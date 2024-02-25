Овечкин провел 1400-й матч в регулярках НХЛ. Среди действующих игроков больше лишь у Райана Сутера – 1421

Теги Вашингтон Даллас Александр Овечкин Райан Сутер НХЛ Хоккей

Александр Овечкин провел 1400-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ.

Капитан «Вашингтона» принял участие в игре с «Флоридой» (2:3 ОТ), прервав 10-матчевую результативную серию.

По числу игр в НХЛ среди действующих хоккеистов 38-летний россиянин уступает лишь 39-летнему защитнику «Далласа» Райану Сутеру, на счету которого 1421 матч.

За карьеру в лиге Овечкин набрал 1527 (838+689) очков. В гонке снайперов он уступает лишь Уэйну Гретцки (894 гола).

В 53 играх текущего сезона на счету Овечкина 42 (16+26) балла.

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5 комментариев
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379 матчей до действующего рекорда Патрика Марло
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Вот эта статистика от Овечкина выглядит впечатляюще. Овечкин Айрон Мэн!
Овечкин сыграл 1400 матчей из 1459 матчей Вашингтона, то бишь за 19 сезонов пропустил 59-ть матчей команды.(96%)
Это 5-й результат в истории лиги среди игроков сыгравших 1400 матчей в процентном отношение к сыгранным матчам.
1.Патрик Марло 97.8% (1400 из 1431). Сан-Хосе.
2. Никлас Лидстрэм 97,8 % (1400 из 1432) Детройт.
3.Алекс Дельвеккио 97,4 % (1400 из 1438) Детройт.
4. Горди Хоу 97,1 % (1400 из 1442) Детройт.
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Ответ Sergey Shpynov
379 матчей до действующего рекорда Патрика Марло
Это вряд ли полных четыре сезона плюс 51 матч.Ови уже устал, сказал контракт дорабатывает и на покой.
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Еще 400+ вперед здоровье есть
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Так держать 💪💪💪👍👍👍
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