Гусев побил рекорд Мозякина по очкам в регулярке КХЛ за сезон
Никита Гусев установил новый рекорд по очкам в регулярном чемпионате КХЛ.
Нападающий «Динамо» ассистировал Джордану Уилу в матче против «Адмирала» в Фонбет Чемпионате КХЛ (4:3 ОТ).
Гусев набрал 86 (23+63) очков в сезоне и побил рекорд Сергея Мозякина по очкам за одну регулярку.
У экс-игрока «Металлурга» было 85 (48+37) очков в сезоне-2016/2017.
Гусева с рекордом!
Адмиралу респект!
Было круто!
хорошо что сбежал в том году от самозванца
Красава!
Надеюсь в плей-офф продолжит творить чудеса.
Ну а Никиту с рекордом в таком валидольном матче!!!