«Барселона» разнесла «Хетафе» – 4:0! Забили Рафинья, Феликс, де Йонг и Фермин
«Барселона» разгромила «Хетафе» (4:0) в 26-м туре Ла Лиги.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 20-й минуте счет открыл вингер каталонцев Рафинья Диас. На 53-й полузащитник Жоау Феликс удвоил преимущество сине-гранатовых. На 61-й хавбек Френки де Йонг довел счет до разгромного, воспользовавшись пасом Рафиньи. На 91-й Фермин Лопес установил окончательный счет.
«Барселона» набрала 57 очков и на эту минуту вышла на второе место в таблице. У «Жироны» 56 баллов и игра в запасе.
- Дата проведения
- 24 февраля, 18.15, «Олимпик Льюис Компанис»
- Голы:
- 1:0 – 20 Рафинья, 2:0 – 53 Жоау Феликс, 3:0 – 61 де Йонг, 4:0 – 90 Лопес.
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Барселона –
тер Стеген, Кунде, Араухо, Кубарси, Жоау Канселу (Форт, 84), Кристенсен (Ромеу, 77), Гюндоган (Педри, 83), де Йонг, Рафинья (Роке, 77), Жоау Феликс (Лопес, 63), Левандовски.
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Хетафе –
Сория, Иглесиас (Кармона, 46), Альдерете, Альварес, Джене (Аленья, 68), Рико, Максимович (Мата, 67), Милья, Мориба (Сантьяго, 77), Гринвуд (Оскар Родригес, 67), Майораль.
2. Роке хорошо выходит на замену и усиляет игру в нападении. Когда в прошлый раз вышел в основе - Витор был слишком суетлив и достаточно косячил, к сожалению.
В принципе, для Рафы не так уж и плохо. Плохо то, что он в основе играет.
Зарабатывай деньги! Позорище!
Барселона 4:0 Костоломы.
Браво Барса