Никита Нагорный: «Наш президент делает все для спорта, не знаю, что еще нужно попросить. Россия сегодня имеет нереальные возможности»

Нагорный считает, что спортсменам сейчас не о чем просить Владимира Путина.

«Наш президент сегодня делает все, я не знаю, что еще нужно попросить. У нас большое количество людей сегодня работает на то, чтобы предоставлять возможности, и Россия сегодня имеет нереальные возможности.

Когда я начал заниматься спортивной гимнастикой в 2002 году, то у меня не было выбора – либо улица, либо спорт. Сегодня для детей есть невероятное количество вариантов, куда идти.

«Движение первых» насчитывает 26 организаций-учредителей, которые сегодня ответят на абсолютно любой запрос ребенка. Все доступно: есть как коммерческое, так и муниципальное направление.

Поэтому прежде чем просить что-то еще, надо научиться работать с тем, что у нас есть. И это задача для всей страны, для всех спортивных функционеров, для всех руководителей в регионах и так далее.

Нужно научиться работать с теми возможностями, которые сегодня есть у нашей страны благодаря президенту и всем людям, которые работают вместе с ним», – сказал олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный.