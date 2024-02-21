Чемпионат Англии. «Ливерпуль» примет «Лутон»

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«Ливерпуль» примет «Лутон» в стартовом матче 26-го тура АПЛ.

 В субботу «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Фулхэмом», «Манчестер Сити» – с «Борнмутом» на выезде, «Арсенал» будет противостоять «Ньюкаслу». 

В воскресенье встретятся «Вулверхэмптон» и «Шеффилд», а в понедельник тур закроют «Вест Хэм» и «Брентфорд». 

Матч «Челси» и «Тоттенхэма» перенесен из-за участия команды Маурисио Почеттино в воскресном финале Кубка английской лиги против «Ливерпуля». 

Чемпионат Англии

26-й тур

Ливерпуль – Лутон
Дата проведения
21 февраля, 22.30, «Энфилд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
ЛиверпульКеллехер, Брэдли, ван Дейк, Куанса, Гомес, Эндо, Мак Аллистер, Гравенберх, Эллиотт, Диас, Гакпо.
ЛутонКамински, Белл, Ошо, Менджи, Даути, Баркли, Чонг, Локонга, Огбене, Вудроу, Моррис.

Манчестер Юнайтед – Фулхэм
Дата проведения
24 февраля, 18.00, «Олд Траффорд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Астон Вилла – Ноттингем Форест
Дата проведения
24 февраля, 18.00, «Вилла Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Брайтон – Эвертон
Дата проведения
24 февраля, 18.00, «Фалмер»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Кристал Пэлас – Бернли
Дата проведения
24 февраля, 18.00, «Селхерст Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Борнмут – Манчестер Сити
Дата проведения
24 февраля, 20.30, «Дин Корт»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Арсенал – Ньюкасл
Дата проведения
24 февраля, 23.00, «Эмирейтс»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Вулверхэмптон – Шеффилд Юнайтед
Дата проведения
25 февраля, 16.30, «Молинью Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Вест Хэм – Брентфорд
Дата проведения
26 февраля, 23.00, «Олимпийский стадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

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12 комментариев
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Хорошие новости: если к вечеру никто не сломается, то у Ливерпуля наберется игроков на стартовый состав 👌
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+7
Ответ Streetbor
Комментарий скрыт
Ливерпуль занял первое место в группе, поэтому один раунд на выбывание пропускает, заслужил отдых. Календарь и так дикий
+4
0
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На скамейку запасных без слёз не взглянешь)
+4
-1
+3
З очка в копилку Клоппа на Энфилде,без вариантов
+4
-2
+2
Даже с такими проблемами в составе Ливерпуль должен обыгрывать Лутон без особого напряга
+6
-5
+1
Минус Жота, минус Дарвин, посмотрим какое решение найдёт Клопп
+4
-4
0
Значит наблюдаем сегодня в старте Эллиота справа в атаке, Куанса в центре защиты, Кларка в полузащите. К финалу кубка основным игрокам весь матч катать не нужно, достаточно выбежать на последние полчаса, размяться!
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Смотреть на состав Ливерпуля-боль....
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Ответ Streetbor
Комментарий скрыт
Получается Сити не топ?(
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Ответ Live_Kost
На скамейку запасных без слёз не взглянешь)
Основа улыбку тоже не вызывает.
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