока лучший игрок это Онана. Это что-то за гранью…
При всем уважении к МЮ, много отскоков было у МЮ по ходу сезона. И сегодня как раз таки не повезло уже
+33
-1
+32
Ответ Leganessi
Комментарий скрыт
ты с начала года ждал, чтобы написать этот коммент?)
+30
-2
+28
Ответ Django Liberated
очередной рекорд пал, браво лысый!!!
20 лет не проигрывали фулхэму на олд траффорд, но для лысого нет недостижимых целей💪
+23
-1
+22
Решфорд уже даже не пытается пробежать, а лысый его не меняет.
Каземиро за полтора года превратился по уровню игры в Лукаку.
Когда же это закончится.
+18
-1
+17
очередной рекорд пал, браво лысый!!!
+16
-2
+14
Это вообще что за позорная игра от МЮ? Просто весь 2й тайм не могут выйти со своей половины поля.
+13
0
+13
Ответ igor 123
Решфорд уже даже не пытается пробежать, а лысый его не меняет. Каземиро за полтора года превратился по уровню игры в Лукаку. Когда же это закончится.
По крайней мере пока он на поле голов нет и хотя бы в атаку выходят :D:D:D я про Каза.
+10
0
+10
Разгонять этот состав ссаными тряпками и набирать из молодежки. Это какой-то долбаный стыд.
+9
-1
+8
Ответ Mekanych Red Devil
Матч дома против Фулхэма, у которого самая плохая статистика игр на выезде в этом сезоне, хуже даже, чем у Шеффилда… и вот в такой игре пока лучший игрок это Онана. Это что-то за гранью…
гений тен хага
+10
-4
+6
Будь готов проигрывать матчи и на последних секундах, если у тебя на воротах африканец ноунейм, из жалости числишийся в футболе
+8
-2
+6
пора задаться вопросом ,кто больше лысый шарлатан, в сити или в юнайтед?😂😂😂
+6
0
+6
GGMU
Нельзя сбавлять обороты! Только победа
+15
-10
+5
Вот нисколько не жаль Тен Хага, слишком надменно и высокомерно ведёт себя, даже Пеп Гвардиола намного попроще ведёт себя, у которого за плечами столько титулов
+7
-2
+5
Без паники. Во втором тайме выйдет Мактоминей и зарешает.
+5
0
+5
Удачи Форсону..
+6
-1
+5
Ответ Unitedfan
Тренер Фулхэма выпускает реактивного Траоре на фланг Линделефа, который уже наелся, и конкретно проседает в обороне.. я думаю, сейчас 7хаг выпустит кого-то слева. 98 минута, выходит Антони вместо Линделефа. Тренерский гений
Я вообще не фанат Тен Хага, но ты реально считаешь, что разбираешься в тактике лучше него?
Если не секрет,поделись,кого тренировал?
+5
-1
+4
Боже, как можно было так убого сыграть дома против Фулхэма??? Который одна из худших команд лиги по игре на выезде??? Я в шоке. Отвратительная игра
+4
0
+4
Даёшь продолжение победной серии✊🏻👹
+4
-1
+3
Ответ Дима Dar
Всех с "победой", "местом в четвёрке" и "шикарной" игрой любимой команды🔥
Места в 4 уже закрыты,куда там МЮ
+4
-1
+3
7хаг, домой
+4
-1
+3
Счет должен быть минимум 0:3 Фулхем возил МЮ, похоже депутат опять водил всех в ночной клуб.
+4
-1
+3
Ответ John Doe
Разгонять этот состав ссаными тряпками и набирать из молодежки. Это какой-то долбаный стыд.
Только вместе с тренером.
+4
-1
+3
Просто ужас и кошмар. Тот случай, когда ругать хочется всех.
Ну и продолжаем обновлять рекорды, 20 лет не проигрывали Фулхэму дома.
+3
0
+3
Ответ Хызыр
Когда будет расплата за дичайший фарт сопровождающий команду Тен Хага в 2024 году? Возможно сегодня
🖕😁
+5
-3
+2
победы МЮ
+6
-4
+2
Пам-парам-папам. Результат по игре.
+2
0
+2
Браво Фулхэээм !!!
Осадили физручьё
+3
-1
+2
Ответ Иван Стажков
Разве можно было в нем сомневаться?))))
Мага сопротивлялся падению рекорда.
+2
0
+2
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