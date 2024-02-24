Кейн забил 31 гол за 31 матч в «Баварии». Он сделал дубль против «Лейпцига»
Харри Кейн забил за «Баварию» 30-й и 31-й голы.
Нападающий открыл счет на 56-й минуте матча с «Лейпцигом» в 23-м туре Бундеслиги, а на 91-й сделал дубль, принеся победу своей команде (2:1).
Для англичанина эта игра стала 31-й в составе мюнхенцев. Он забил 27 мячей в чемпионате Германии, 4 – в Лиге чемпионов.
Подробно со статистикой Кейна можно ознакомиться здесь.
Кейн забил 25-й гол за «Баварию» в Бундеслиге в дебютном сезоне и побил рекорд Тони
Главное что игрок очень крутой
Так сходу и не вспомню ни одного игрока с такой разницей в индивидуальных и командных наградах.
Кейн свои 100 млн отрабатывает и выполняет сверхнорму для нападающего
Придёт другой тренер, возьмут Бундеслигу без проблем. Как можно такие очевидные вещи не понимать
Причем некоторые уже на полном серьезе начинают приписывать Кейну какие-то фантастические античерты, вместо того, чтобы наслаждаться его игрой.
Лиллю в 2021,Монпелье в 2012 и Монако в 2016
чемпион Испании (дважды), Франции (дважды), кубок Испании, чемпион Южной Америки, чемпион мира.
Да, точно, прям как Кэйн.