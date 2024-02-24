Воевода о дисквалификации Валиевой: «Решения международных инстанций не должны быть для нас приоритетными»

Алексей Воевода считает, что Камила Валиева сможет вернуться после допинг-бана.

В январе Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку на 4 года за триметазидин в пробе. Результаты Валиевой от 25 декабря 2021-го были аннулированы.

«На нас всегда давят, у них уже отработаны механизмы. И снова международное сообщество возмущается: Россия нечестно играет. Да честнее нас никто не играет, российские спортсмены – самые чистые.

Валиева сможет вернуться. На самом деле, если говорить о подготовке и самореализации, в фигурном катании есть все возможности для того, чтобы она в течение оставшихся двух лет поддерживала форму, участвовала в шоу-программах…

Ей нельзя выступать на ледовых шоу? А кем это запрещено? Международным сообществом? Ну и пусть. Погодите: она катается в шоу, но не выступает же на официальных соревнованиях?

Это творческая деятельность – кто может ее запретить человеку? Надо запомнить раз и навсегда: решения международных инстанций не должны быть для нас приоритетными. В приоритете – наше право», – сказал чемпион мира по бобслею Воевода.

Воевода выиграл два золота на Олимпиаде-2014 в Сочи, но в 2017-м Международный олимпийский комитет (МОК) лишил его этих наград из-за допинговой дисквалификации.

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