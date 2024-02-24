«Барселона» разнесла «Хетафе» – 4:0! Забили Рафинья, Феликс, де Йонг и Фермин

Теги Барселона Хетафе Ла Лига Френки де Йонг Рафинья Диас Жоау Феликс Фермин Лопес онлайны Футбол

«Барселона» разгромила «Хетафе» (4:0) в 26-м туре Ла Лиги.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 20-й минуте счет открыл вингер каталонцев Рафинья Диас. На 53-й полузащитник Жоау Феликс удвоил преимущество сине-гранатовых. На 61-й хавбек Френки де Йонг довел счет до разгромного, воспользовавшись пасом Рафиньи. На 91-й Фермин Лопес установил окончательный счет.

«Барселона» набрала 57 очков и на эту минуту вышла на второе место в таблице. У «Жироны» 56 баллов и игра в запасе.

Барселона – Хетафе 4:0 (1:0, 3:0)
Дата проведения
24 февраля, 18.15, «Олимпик Льюис Компанис»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 20 Рафинья, 2:0 – 53 Жоау Феликс, 3:0 – 61 де Йонг, 4:0 – 90 Лопес.
Барселонатер Стеген, Кунде, Араухо, Кубарси, Жоау Канселу (Форт, 84), Кристенсен (Ромеу, 77), Гюндоган (Педри, 83), де Йонг, Рафинья (Роке, 77), Жоау Феликс (Лопес, 63), Левандовски.
ХетафеСория, Иглесиас (Кармона, 46), Альдерете, Альварес, Джене (Аленья, 68), Рико, Максимович (Мата, 67), Милья, Мориба (Сантьяго, 77), Гринвуд (Оскар Родригес, 67), Майораль.
Предупреждения:
Гюндоган (37), Альдерете (37), Джене (48), Рико (50), Сантьяго (90).

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269 комментариев
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Как же приятно видеть унижение этих позорников из Хетафе, они не в футбол приехали играть
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Вот он Рафинья. Три абсолютно идентичных момента. Гол, удар мимо, пас в помойку. Просто классика 😀
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Всех болельщиков Барселоны с победой! Вот так отомстили за мерзость в первом круге. Сегодня можно сетовать только на то,что не забили ещё больше. Потихоньку выздоравливаем и продолжаем серию без поражений. Ну и давненько не было нуля в графе пропущенные. Всем добра и прекрасного настроения!
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Ответ Bazilic
Как же приятно видеть унижение этих позорников из Хетафе, они не в футбол приехали играть
Особенно смотреть сейчас на Мориба)
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Как же хорош Кубарси
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Кубарси сегодня сыграл по настоящему как взрослый игрок. Впечатлил
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Интересно, а зачем надо было отдавать за Роке 30+30 млн евро если он не играет вообще, тем более сейчас когда у Барсы с деньгами проблемы. Можно было в опорника вложить
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Ответ turcanudima87@gmail.com
Интересно, а зачем надо было отдавать за Роке 30+30 млн евро если он не играет вообще, тем более сейчас когда у Барсы с деньгами проблемы. Можно было в опорника вложить
1. За Роке начнут отдавать деньги только летом. И не «30+30 млн евро», а фиксированно 30 млн на протяжении 4 финансовых лет ( https://m.sports.ru/football/1115280553-barsa-zaplatit-za-roke-3031-mln-evro-bolshe-chem-planirovalos-zarplata.html?ysclid=lt07qtxeld578552657 ) и еще 30 млн в качестве бонусов, среди которых есть бонус за получение ЗМ и разные другие достижения.

2. Роке хорошо выходит на замену и усиляет игру в нападении. Когда в прошлый раз вышел в основе - Витор был слишком суетлив и достаточно косячил, к сожалению.
+25
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+17
Рафинья не смотря на гол просто бездарь
+19
-4
+15
Тайм неиспользованных моментов. Один Рафинья мог забивать трижды.Феликс тоже решил не отставать от партнёра. Одно радует, что каталонцы быстро поняли как вскрывать оборону Хетафе. В обороне сегодня опять пожарит Араухо,но Кубарси его успевает подстраховать. Лучший в матче пока Кунде. Ждём второй тайм.
+15
0
+15
Всех болельщиков Барселоны с победой . Наконец-то порадовали игрой и не надо было валерьянки .
+14
0
+14
Пшеку нужен гол и поэтому его будут держать до вымученной пенки на 96-й? Ну дай Роке понюхать поляну при комфортном счёте🥲
+16
-3
+13
Рафинья хоть тот еще бразил с алиэкспресса, но он хотя бы пашет и отрабатывает в обороне. Феликс вообще примадонной прикинулся, толку от него ноль целых хрен десятых.
+13
0
+13
Эх, жаль Роке не забил.
+11
0
+11
1 из 3 стопроцентных моментов.

В принципе, для Рафы не так уж и плохо. Плохо то, что он в основе играет.
+11
0
+11
Всех болельщиков Барселоны с победой, проблем конечно ещё вагон и маленькая тележка, но уже лучше, Хетафе сегодня странно играли
+11
0
+11
Второй тайм реально был очень хорош, сегодня наконец-то получил удовольствие от просмотра игры любимой команды
+10
0
+10
Ответ Xabi Alonso78
Комментарий удален модератором
Надо отдать тебе должное, ты единственный кто не ограничил ответы к своей дичи которую пишешь! Остальные твои братья по несчастью трусы!
+11
-2
+9
Я то думал, ничего себе рафинья сыграл, как бразилец в моменте с голом, а сейчас всё стало на свои места))))
+9
0
+9
Дома под свист провожаю Морибу!
Зарабатывай деньги! Позорище!
+9
0
+9
Я приятно удивлен, думал с трудом забьют хотя бы один, а тут тебе на сразу 4. Молодцы
+7
0
+7
Ответ Xabi Alonso78
Комментарий удален модератором
И все же ты пришёл сюда)Совсем скучно всё у тебя в быту?
+8
-2
+6
С уверенной победой!
Барселона 4:0 Костоломы.
+8
-2
+6
Барселона сегодня порадовала. Главное чтоб этот уровень не понижался, а повышался. Без сильной Барсы и Реала Ла лига скучна.
+6
0
+6
барса вступает в борьбу за золото
+5
0
+5
Поторопился я с выводом,что Рафинья сегодня хорош. Бразилец ужасен,а забитый мяч это стечение обстоятельств.
+5
0
+5
Пора бы выпустить Роке вместо Роберта
+6
-1
+5
Легчайшая для величайших
+5
0
+5
порвали как тузик грелку ....
Браво Барса
+4
0
+4
счёт должен быть 3-0 , клоуны страдают чепухой мягко говоря....
+6
-2
+4
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