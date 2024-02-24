Воевода о дисквалификации Валиевой: «Решения международных инстанций не должны быть для нас приоритетными»

Теги сборная России Алексей Воевода женское катание Камила Валиева ледовые шоу Фигурное катание

Алексей Воевода считает, что Камила Валиева сможет вернуться после допинг-бана.

В январе Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку на 4 года за триметазидин в пробе. Результаты Валиевой от 25 декабря 2021-го были аннулированы.

«На нас всегда давят, у них уже отработаны механизмы. И снова международное сообщество возмущается: Россия нечестно играет. Да честнее нас никто не играет, российские спортсмены – самые чистые.

Валиева сможет вернуться. На самом деле, если говорить о подготовке и самореализации, в фигурном катании есть все возможности для того, чтобы она в течение оставшихся двух лет поддерживала форму, участвовала в шоу-программах…

Ей нельзя выступать на ледовых шоу? А кем это запрещено? Международным сообществом? Ну и пусть. Погодите: она катается в шоу, но не выступает же на официальных соревнованиях?

Это творческая деятельность – кто может ее запретить человеку? Надо запомнить раз и навсегда: решения международных инстанций не должны быть для нас приоритетными. В приоритете – наше право», – сказал чемпион мира по бобслею Воевода.

Воевода выиграл два золота на Олимпиаде-2014 в Сочи, но в 2017-м Международный олимпийский комитет (МОК) лишил его этих наград из-за допинговой дисквалификации.

Раскрыты детали суда по Валиевой: защищались десертом от деда (но без деда), арбитры посчитали Камилу честной

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45 комментариев
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Знающий человек говорит, еще один допингист
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"...решения международных инстанций не должны быть для нас приоритетными..."

Правильно! У нас же есть "басманный" суд!
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Тогда зачем участвовать в международных соревнованиях? Спартакиада наше все.
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Еще один с допингом, которому международный суд не указ. Его медалей Сочи лишили, зато наградили за эти же игры медалью за заслуги перед отечеством
"Российский суд самый гуманный суд в мире, ура
+16
-2
+14
Ну так соревнуйтесь в своем ЧР. Зачем лезть на ОИ или ЧМ
+12
-3
+9
Завод анаболиков по производству солей из мочи , делится мудрыми советами . Спасибо Легенда !!!!!
+11
-3
+8
Ответ Паломей Корзинкин
"...решения международных инстанций не должны быть для нас приоритетными..." Правильно! У нас же есть "басманный" суд!
Есть ещё Никулинский - по допингу вопросу разруливает☝️
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-2
+8
допингист Алешенька учит допингистку Камилочку плевать на решение суда
+8
-1
+7
Внук и внучка одного дедушки.
+7
-1
+6
Ответ imaxim
Знающий человек говорит, еще один допингист
На параде понесет Валиеву на плечах, как на школьной линейке
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Один допингист другую хвалит. Нормально))
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Воевода очень чистый спортсмен. Свои ягодицы наел исключительно на деревенском твороге.
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Все эти противники международных стартов пусть отказываются тогда от своих титулов. А то мы против мы против, но звания ЧМ ЧЕ и олимпийских при нас, а нынешнее поколение к перебьются
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Всегда вспоминаю велогонщика Армстронга. Которого сами же Штаты и разоблачили на допинге,и лишили всех наград. Интересно,он жив вообще?
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Это так смешно и глупо, но, видимо, рассчитано на самых туповатых. Один и тот же текст на всех, с одними и теми же оборотами, с одним и тем же смыслом. Подписывает эту методичку некто Воевода ли, шахматист, как его там, Каравин ли, бесконечные синхронисты, саночники, шорт-трекисты.... Вроде только ничего не слышала от биатлонистов. Как им удалось увернуться?
+7
-3
+4
Ну, если решения международных инстанций не являются для вас приоритетными, то куда она возвращаться собирается?)
+7
-3
+4
Воевода знаток в этих делах, надо слушать папу🤣
+3
0
+3
Ну, вот и ещё " невинно осужденные" подтянулись....Простите, но тогда кто, у Вас в приоритете?
Вас мы по левую руку , что-то не наблюдаем....ну, если Вы, конечно, не перемените " бобслей", на " бабсклей"...
+2
0
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Отстраненный за допинг Воевода призывает игнорировать отстранение за допинг ! Видимо рядом с президентом тоже посидеть желает!
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Какой допинг принимал Воевода ?
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" Рыбак рыбака видит из далека". что-то больше всего допингисты волнуются за КВ.
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Ответ серый серый
Какой допинг принимал Воевода ?
Это тщательно скрывали, потому и дисквалифицировали.
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Одно на коленях ползают примыкаются перед МОК, другие тут же предлагают забить на законы этого МОК
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Нет признания решений международного спортивного суда - последствия - от отсутствия признания контрактного права у спортсменов (например, в футболе) до отсутствия допуска к любым соревнованиям.
Свалите уже все в Северную Корею, там и экспериментируйте над жителями, в том числе и над спортсменами
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Ответ Виктория Обер
Это так смешно и глупо, но, видимо, рассчитано на самых туповатых. Один и тот же текст на всех, с одними и теми же оборотами, с одним и тем же смыслом. Подписывает эту методичку некто Воевода ли, шахматист, как его там, Каравин ли, бесконечные синхронисты, саночники, шорт-трекисты.... Вроде только ничего не слышала от биатлонистов. Как им удалось увернуться?
У них на этот случай Васильев есть
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Жестоко пострадавший Воевода🤕🤪
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Сам себе воевода.
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Ответ серый серый
Какой допинг принимал Воевода ?
видимо, никакой
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Ответ Большое Путешествие Рузика
Воевода очень чистый спортсмен. Свои ягодицы наел исключительно на деревенском твороге.
А бицухи Уильямс на мюслях - это другое?)
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Ответ Девочка с севера
А нас уже допустили? Или допустят?
А уже есть проблемы с допустим и на спартакиады? Я что-то пропустил...)
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