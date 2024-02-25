Овечкин провел 1400-й матч в регулярках НХЛ. Среди действующих игроков больше лишь у Райана Сутера – 1421

Александр Овечкин провел 1400-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ.

Капитан « » принял участие в игре с «Флоридой» (2:3 ОТ), прервав 10-матчевую результативную серию.

По числу игр в среди действующих хоккеистов 38-летний россиянин уступает лишь 39-летнему защитнику « » , на счету которого 1421 матч.

За карьеру в лиге Овечкин набрал 1527 (838+689) очков. В гонке снайперов он уступает лишь Уэйну Гретцки (894 гола).

В 53 играх текущего сезона на счету 42 (16+26) балла.