«Арсенал» разнес «Ньюкасл» – 4:1. У Хавертца 1+1, у Ботмана автогол

«Арсенал» разгромил «Ньюкасл» (4:1) в 26-м туре АПЛ.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 18-й минуте защитник «сорок» отправил мяч в свои ворота. На 24-й забил хавбек лондонцев . На 65-й довел счет до разгромного с паса Хавертца. На 69-й защитник забил четвертый гол своей команды. На 84-й полузащитник забил гол престижа.

« » набрал 58 очков и идет третьим в таблице. У «Ман Сити» на 1 балл больше, у «Ливерпуля» – на 2.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ