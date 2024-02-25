PFL vs Bellator: Бейдер – Феррейра, Немков победил Каппелозу

Теги Райан Бейдер Bellator PFL Йоэль Ромеро Вадим Немков Тиаго Сантос PFL vs. Bellator Бокс/MMA/UFC

В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 24 февраля проходит турнир чемпионов PFL vs Bellator, в главном событии которого подерутся тяжеловесы Райан Бейдер и Ренан Феррейра.

Главный кард турнира:

  • Ренан Феррейра (12-3) – Райан Бейдер (31-7);
  • Импа Касанганай (15-3) – Джонни Эблин (14-0);
  • Рэй Купер III (25-9-1) – Джейсон Джексон (17-4);
  • Бруно Каппелоза (15-7) проиграл Вадиму Немкову (18-2) удушающим во втором раунде;
  • Тиаго Сантос (22-12) проиграл Йоэлю Ромеро (15-7) единогласным решением судей;
  • Клэй Коллард (24-12) проиграл Эй Джею Макки (22-1) сабмишеном во втором раунде.

Трансляция турнира будет доступна на стриминговом сервисе Okko. Бои основного карда – в 23:00 по московскому времени.

Главный ученик Федора подерется на первом турнире Bellator и PFL. А за кем еще следить?

Немков и Каппелоза устроили финальную битву взглядов

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27 комментариев
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Макки, Немков и Эблин - минимум топ-3 были бы в своих дивизионах UFC. Надеюсь, хоть кого то из них там увидим.
+6
-1
+5
Ответ Гагантура
Ну английский за столько лет можно было бы и выучить Хотя как-то неуверенно и по-русски говорит)
там и переводчик не особенно на англ переводит. напомнило времена кода федя дрался и там дама одна переводчиком была
+2
0
+2
Ответ Роман Г.
Макки, Немков и Эблин - минимум топ-3 были бы в своих дивизионах UFC. Надеюсь, хоть кого то из них там увидим.
Да тут слепые фанатики не согласятся) Ну в тяжах думаю Немков в топ-3 пока не готов, в полутяжах возможно, еще бы из банды Беллатора Микса выделил, джитсеров его уровня в ЮФС нет в его весе, он бы дал просраться тому же грузину
+2
0
+2
Вадим уверенно победил
3-0
+1
0
+1
Вадим то в целом хорошо попадал, крепкая башка у бразила
+1
0
+1
Ну английский за столько лет можно было бы и выучить
Хотя как-то неуверенно и по-русски говорит)
+1
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0
Ответ Андрей Макаров
Да блин у Немкова борьба не топ уровня как по мне, там с Джонсом даже рядом не стояло, он далеко не факт что тех же Блейдса и Алмейду в партере потянет, достаточно посмотреть что с ним в партере делал Андерсон
В итоге ничего не сделал
Надеюсь увидим его с Нганну
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Ответ Гагантура
Павлович там еще и пожарный
Пожарник уже на пенсии
0
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0
Ответ zzzeeerrrooo
А кто там в тяжах ? Джонс и Аспиналл Того же Гана он без проблем переведет
Да блин у Немкова борьба не топ уровня как по мне, там с Джонсом даже рядом не стояло, он далеко не факт что тех же Блейдса и Алмейду в партере потянет, достаточно посмотреть что с ним в партере делал Андерсон
0
0
0
Ответ zzzeeerrrooo
А кто там в тяжах ? Джонс и Аспиналл Того же Гана он без проблем переведет
Павлович там еще и пожарный
0
0
0
Ответ Андрей Макаров
Да тут слепые фанатики не согласятся) Ну в тяжах думаю Немков в топ-3 пока не готов, в полутяжах возможно, еще бы из банды Беллатора Микса выделил, джитсеров его уровня в ЮФС нет в его весе, он бы дал просраться тому же грузину
А кто там в тяжах ?
Джонс и Аспиналл
Того же Гана он без проблем переведет
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Ответ Роман Г.
Там всё вместе. Но он на каждый бой выходит проигравшим заранее. На лице всё написано.
Пропала уверенность и резкости нет уже ударах, они по прежнему тяжелые но их видно за километр
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Ответ Андрей Макаров
Да он после кучи травм развалился а не Джонса)
Там всё вместе. Но он на каждый бой выходит проигравшим заранее. На лице всё написано.
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Ответ Роман Г.
Сантоса жаль. Такой талант был и ментально развалился на запчасти после решения в бою Джонсом.
Да он после кучи травм развалился а не Джонса)
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Пока без интриги
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стадион похоже полупустой
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Переводчик тоже смешной🤡
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пико пора б уже сводить с хорошими бойцами, а не с мужиками с пузом в 155 фунтах
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Зря он попал по Вадиму)
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жаль у немкова удар не тяжёлый, я надеялся в этом весе может будет бить посильнее.
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Сантоса жаль. Такой талант был и ментально развалился на запчасти после решения в бою Джонсом.
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Сколько уже ноги Сантоса пережили за годы карьеры... Ему заканчивать надо иначе будут последствия
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Ромеро топ
2-0
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Красивым получился первый бой карда
Показал прошлым 🤡, что надо делать в партере
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Макки очень хочется видеть в ЮФС, ну или бой с Нурмагомедовым
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Вадиму удачи
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Белик повёл 1-0
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