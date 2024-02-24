Кейн забил 31 гол за 31 матч в «Баварии». Он сделал дубль против «Лейпцига»

Харри Кейн забил за «Баварию» 30-й и 31-й голы.

Нападающий открыл счет на 56-й минуте матча с « » в 23-м туре Бундеслиги, а на 91-й сделал дубль, принеся победу своей команде (2:1).

Для англичанина эта игра стала 31-й в составе мюнхенцев. Он забил 27 мячей в чемпионате Германии, 4 – в Лиге чемпионов.

Подробно со статистикой Кейна можно ознакомиться здесь.

Кейн забил 25-й гол за «Баварию» в Бундеслиге в дебютном сезоне и побил рекорд Тони