Чемпионат Англии. «Ливерпуль» примет «Лутон»
«Ливерпуль» примет «Лутон» в стартовом матче 26-го тура АПЛ.
В субботу «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Фулхэмом», «Манчестер Сити» – с «Борнмутом» на выезде, «Арсенал» будет противостоять «Ньюкаслу».
В воскресенье встретятся «Вулверхэмптон» и «Шеффилд», а в понедельник тур закроют «Вест Хэм» и «Брентфорд».
Матч «Челси» и «Тоттенхэма» перенесен из-за участия команды Маурисио Почеттино в воскресном финале Кубка английской лиги против «Ливерпуля».
26-й тур
- Дата проведения
- 21 февраля, 22.30, «Энфилд»
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Ливерпуль –
Келлехер, Брэдли, ван Дейк, Куанса, Гомес, Эндо, Мак Аллистер, Гравенберх, Эллиотт, Диас, Гакпо.
- Дата проведения
- 24 февраля, 18.00, «Олд Траффорд»
- Дата проведения
- 24 февраля, 18.00, «Вилла Парк»
- Дата проведения
- 24 февраля, 18.00, «Фалмер»
- Дата проведения
- 24 февраля, 18.00, «Селхерст Парк»
- Дата проведения
- 24 февраля, 20.30, «Дин Корт»
- Дата проведения
- 24 февраля, 23.00, «Эмирейтс»
- Дата проведения
- 25 февраля, 16.30, «Молинью Стэдиум»
- Дата проведения
- 26 февраля, 23.00, «Олимпийский стадион»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.