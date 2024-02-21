Чемпионат Англии. «Ливерпуль» примет «Лутон»

«Ливерпуль» примет «Лутон» в стартовом матче 26-го тура АПЛ.

В субботу « » сыграет с « », « » – с « » на выезде, « » будет противостоять «Ньюкаслу».

В воскресенье встретятся «Вулверхэмптон» и «Шеффилд», а в понедельник тур закроют «Вест Хэм» и «Брентфорд».

Матч «Челси» и «Тоттенхэма» перенесен из-за участия команды Маурисио Почеттино в воскресном финале Кубка английской лиги против «Ливерпуля».

26-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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