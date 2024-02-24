Никита Нагорный: «Наш президент делает все для спорта, не знаю, что еще нужно попросить. Россия сегодня имеет нереальные возможности»

Теги Владимир Путин спортивная гимнастика сборная России по спортивной гимнастике Политика Никита Нагорный Гимнастика

Нагорный считает, что спортсменам сейчас не о чем просить Владимира Путина.

«Наш президент сегодня делает все, я не знаю, что еще нужно попросить. У нас большое количество людей сегодня работает на то, чтобы предоставлять возможности, и Россия сегодня имеет нереальные возможности.

Когда я начал заниматься спортивной гимнастикой в 2002 году, то у меня не было выбора – либо улица, либо спорт. Сегодня для детей есть невероятное количество вариантов, куда идти.

«Движение первых» насчитывает 26 организаций-учредителей, которые сегодня ответят на абсолютно любой запрос ребенка. Все доступно: есть как коммерческое, так и муниципальное направление.

Поэтому прежде чем просить что-то еще, надо научиться работать с тем, что у нас есть. И это задача для всей страны, для всех спортивных функционеров, для всех руководителей в регионах и так далее.

Нужно научиться работать с теми возможностями, которые сегодня есть у нашей страны благодаря президенту и всем людям, которые работают вместе с ним», – сказал олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный. 

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46 комментариев
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Нереальные условия для спортсменов - запрет на участие в международных соревнованиях?
+102
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+96
Какую только чушь не скажешь, чтобы быть в первых рядах около кормушки.
+70
-4
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Мозгов,может быть?
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+51
> Когда я начал заниматься спортивной гимнастикой в 2002 году, то у меня не было выбора – либо улица, либо спорт.

бедный 5-и летний пацан, какой перед ним тяжелый выбор стоял. В 2002 году то
+40
-1
+39
Ответ maks44
Мозгов,может быть?
Великий Гудвин на такое не пойдёт - если дать им всем мозги, то они перестанут его боготворить.
+34
-1
+33
" я не знаю, что еще нужно попросить"
Чемодан попроси.
+33
-4
+29
Да уж. 2 года крышу сносит от нереальных возможностей. Спасибо сумасшедшему деду.
+25
-3
+22
Проси Мерседес
+18
-2
+16
Ответ Розе Ротенбергино
Нереальные условия для спортсменов - запрет на участие в международных соревнованиях?
Развитие в собственном соку - это оксюморон.
+16
-3
+13
Попроси переехать в Мавзолей.
+12
0
+12
Ответ Александр Романов
Проси Мерседес
Это бездуховно! Лучше посконный Aurus!
+10
-1
+9
Ну Нагорный может ещё попросить предмет, который должен помочь упорнее и чаще нализывать
+10
-2
+8
О да. Теперь наш спорт свободен от иностранной конкуренции. Остаётся ещё запретить упоминать мировой спорт где-либо, и все утонем в шоколаде.
+7
-1
+6
Ответ Кукушкин
Деды наши и прадеды без погатых тоёт и ойфонов жили, а чай не дурее нас были. Можем повторить!
Православие, самодержавие, Нагорный!😂
+4
0
+4
Можно попросить, чтоб больных детей лечило государство, а не клянчили смс-ки отправлять?
+5
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+4
Прогиб засчитан
+5
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+4
А все остальные страны нам завидуют
+5
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+4
Ни радости, ни грусти, ни печали, у меня же есть медаль , а вы в начале
+4
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+3
Пацанчик уже задачи для всей страны и руководителям регионов ставит, молодца.
+4
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+3
Чисто для размышления, Никита: количество церквей с 2000 года увеличилось в несколько раз, количество школ за тот же период сократилось на треть. Верующий спортсмен - вот идеальный электорат для твоего кумира... Держу в курсе, такой кадр хорош в окопе, но вот Тойоту Камри или Айфон сделать не способен.
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готовый депутат
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А что нереального имеете сейчас? Выгнали пинком под зад из всех международных турниров, Нагорный хитрожопый пассажир, сам успел выиграть, собрал плюшки, а новому поколению что ловить?
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+2
Таким образом постоянный количественный рост и сфера нашей активности в значительной степени обуславливает создание систем массового участия. Не следует, однако забывать, что консультация с широким активом способствует подготовки и реализации дальнейших направлений развития.
+5
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В целом, конечно, спорт действительно очень сильно развит. Но недочеты еще есть. У меня сын занимается футболом в государственной спорт школе, мы каждый год всем родительским коллективом скидываемся на мячи и не только. Я бы, например, попросил президента вместе с нами скидываться, в качестве некой социальной программы доступности спорта
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Никита старается, очень старается... Это прям видно. Его мускулы сейчас напряжены даже больше, чем при упражнениях на кольцах.
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Ответ Розе Ротенбергино
Нереальные условия для спортсменов - запрет на участие в международных соревнованиях?
Уже чуть не уголовкой угрожают
+2
0
+2
Властолизам можно мозгов попросить, чтобы думать немного, прежде чем говорить
+2
0
+2
Ответ Kirill Dmitriev
Чисто для размышления, Никита: количество церквей с 2000 года увеличилось в несколько раз, количество школ за тот же период сократилось на треть. Верующий спортсмен - вот идеальный электорат для твоего кумира... Держу в курсе, такой кадр хорош в окопе, но вот Тойоту Камри или Айфон сделать не способен.
Деды наши и прадеды без погатых тоёт и ойфонов жили, а чай не дурее нас были. Можем повторить!
+2
0
+2
Попроси заключить мир с Украиной
+3
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в каждом дворе есть ......б Никита!😂😂😂
+2
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