Спаллетти запретил PlayStation в сборной Италии: «Сюда приезжают, чтобы выиграть чемпионат Европы, а не чтобы победить в Call of Duty»

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Лучано Спаллетти запретил игрокам привозить PlayStation в сборную Италии.

– Вы часто говорите о работе, ценностях, профессионализме, уважении к своей собственной роли и роли других людей.

– Потому что с этого все начинается. Это основа, к которой затем должен быть добавлен талант. Футболка, ценности, гордость, ответственность – это не те слова, которые я использую наобум, даже если у кого-то сложилось такое впечатление. 

Некоторые игроки, должно быть, поверили, что Спаллетти лает, но не кусает, но они ошибаются, и теперь нам необходимо прояснить некоторые вещи. С этого момента они будут оставлять Playstation дома и больше не будут брать его с собой.

Я придумаю для них небольшую игру, чтобы они могли отвлечься ночью. Они будут приходить ко мне, и я буду давать им домашнее задание по вечерам, если дневной работы окажется недостаточно.

Потому что в сборной нужно оставаться на верном пути, концентрироваться, не валять дурака.

– Довольно четкий посыл...

– Мне нужно создать сильную сборную, я не бываю удовлетворен. Я хочу выиграть чемпионат Европы, а затем – чемпионат мира. Речи, которые я произношу перед командой, – это те, которых все ожидают от итальянцев: мы едем в Германию побеждать, а не участвовать. Этого требует наша история.

Для этого мне нужно, чтобы эти игроки стали лучше, чем они есть. У меня нет времени их тренировать – нам нужно зажечь в них огонь, заставить их поверить, что они могут это сделать. 

– Должны ли игроки оставлять дома что-либо еще, кроме PlayStation? Разрешены ли мобильные телефоны в раздевалке?

– Мне приходится мириться с мобильными телефонами, но их нельзя держать на массажном столе или во время процедур. Я говорил о видеоиграх, потому что были вещи, которые мне не нравились, и, пожалуйста, напишите «не» заглавными буквами.

Я хочу возродить командные собрания прошлого, старые привычки и атмосферу. Простые и полезные вещи. И Буффон поможет мне в этом. Если современность заключается в том, чтобы играть в Playstation до 4 часов утра накануне матча, то эта современность не такая уж и прекрасная.

Мы живем в мире, в котором мало стимулов для тяжелой работы, для того, чтобы потеть до изнеможения. Современные ребята предпочитают выкладывать в инстаграм фото с уложенными волосами, а не опускать голову и крутить педали. Это не те ценности, которые должна доносить моя Италия.

В сборную нужно приезжать с горящими глазами и колотящимся сердцем, игроки должны быть похожи на стаю волков, идущих друг за другом, чтобы подталкивать своих партнеров по команде вперед и никого не оставить позади.

Итальянцы требуют крутой и ответственной сборной, жесткой и смелой. В сборную приезжают, чтобы выиграть чемпионат Европы, а не для того, чтобы победить в Call of Duty, – сказал Спаллетти

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25 комментариев
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а как же "9 июля 2006 года после обеда я поспал, потом поиграл в PlayStation. А вечером выиграл Чемпионат мира.“?
+35
-1
+34
Ответ Giallo-Rosso
а как же "9 июля 2006 года после обеда я поспал, потом поиграл в PlayStation. А вечером выиграл Чемпионат мира.“?
И с тех пор в плей-офф выйти не могут. И мимо двух ЧМ.
+14
-1
+13
Пирло👀👀👀
+10
0
+10
– А Карфаген должен быть разрушен, – добавил, в заключение, Спалетти.
+9
0
+9
Ответ Giallo-Rosso
а как же "9 июля 2006 года после обеда я поспал, потом поиграл в PlayStation. А вечером выиграл Чемпионат мира.“?
Это ЧЕ, тут Xbox нужен
+6
-1
+5
Раньше (во время молодости Спалетти) игроки шли в клуб и бухали или резвились всю ночь с проститутками, при этом многие курили, и гораздо сильнее нарушали режим. Просто такова природа человека. Не каждый может крутить педали, потом идти на массаж, а потом ложиться спать в 8 вечера перед важной игрой. Большинству надо всё-таки чем-то отвлечься.
+3
0
+3
Ответ Giallo-Rosso
а как же "9 июля 2006 года после обеда я поспал, потом поиграл в PlayStation. А вечером выиграл Чемпионат мира.“?
Разница есть - после обеда и до 4х утра
+3
0
+3
Ответ Pasta
Многое потерял. Гораздо лучше, чем бухать, дебоширить и шляться по ночным клубам)
Лучше мячик попинать. Или начеканить хотя бы 50.😉
+3
0
+3
Пирло бы не одобрил
+2
0
+2
Ответ freeman_oleg
Это ЧЕ, тут Xbox нужен
а для чемпионата России тогда нужен либо Сюбор либо Волк с яйцами на выбор
+2
0
+2
Ответ Giallo-Rosso
а как же "9 июля 2006 года после обеда я поспал, потом поиграл в PlayStation. А вечером выиграл Чемпионат мира.“?
В той сборной на каждой позиции был топ-игрок, а на многих игроки мирового класса, нынешней команде даже близко это не светит, потому на что-то претендовать можно только благодаря усердной работе и тактической гибкости, игрокам типа Пирло или Роналдо не нужно было соблюдать строжайший режим, чтобы решать исход поединков , но таких футболистов - единицы
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Может, они таким образом к Играм будущего себя готовят? А он их так обламывает..
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Лысый, где баттл?
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Жестко. С другой стороны в чем он не прав.
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хбокс круче
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Так себе идея.
Все игроки будут думать скорее бы вылететь чтоб поехать домой наконец шпилить в колду.
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Ответ Giallo-Rosso
а как же "9 июля 2006 года после обеда я поспал, потом поиграл в PlayStation. А вечером выиграл Чемпионат мира.“?
во вторую соньку играл еще.
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Ответ Giallo-Rosso
а как же "9 июля 2006 года после обеда я поспал, потом поиграл в PlayStation. А вечером выиграл Чемпионат мира.“?
ну там же отдельно у человека
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Ответ Giallo-Rosso
а как же "9 июля 2006 года после обеда я поспал, потом поиграл в PlayStation. А вечером выиграл Чемпионат мира.“?
Интересно, а в 2021 с этим было как? Подозреваю, что тоже вовсю играли )
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Ответ Чебурашка от Гены
Комментарий скрыт
Многое потерял. Гораздо лучше, чем бухать, дебоширить и шляться по ночным клубам)
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Ответ Чебурашка от Гены
Я в ужасе, сколько теряю времени на спортс. А если влезу в компьютерные игры... Прощай разум. Мне кажется это наркотк. Эти игры. Особенно , если там деньги присутствуют.
Лучше не влезай😂этот наркотик похлеще спортса и много чего другого
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