Спаллетти запретил PlayStation в сборной Италии: «Сюда приезжают, чтобы выиграть чемпионат Европы, а не чтобы победить в Call of Duty»

Лучано Спаллетти запретил игрокам привозить PlayStation в сборную Италии.

– Вы часто говорите о работе, ценностях, профессионализме, уважении к своей собственной роли и роли других людей.

– Потому что с этого все начинается. Это основа, к которой затем должен быть добавлен талант. Футболка, ценности, гордость, ответственность – это не те слова, которые я использую наобум, даже если у кого-то сложилось такое впечатление.

Некоторые игроки, должно быть, поверили, что Спаллетти лает, но не кусает, но они ошибаются, и теперь нам необходимо прояснить некоторые вещи. С этого момента они будут оставлять Playstation дома и больше не будут брать его с собой.

Я придумаю для них небольшую игру, чтобы они могли отвлечься ночью. Они будут приходить ко мне, и я буду давать им домашнее задание по вечерам, если дневной работы окажется недостаточно.

Потому что в сборной нужно оставаться на верном пути, концентрироваться, не валять дурака.

– Довольно четкий посыл...

– Мне нужно создать сильную сборную, я не бываю удовлетворен. Я хочу выиграть чемпионат Европы, а затем – чемпионат мира. Речи, которые я произношу перед командой, – это те, которых все ожидают от итальянцев: мы едем в Германию побеждать, а не участвовать. Этого требует наша история.

Для этого мне нужно, чтобы эти игроки стали лучше, чем они есть. У меня нет времени их тренировать – нам нужно зажечь в них огонь, заставить их поверить, что они могут это сделать.

– Должны ли игроки оставлять дома что-либо еще, кроме PlayStation? Разрешены ли мобильные телефоны в раздевалке?

– Мне приходится мириться с мобильными телефонами, но их нельзя держать на массажном столе или во время процедур. Я говорил о видеоиграх, потому что были вещи, которые мне не нравились, и, пожалуйста, напишите «не» заглавными буквами.

Я хочу возродить командные собрания прошлого, старые привычки и атмосферу. Простые и полезные вещи. И Буффон поможет мне в этом. Если современность заключается в том, чтобы играть в Playstation до 4 часов утра накануне матча, то эта современность не такая уж и прекрасная.

Мы живем в мире, в котором мало стимулов для тяжелой работы, для того, чтобы потеть до изнеможения. Современные ребята предпочитают выкладывать в инстаграм фото с уложенными волосами, а не опускать голову и крутить педали. Это не те ценности, которые должна доносить моя Италия.

В сборную нужно приезжать с горящими глазами и колотящимся сердцем, игроки должны быть похожи на стаю волков, идущих друг за другом, чтобы подталкивать своих партнеров по команде вперед и никого не оставить позади.

Итальянцы требуют крутой и ответственной сборной, жесткой и смелой. В сборную приезжают, чтобы выиграть чемпионат Европы, а не для того, чтобы победить в Call of Duty, – сказал .