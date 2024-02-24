НХЛ. «Айлендерс» – «Тампа», «Вашингтон» в гостях у «Флориды», «Колорадо» сыграет с «Торонто», «Ванкувер» против «Бостона»

«Айлендерс» принимают «Тампу» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

« » сыграет с «Флоридой» на выезде, « » будет противостоять « », « » встретится с « ».

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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