Гусев побил рекорд Мозякина по очкам в регулярке КХЛ за сезон

Никита Гусев установил новый рекорд по очкам в регулярном чемпионате КХЛ.

Нападающий « » ассистировал Джордану Уилу в матче против « » в Фонбет Чемпионате КХЛ (4:3 ОТ).

набрал 86 (23+63) очков в сезоне и побил рекорд по очкам за одну регулярку.

У экс-игрока «Металлурга» было 85 (48+37) очков в сезоне-2016/2017.