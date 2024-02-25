«Арсенал» разнес «Ньюкасл» – 4:1. У Хавертца 1+1, у Ботмана автогол

Теги Ньюкасл премьер-лига Англия Арсенал Кай Хавертц Джо Уиллок Свен Ботман Якуб Кивер Букайо Сака онлайны Футбол

«Арсенал» разгромил «Ньюкасл» (4:1) в 26-м туре АПЛ.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 18-й минуте защитник «сорок» Свен Ботман отправил мяч в свои ворота. На 24-й забил хавбек лондонцев Кай Хавертц. На 65-й Букайо Сака довел счет до разгромного с паса Хавертца. На 69-й защитник Якуб Кивер забил четвертый гол своей команды. На 84-й полузащитник Джо Уиллок забил гол престижа.

«Арсенал» набрал 58 очков и идет третьим в таблице. У «Ман Сити» на 1 балл больше, у «Ливерпуля» – на 2.

Арсенал – Ньюкасл 4:1 (2:0, 2:1)
Дата проведения
24 февраля, 23.00, «Эмирейтс»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 18, автогол Ботман, 2:0 – 24 Хавертц, 3:0 – 65 Сака, 4:0 – 69 Кивер, 4:1 – 84 Уиллок.
АрсеналРайя, Уайт, Габриэл, Салиба, Кивер, Жоржиньо (Эль-Ненни, 89), Эдегор (Смит-Роу, 76), Райс, Хавертц (Нкетиа, 76), Мартинелли (Троссард, 64), Сака (Нелсон, 76).
НьюкаслКариус, Триппьер, Шер, Ботман (Ласселс, 73), Ливраменто (Берн, 73), Бруно Гимараэс (Уиллок, 73), Лонгстафф, Майли, Альмирон (Мерфи, 64), Гордон, Исак (Барнс, 64).
Предупреждение:
Эдегор (7).

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

103 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Да будет реванш за ту гнилую победу Ньюкасла засчет судейки
+37
-7
+30
Мне жаль Челси. Продали нам Жорика за мешок картошки, а играет лучше всей их полузащиты
+22
-2
+20
С такой игрой надо выносить Порту,без вариантов
+17
0
+17
Ответ Barcelona Forever
С такой игрой надо выносить Порту,без вариантов
для этого надо, чтобы судья дал поиграть
+17
-1
+16
в конце тайма на хавертце фолили . надо было назначить пенку
+16
0
+16
Ответ KeriLLo
Комментарий скрыт
Ага, остался бы в Челси, пришлось бы объяснять игрокам что так такое в принципе играть в ЛЧ…:)
+15
-1
+14
Выхожу со стадиона , атмосфера сегодня была отменная ! Всех с победой , месть удалась ! Выложу небольшой пост про матч в блоге )
+13
-1
+12
Ответ Олег Хлебас
Комментарий скрыт
Как дела?:)
+11
0
+11
Ответ Artuom Batishev
А разве нет? Кого из Нькасла можешь выделить? Хоть одного игрока.
Может просто выделить Арсенал?)
Который просто ничего не дает им сделать. Совсем. Никому.

Но не, лучше сказать, что соперник просто плох.
Ок!
+12
-1
+11
Ответ Олег Хлебас
Комментарий скрыт
В твоих влажных мечтах
+11
0
+11
Ответ Леван Сиукаев
дааа, такого преимущество одной команды над другим,я давно не видел
Над Ливерпулем недавно такое было
+10
-1
+9
Ответ CHELSEA_2008
Комментарий скрыт
Ну пока что они играют на уровне Челси Боули 😉
+10
-1
+9
Ответ ERNST
Ньюкасл вообще мертвый.
Ну когда Арсенал душит, как анаконда, это немудрено.
+8
0
+8
Стандарты у Арсенала топ!
+8
0
+8
Вот так на экономе,Арсенал красавчики
+7
0
+7
Победа Титана мирового футбола 🔴 COYG
+11
-4
+7
Ответ Artuom Batishev
Мне не нравятся матчи, когда один из противников ничего не может. И нет, тут не Арсенал ничего не даёт, тут именно Ньюкасл нулевой. Совершенно не пробуют открываться, ужасные передачи даже без пресинга от игроков Арсенала, не навязывают борьбу и т. д.
Ты посмотри на результаты предыдущих матчей Ньюкасла. Не Ньюкасл плох, а Арсенал хорош
+6
0
+6
Ответ Artuom Batishev
Комментарий скрыт
Хавертц и Жорж пока лучшие:)
+6
0
+6
дааа, такого преимущество одной команды над другим,я давно не видел
+6
0
+6
Ответ Statistical Science
Порту >>> Бёрнли, Ньюкаслы, Вест Хэмы
Чушь морозишь, выздоравливай 😉
+5
0
+5
Ответ KeriLLo
Так вот в и Арсенале объяснял, там же никто и не знал до нынешнего сезона :)
Как это?
А Парти? Жезус? Зина?)

Эх, не удалось))
+5
0
+5
С победой, «пушкари»! 🔴 Как же приятно следить за командой в прошлом и нынешнем сезонах
+5
0
+5
У Хаверца гол плюс голевая, получается? 😁
+5
0
+5
месть свершилась ! стандарты мощь ! ))
+4
0
+4
4:0!
+4
0
+4
Ответ Artuom Batishev
Да нет, все также. Просто Ньюкасл начал играть, в отличии от первого тайма.
А мне кажется Арсенал включил эконом режим,поэтому типа Ньюкасл начал играть
+4
0
+4
Ответ Artuom Batishev
Комментарий скрыт
Пошло переобувание)
+4
0
+4
Ответ Олег Хлебас
Комментарий скрыт
Как дела? 2.0
+4
0
+4
Ответ Мысли Стетхема
кто смотрит онлайн. как хавертц по игре ?
В полном порядке
+3
0
+3
Ответ alexmixer9
Арсенал жёсткий прям, что в лч случилось?
Атака с Порту провалилась. Бывают такие матчи, ничего не поделаешь. Навязал Порту более жёсткую борьбу + не гнушались фолить и симулировать. Если в ответке атака сыграет хотя бы на 60-70% своих возможностей - Арсенал пройдёт дальше.
+3
0
+3
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий