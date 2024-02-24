НХЛ. «Айлендерс» – «Тампа», «Вашингтон» в гостях у «Флориды», «Колорадо» сыграет с «Торонто», «Ванкувер» против «Бостона»
«Айлендерс» принимают «Тампу» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Вашингтон» сыграет с «Флоридой» на выезде, «Колорадо» будет противостоять «Торонто», «Ванкувер» встретится с «Бостоном».
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 24 февраля, 20.00, «Little Caesars Arena»
- 1:0 – 1 Кэйн (Дебринкет, Гостисбеер)
- 2:0 – 4 Расмуссен (Петри, Рэймонд)
- 3:0 – 5 Фаббри ()
- 4:0 – 19 Дебринкет (Спронг, Зайдер)
- 4:1 – 32 Болдук (Уокер, Саад)
- 5:1 – 36 Комфер (Расмуссен, Рэймонд)
- 6:1 – 38 Дебринкет (Кэйн)
- Вратари: Лайон 22/23 – Хофер 18/20, Биннингтон 10/14.
- Дата проведения
- 24 февраля, 22.00, «Prudential Center»
- Дата проведения
- 24 февраля, 22.00, «UBS Arena»
- Дата проведения
- 24 февраля, 23.00, «Wells Fargo Center»
- Дата проведения
- 25 февраля, 02.00, «FLA Live Arena»
- Дата проведения
- 25 февраля, 03.00, «Rogers Arena»
- Дата проведения
- 25 февраля, 03.00, «Ball Arena»
- Дата проведения
- 25 февраля, 03.00, «Canadian Tire Centre»
- Дата проведения
- 25 февраля, 04.00, «PNC Arena»
- Дата проведения
- 25 февраля, 06.00, «SAP Center at San Jose»
- Дата проведения
- 25 февраля, 06.00, «Climate Pledge Arena»
- Дата проведения
- 25 февраля, 06.00, «Rogers Place»
- Дата проведения
- 25 февраля, 06.30, «Staples Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
На фоне бездаря Карбери даже Рирден тренер
В 50 - ти из 1399 матчей, шайбы в ворота соперников забрасывал только Овечкин, 40 раз по одной, 7 раз дубли и 3 раза хек трик.
В гостях "Флориде" Александр забросил 26 шайб, в 37 - ми матчах из 40 возможных, 16 раз по шайбе, 2 дубля и два трюка со шляпой, +2 , 24 передачи. "Вашингтон" сделал 1182 броска из которых 175 Овечкин. 16 игр выиграл "Вашингтон" в 21 встрече победила "Флорида".
26 - ю (833-ю), 08.02.2024 года, в большинстве 5* 4, с передачи Расмуса Сандина.
Овечкину забить, команде победить.
У того же Сидушка вон 14.6 по карьере , но что-то он даже и близко не тут )))
Стэмкос 16.6% - видно его на горизонте ? ))
А я всего-то хотел сказать, что усатый идет выше своего процента по карьере в этом сезоне , чем обычно, 16% по карьере, сейчас 22%, и сомневаюсь что это будет продолжатся, но ты так и не понял этого
Ну и как-бы Ови не центр :D и еще и выдает свой худший сезон в карьере
Let’s go Ducks!
И кстати по передачам, он уже просел на 0.4 передачи за игру, в этом сезоне, как Ови в 38 лет ))) и то у Овечкина больше в этом сезоне ( 0.5 ) , а я помню как на Ови грешили что он только забивать и может ))) а передач нету , хотя он не центр в отличи от усача
А теперь внимание , элитный центр по мнению "местных экспертов" - Меттьюс имеет по карьере 0.5 передач в среднем за матч по карьере )) ЭТО КАК ????
Зверюга
Хет трик
Очень не хочется , чтобы пошел челендж #fireraff.
Радует ранее начало матча сегодня и завтра с тампой. Будем посмотреть.
Let’s go Devils!
Васе надо дать отдохнуть, никакой в последних играх. Пусть перезагрузится, уж много негатива хапнул. Йоханссон должен подменять не только в b2b.
Купер в прошлой игре затеял ротации, понятно , что не от хорошей жизни.
Если честно, то светлые пятна у Тампы сейчас это Хэйгел и Кучеров. Хотя и Куч на спаде.
Я бы перевел Стэммера в третье звено, пусть кошмарит с Полом и Моттом, к примеру. Нет сейчас скорости у него, не поспевает за быстрыми решениями ни Куча ни Хэйгела ни Пойнта.
Во второе к Сирелли засунул бы Чаффи и Эйссиммонта, пусть носятся. Глядишь, толк выйдет. Первое звено неприкасаемые Хэйгел, Пойнт и Куч. В четвертом Глен, Шири и Уотсон.
Хотя, Шири не оправдывает надежд. Может подтянуть кого из фарма, не знаю.
По обороне ничего не скажу, надоело талдычить одно и то же. Защита у нас просто ахтунг.
Айлы край замотивированы, им нужно побеждать любой ценой. И Тампе кровь из носу выигрывать надо.
Ставлю на Овер, победа Тампы.