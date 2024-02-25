«Арсенал» разнес «Ньюкасл» – 4:1. У Хавертца 1+1, у Ботмана автогол
«Арсенал» разгромил «Ньюкасл» (4:1) в 26-м туре АПЛ.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 18-й минуте защитник «сорок» Свен Ботман отправил мяч в свои ворота. На 24-й забил хавбек лондонцев Кай Хавертц. На 65-й Букайо Сака довел счет до разгромного с паса Хавертца. На 69-й защитник Якуб Кивер забил четвертый гол своей команды. На 84-й полузащитник Джо Уиллок забил гол престижа.
«Арсенал» набрал 58 очков и идет третьим в таблице. У «Ман Сити» на 1 балл больше, у «Ливерпуля» – на 2.
- Дата проведения
- 24 февраля, 23.00, «Эмирейтс»
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Арсенал –
Райя, Уайт, Габриэл, Салиба, Кивер, Жоржиньо (Эль-Ненни, 89), Эдегор (Смит-Роу, 76), Райс, Хавертц (Нкетиа, 76), Мартинелли (Троссард, 64), Сака (Нелсон, 76).
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Ньюкасл –
Кариус, Триппьер, Шер, Ботман (Ласселс, 73), Ливраменто (Берн, 73), Бруно Гимараэс (Уиллок, 73), Лонгстафф, Майли, Альмирон (Мерфи, 64), Гордон, Исак (Барнс, 64).
- Предупреждение:
- Эдегор (7).
Который просто ничего не дает им сделать. Совсем. Никому.
Но не, лучше сказать, что соперник просто плох.
Ок!
А Парти? Жезус? Зина?)
Эх, не удалось))