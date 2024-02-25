PFL vs Bellator: Бейдер – Феррейра, Немков победил Каппелозу
В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 24 февраля проходит турнир чемпионов PFL vs Bellator, в главном событии которого подерутся тяжеловесы Райан Бейдер и Ренан Феррейра.
Главный кард турнира:
- Ренан Феррейра (12-3) – Райан Бейдер (31-7);
- Импа Касанганай (15-3) – Джонни Эблин (14-0);
- Рэй Купер III (25-9-1) – Джейсон Джексон (17-4);
- Бруно Каппелоза (15-7) проиграл Вадиму Немкову (18-2) удушающим во втором раунде;
- Тиаго Сантос (22-12) проиграл Йоэлю Ромеро (15-7) единогласным решением судей;
- Клэй Коллард (24-12) проиграл Эй Джею Макки (22-1) сабмишеном во втором раунде.
Трансляция турнира будет доступна на стриминговом сервисе Okko. Бои основного карда – в 23:00 по московскому времени.
Главный ученик Федора подерется на первом турнире Bellator и PFL. А за кем еще следить?
3-0
Хотя как-то неуверенно и по-русски говорит)
Надеюсь увидим его с Нганну
Джонс и Аспиналл
Того же Гана он без проблем переведет
2-0
Показал прошлым 🤡, что надо делать в партере