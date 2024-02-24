«Барселона» разнесла «Хетафе» – 4:0! Забили Рафинья, Феликс, де Йонг и Фермин

«Барселона» разгромила «Хетафе» (4:0) в 26-м туре Ла Лиги.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 20-й минуте счет открыл вингер каталонцев . На 53-й полузащитник удвоил преимущество сине-гранатовых. На 61-й хавбек довел счет до разгромного, воспользовавшись пасом Рафиньи. На 91-й установил окончательный счет.

« » набрала 57 очков и на эту минуту вышла на второе место в таблице. У «Жироны» 56 баллов и игра в запасе.

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