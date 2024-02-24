Гусев побил рекорд Мозякина по очкам в регулярке КХЛ за сезон

Теги Металлург Мг Сергей Мозякин КХЛ рекорды Никита Гусев Динамо Адмирал Хоккей

Никита Гусев установил новый рекорд по очкам в регулярном чемпионате КХЛ.

Нападающий «Динамо» ассистировал Джордану Уилу в матче против «Адмирала» в Фонбет Чемпионате КХЛ (4:3 ОТ). 

Гусев набрал 86 (23+63) очков в сезоне и побил рекорд Сергея Мозякина по очкам за одну регулярку.

У экс-игрока «Металлурга» было 85 (48+37) очков в сезоне-2016/2017.

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37 комментариев
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Динамо с победой!
Гусева с рекордом!
Адмиралу респект!
Было круто!
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Молодец, Никита !!!
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красавчик Никита.
хорошо что сбежал в том году от самозванца
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Гусь крут
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Ответ Слава Чапаров
Ни чего он не побил мозякин 60 игр сыграл!
рекорд нужно за сезон поставить, а не за 60 игр, рекорд есть
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Это естественно. Где еще рекорды обновлять как не в лучшей команде
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Мои самые искренние поздравления Никите.
Красава!
Надеюсь в плей-офф продолжит творить чудеса.
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Браво Браво Никита ты лучший!!! И ещё забросить победную шайбу в валидольном матче дорогого стоит!!!
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Я это видел на стадионе! Молодчик
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мастерство не 🍺🍺🍺
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Молодец, наши поздравления!
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Ответ Слава Чапаров
Ни чего он не побил мозякин 60 игр сыграл!
Так и Мозякин тогда не устанавливал рекорд )) Радулов в сезоне 10/11 набрал 80 очков за 54 игры, Мозякин сыграл больше - 60 игр, а за 54 игры у него было только 75 очков. Значит Радулов рекордсмен ) Прекращайте уже казуистикой заниматься )) Считают не игры, а сезон в целом.
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Гусев Бог !
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Вот она сила пива. Не мешайте человеку пить пиво, если он дает результат
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Ну рекорд конечно такой себе, игр больше. И ассистенту проще выиграть как бомбардиру чем чисто снайперу, но Гуся поздравляю заслужил!
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С новым рекордом! Респект командам за бескомпромиссный хоккей. Динамо с победой! Никита - монстр-бомбардир!
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Жатецкий Гусь
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Ура!!!
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Желание переполняло, что и мешало раньше набрать это очко, новые хорошо что хорошо кончается, поздравляю
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Пивозавр крут!
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Гусев хорош. Успеха ему.
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Гусь–всемогущь!!!
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Ответ Слава Чапаров
Ни чего он не побил мозякин 60 игр сыграл!
А если в сезоне одна игра и она заканчивается 1:0 , гол без асиста, то это вечный рекорд что-ли, логика блестящая
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Красава!!!!
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Большое спасибо всем, кто участвовал в том, что Никита смог убежать в прошлом году от финского шарлатана.
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Браво, Никитос! Ты это заслужил, маленький волшебник!
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Уровень лиги сильно упал
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Мои поздравления Никите.Динамо сколько можно мотать нераы своим болельщикам?Последние пять-шесть игр просто жесть.
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Ответ Слава Чапаров
Ни чего он не побил мозякин 60 игр сыграл!
И что???
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Ответ Machine Head
Гусев Бог !
Костя Привет!!! С двойной победой тебя!!! И футбол и хоккей сегодня наши...
Ну а Никиту с рекордом в таком валидольном матче!!!
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