НХЛ. «Айлендерс» – «Тампа», «Вашингтон» в гостях у «Флориды», «Колорадо» сыграет с «Торонто», «Ванкувер» против «Бостона»

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«Айлендерс» принимают «Тампу» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Вашингтон» сыграет с «Флоридой» на выезде, «Колорадо» будет противостоять «Торонто», «Ванкувер» встретится с «Бостоном». 

НХЛ

Регулярный чемпионат

Детройт – Сент-Луис 6:1 (4:0, 2:1, 0:0)
Дата проведения
24 февраля, 20.00, «Little Caesars Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 1 Кэйн (Дебринкет, Гостисбеер)
2:0 – 4 Расмуссен (Петри, Рэймонд)
3:0 – 5 Фаббри ()
4:0 – 19 Дебринкет (Спронг, Зайдер)
4:1 – 32 Болдук (Уокер, Саад)
5:1 – 36 Комфер (Расмуссен, Рэймонд)
6:1 – 38 Дебринкет (Кэйн)
Вратари: Лайон 22/23 – Хофер 18/20, Биннингтон 10/14.

 

Нью-Джерси – Монреаль 0:0 (перерыв)
Дата проведения
24 февраля, 22.00, «Prudential Center»
Онлайн матча Видео

 

Айлендерс – Тампа-Бэй 0:2 (перерыв)
Дата проведения
24 февраля, 22.00, «UBS Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 4 Пол (Рэддиш, Хэйгл)
0:2 – 5 Пойнт (Хедман, Кучеров)

 

Филадельфия – Рейнджерс
Дата проведения
24 февраля, 23.00, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча Видео

 

Флорида – Вашингтон
Дата проведения
25 февраля, 02.00, «FLA Live Arena»
Онлайн матча Видео

 

Ванкувер – Бостон
Дата проведения
25 февраля, 03.00, «Rogers Arena»
Онлайн матча Видео

 

Колорадо – Торонто
Дата проведения
25 февраля, 03.00, «Ball Arena»
Онлайн матча Видео

 

Оттава – Вегас
Дата проведения
25 февраля, 03.00, «Canadian Tire Centre»
Онлайн матча Видео

 

Каролина – Даллас
Дата проведения
25 февраля, 04.00, «PNC Arena»
Онлайн матча Видео

 

Сан-Хосе – Нэшвилл
Дата проведения
25 февраля, 06.00, «SAP Center at San Jose»
Онлайн матча Видео

 

Сиэтл – Миннесота
Дата проведения
25 февраля, 06.00, «Climate Pledge Arena»
Онлайн матча Видео

 

Эдмонтон – Калгари
Дата проведения
25 февраля, 06.00, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео

 

Лос-Анджелес – Анахайм
Дата проведения
25 февраля, 06.30, «Staples Center»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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163 комментария
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Всем удачи, Овечкину дубля
+23
-9
+14
Говорят гениальный физрук в первое звено поставил Кубеля, который недавно сидел в скретче. В итоге: Овечкин - Макмайкл - Кубель.
На фоне бездаря Карбери даже Рирден тренер
+16
-4
+12
Ответ amra73
Всем удачи, Овечкину дубля
А лучше хет трик
+20
-8
+12
Сегодня Овечкин выйдет на лёд в 1400 матче из 1459 возможных( пропустил 33 встречи дома и 26 гостевых). Дома 696 игр, 410 побед и 286 поражений, гости 703( сегодня 704) , 362 победы, 341 поражение.
В 50 - ти из 1399 матчей, шайбы в ворота соперников забрасывал только Овечкин, 40 раз по одной, 7 раз дубли и 3 раза хек трик.
В гостях "Флориде" Александр забросил 26 шайб, в 37 - ми матчах из 40 возможных, 16 раз по шайбе, 2 дубля и два трюка со шляпой, +2 , 24 передачи. "Вашингтон" сделал 1182 броска из которых 175 Овечкин. 16 игр выиграл "Вашингтон" в 21 встрече победила "Флорида".
26 - ю (833-ю), 08.02.2024 года, в большинстве 5* 4, с передачи Расмуса Сандина.
Овечкину забить, команде победить.
+17
-6
+11
Ответ Gospel of Matthew(s)
Думаю он не сможет претендовать на рекорд Уэйна по очкам за карьеру.
Смотрю история Стэмкоса ничему не научила степных
+7
0
+7
За Вашингтон и Ови 💪💪💪💪
+13
-7
+6
Ответ Gospel of Matthew(s)
мой посыл был о том, что % реализации мало коррелируется с заброшенными шайбами. но вместо того чтобы принять это, паха просто расчехлил хейтера, и завыл про передачи. ожидаю что скоро напишет что предки Остона держали рабов
Открой стату и посмотри у кого из игроков в лиге есть 12.8% как у Ови, или даже больше 13-13.5, поверь их будет очень много , и только Ови идет за рекордом, но тебе этого не понять ))))

У того же Сидушка вон 14.6 по карьере , но что-то он даже и близко не тут )))
Стэмкос 16.6% - видно его на горизонте ? ))

А я всего-то хотел сказать, что усатый идет выше своего процента по карьере в этом сезоне , чем обычно, 16% по карьере, сейчас 22%, и сомневаюсь что это будет продолжатся, но ты так и не понял этого
+6
0
+6
Ответ e1ther - e1ther
про 24 передачи центра,в стиле Остона?)он же центр)а набирает,на уровне Овечкина))и кто тут пулялка,при таком раскладе?)
У усатого 0.43, у Ови 0.5 в этом сезоне, но только у Ови играют Макмайкалы, Маленстины,Дауды, и прочие АХЛовцы, а у усатого Марнер, Нюла, Таварес и так далее

Ну и как-бы Ови не центр :D и еще и выдает свой худший сезон в карьере
+6
0
+6
Калифорнийское дерби!
Let’s go Ducks!
+6
-1
+5
Ответ Gospel of Matthew(s)
Пашенька, у 🐏🏒 карьерные 12.8%, это не мешает ему приближаться к "вечному" рекорду. Более того, свои феноменальные 65 он выбил с 14.6%
Усатый 2 раза выбил 50 голов )) и второй полтиник, он только сейчас сделал, в этом сезоне, восемь сезонов чел в лиге , еще надо 11 сезонов по 50 , удачи )))

И кстати по передачам, он уже просел на 0.4 передачи за игру, в этом сезоне, как Ови в 38 лет ))) и то у Овечкина больше в этом сезоне ( 0.5 ) , а я помню как на Ови грешили что он только забивать и может ))) а передач нету , хотя он не центр в отличи от усача

А теперь внимание , элитный центр по мнению "местных экспертов" - Меттьюс имеет по карьере 0.5 передач в среднем за матч по карьере )) ЭТО КАК ????
+6
-1
+5
Удачи великому Сашику!
+7
-3
+4
Ответ Pink Floyd1276
Риеэлтором работаешь, что так часто ставишь?!
Хаты нет, поэтому так легко ставит 😂
+4
0
+4
Ответ paha
У усатого в этом сезоне заоблачные для него 22% процента реализации По карьере у него 16% Но все про это забывают Сомневаюсь что это будет постоянно ))
дк,в прошлом году,Макдак был топ снайпер,в этом колхозник захудалый))и че то про это уже забыли)))
+4
-1
+3
За Тампу!
+5
-2
+3
Ответ paha
Комментарий удален модератором
При этом сидит на русских благах
+3
0
+3
Травма Оши, набравшего форму, пришлась крайне некстати. Как минимум в большинстве станет гораздо сложнее играть
+4
-1
+3
Ответ Фанат Ференцвароша
Я даже не успеваю читать, что ты пишешь. Сразу удаляют. Я не стучал уже как минимум год. Смысл мне ради удаления сообщения жаловаться?
ты мне ответил на удаленное сообщение)хватит включать Суворова)
+4
-1
+3
Ответ Вадим Скорин
Сегодня Овечкин выйдет на лёд в 1400 матче из 1459 возможных( пропустил 33 встречи дома и 26 гостевых). Дома 696 игр, 410 побед и 286 поражений, гости 703( сегодня 704) , 362 победы, 341 поражение. В 50 - ти из 1399 матчей, шайбы в ворота соперников забрасывал только Овечкин, 40 раз по одной, 7 раз дубли и 3 раза хек трик. В гостях "Флориде" Александр забросил 26 шайб, в 37 - ми матчах из 40 возможных, 16 раз по шайбе, 2 дубля и два трюка со шляпой, +2 , 24 передачи. "Вашингтон" сделал 1182 броска из которых 175 Овечкин. 16 игр выиграл "Вашингтон" в 21 встрече победила "Флорида". 26 - ю (833-ю), 08.02.2024 года, в большинстве 5* 4, с передачи Расмуса Сандина. Овечкину забить, команде победить.
В юбилейном матче должен рвать

Зверюга

Хет трик
+4
-1
+3
Ответ Direct free kick
Открыл книгу олексия Челюканова. Посмотрел, что он хотел сказать про 2013. Ожидания: Стэмкос за три недели потерял фору в 9 шайб и проиграл. Реальность: Стэмкос чуть больше забил в равных составах. На лицо позорная попытка принизить чужой успех. Ни разу не манипулятор и провокатор с децва за Тампу - ещё какой визионер по факту. И это ещё приличный их фанат. 95 % остальных хуже
Это из разряда - зато у него нет ни одной шайбы в пустые 😄
+3
0
+3
Ответ Антон Якимцев
а смысл?
Смысл есть, отметиться перед работодателем)
+6
-3
+3
Прогнозировать трудно.
Очень не хочется , чтобы пошел челендж #fireraff.
Радует ранее начало матча сегодня и завтра с тампой. Будем посмотреть.
Let’s go Devils!
+3
0
+3
Ответ paha
У усатого 0.43, у Ови 0.5 в этом сезоне, но только у Ови играют Макмайкалы, Маленстины,Дауды, и прочие АХЛовцы, а у усатого Марнер, Нюла, Таварес и так далее Ну и как-бы Ови не центр :D и еще и выдает свой худший сезон в карьере
я даже не этот сезон брал,а просто,по карьере)и жду отмазов)почему генератор игры(центр,априори),выдает такие цифры?)мекса я люблю,НО, жду ответов))
+4
-1
+3
Ответ Барин
Комментарий удален модератором
Он не смотрит
+3
-1
+2
Ответ Фанат Ференцвароша
Комментарий скрыт
Ты лучше бы ставил, что у тебя есть. А вот хаты, как и ума у тебя никогда не было и нет....
+2
0
+2
За Кракена! 😈 И нашим всем результативности и удачи! 🍀
+4
-2
+2
Мысли вслух о Тампе:
Васе надо дать отдохнуть, никакой в последних играх. Пусть перезагрузится, уж много негатива хапнул. Йоханссон должен подменять не только в b2b.
Купер в прошлой игре затеял ротации, понятно , что не от хорошей жизни.
Если честно, то светлые пятна у Тампы сейчас это Хэйгел и Кучеров. Хотя и Куч на спаде.
Я бы перевел Стэммера в третье звено, пусть кошмарит с Полом и Моттом, к примеру. Нет сейчас скорости у него, не поспевает за быстрыми решениями ни Куча ни Хэйгела ни Пойнта.
Во второе к Сирелли засунул бы Чаффи и Эйссиммонта, пусть носятся. Глядишь, толк выйдет. Первое звено неприкасаемые Хэйгел, Пойнт и Куч. В четвертом Глен, Шири и Уотсон.
Хотя, Шири не оправдывает надежд. Может подтянуть кого из фарма, не знаю.
По обороне ничего не скажу, надоело талдычить одно и то же. Защита у нас просто ахтунг.
Айлы край замотивированы, им нужно побеждать любой ценой. И Тампе кровь из носу выигрывать надо.
Ставлю на Овер, победа Тампы.
+6
-4
+2
Ответ Gospel of Matthew(s)
Думаю он не сможет претендовать на рекорд Уэйна по очкам за карьеру.
вам самим,не надоело?)вы из за спорта,стучите друг на друга)))я худею)))
+2
0
+2
Ответ paha
Помню "эксперты" орали что бегунок в этом году 70 выбьет, и 200 очков наберет, и побьет рекорд Вени Гретцкого
надо спросить ,кстати, Ивашкина и компанию,куда делся Коннорей снайпер)он же ака.лучший игрок века)коль,за год,разучился попадать по воротам))
+3
-1
+2
Ответ paha
Не будет ответов )) могу сразу сказать
У мекса уже 800? Какой смысл сейчас вообще обсуждать то, что будет (если) будет через 10 лет?
+2
0
+2
Кууууч!
+4
-2
+2
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