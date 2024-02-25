PFL vs Bellator: Бейдер – Феррейра, Немков победил Каппелозу

В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 24 февраля проходит турнир чемпионов vs , в главном событии которого подерутся тяжеловесы и Ренан Феррейра.

Главный кард турнира:

Ренан Феррейра (12-3) – Райан Бейдер (31-7);

Импа Касанганай (15-3) – Джонни Эблин (14-0);

Рэй Купер III (25-9-1) – Джейсон Джексон (17-4);

Бруно Каппелоза (15-7) проиграл Вадиму Немкову (18-2) удушающим во втором раунде;

Тиаго Сантос (22-12) проиграл Йоэлю Ромеро (15-7) единогласным решением судей;

Клэй Коллард (24-12) проиграл Эй Джею Макки (22-1) сабмишеном во втором раунде.

Трансляция турнира будет доступна на стриминговом сервисе Okko. Бои основного карда – в 23:00 по московскому времени.

Главный ученик Федора подерется на первом турнире Bellator и PFL. А за кем еще следить?

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