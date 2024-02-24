Кейн забил 31 гол за 31 матч в «Баварии». Он сделал дубль против «Лейпцига»

Теги Бавария Сборная Англии по футболу бундеслига Германия РБ Лейпциг Харри Кейн Футбол

Харри Кейн забил за «Баварию» 30-й и 31-й голы.

Нападающий открыл счет на 56-й минуте матча с «Лейпцигом» в 23-м туре Бундеслиги, а на 91-й сделал дубль, принеся победу своей команде (2:1).

Для англичанина эта игра стала 31-й в составе мюнхенцев. Он забил 27 мячей в чемпионате Германии, 4 – в Лиге чемпионов.

Подробно со статистикой Кейна можно ознакомиться здесь.

Кейн забил 25-й гол за «Баварию» в Бундеслиге в дебютном сезоне и побил рекорд Тони

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43 комментария
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Кейн энергетический вампир: забирает шансы на трофеи и превращает их в свои голы
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+71
Кейн тот самый парень из фитнес зала, который стабильно занимается, правильно питается, принимает спортдобавки, но нифига не набирает массу... В чем то есть подвох, но и сам не понимает:)
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+41
Рано или поздно возьмёт свои заслуженные трофеи.
Главное что игрок очень крутой
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+26
Уникальный конечно случай. Намечается очередной сезон без командных титулов, но с очередным индивидуальным трофеем. Трижды лучший бомбардир АПЛ, лучший бомбардир ЧМ, лучший бомбардир бундеслиги и есть хорошие шансы взять золотую бутсу европы, и при этом 0 командных чашек.
Так сходу и не вспомню ни одного игрока с такой разницей в индивидуальных и командных наградах.
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-2
+23
Ответ Xameleon1992
Такое ощущение, что даже если он а ПСЖ перейдёт - чемпион во Франции будет новый
Причём тут Кейн, если Тухель не может команду сплотить и игру поставить

Кейн свои 100 млн отрабатывает и выполняет сверхнорму для нападающего

Придёт другой тренер, возьмут Бундеслигу без проблем. Как можно такие очевидные вещи не понимать
+13
-1
+12
Ответ Отец Абду
Кейн тот самый парень из фитнес зала, который стабильно занимается, правильно питается, принимает спортдобавки, но нифига не набирает массу... В чем то есть подвох, но и сам не понимает:)
Непонятно, о каком подвохе постоянно пишут в комментариях. Кейн за 1 сезон уже практически повторил рекорды Мюллера и Левандовского - лучших нападающих Бундеслиги за всю историю. Фанаты Баварии от него в восторге. Тут проблема только в любителях смотреть финалы ЧМ и ЛЧ, у Кейна их нет)
+10
0
+10
Ответ kaka10
Рано или поздно возьмёт свои заслуженные трофеи. Главное что игрок очень крутой
Такое ощущение, что даже если он а ПСЖ перейдёт - чемпион во Франции будет новый
+11
-1
+10
Интересно - как бы сложилась судьба Сити, если бы Кейн всё таки перешёл к ним в 2021? Прервал бы гегемонию?
+12
-3
+9
Ответ kaka10
Рано или поздно возьмёт свои заслуженные трофеи. Главное что игрок очень крутой
рано или поздно - это когда? Ему уже 31, если не ошибаюсь)
+13
-6
+7
Разрывает Бундеслигу, будем объективны.
+6
0
+6
Ответ Гагантура
Кейн энергетический вампир: забирает шансы на трофеи и превращает их в свои голы
Это очень смешно 😂😂😂
+5
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Ответ oka79410
рано или поздно - это когда? Ему уже 31, если не ошибаюсь)
ну Кейн в Баварии думаю успеет зацепить пару чашек , не в этом году , так в следующем .
+6
-1
+5
Блин реально в судьбу можно поверить, Кейн перешел в Баварию, проводит супер сезон, а Неверкузен именно в этот год решил стать чемпионом + душнила Тухель добивает команду.
+4
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Кстати, Кейн настолько проклят, что ушёл из того самого Лестера)))))))
+3
0
+3
Байеру надо молиться на Харри Кейна. Их счастливый талисман.
+6
-3
+3
Ответ Парень со двора Шмурнова
При всей красоте статистике ее кпд около нуля. Без обид, болелы Баварии.
и что теперь ему не забивать голы?
+3
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+2
Ответ Vlados 86
Не факт, Месси ещё как минимум жив, а значит в топ-3 будет железно
Какая связь Месси с золотой бутсой
+2
0
+2
31 матч 31 гол
+1
0
+1
Ответ kaka10
Причём тут Кейн, если Тухель не может команду сплотить и игру поставить Кейн свои 100 млн отрабатывает и выполняет сверхнорму для нападающего Придёт другой тренер, возьмут Бундеслигу без проблем. Как можно такие очевидные вещи не понимать
Люди думают, что смешно шутят. Полгода назад было смешно, но, блин, каждую неделю одно и то же, под каждой новостью этот бред.

Причем некоторые уже на полном серьезе начинают приписывать Кейну какие-то фантастические античерты, вместо того, чтобы наслаждаться его игрой.
+2
-1
+1
Ответ oka79410
рано или поздно - это когда? Ему уже 31, если не ошибаюсь)
Ещё 5 лет играть может , будет шанс
+1
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Ответ Xameleon1992
Такое ощущение, что даже если он а ПСЖ перейдёт - чемпион во Франции будет новый
ПСЖ кстати в эпоху шейхов уже трижды отдавали золото
Лиллю в 2021,Монпелье в 2012 и Монако в 2016
+1
0
+1
Ответ Xameleon1992
Такое ощущение, что даже если он а ПСЖ перейдёт - чемпион во Франции будет новый
Лилль был не так давно чемпионом Франции.
0
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Ответ kaka10
Причём тут Кейн, если Тухель не может команду сплотить и игру поставить Кейн свои 100 млн отрабатывает и выполняет сверхнорму для нападающего Придёт другой тренер, возьмут Бундеслигу без проблем. Как можно такие очевидные вещи не понимать
а лидеров в команде нет, что бы сплотиться? вот все говорят Мюллер, а что же он как лидер себя не проявит.
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Ну он реально лучший центрфорвард мира. Офигенно разносторонний и универсальный. Невезучий просто. Ну в Баварии он в любом случае чашек доберет со временем.
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"обожаю" комментаторов на Матч ТВ, идет где-то 88 минута матча, счет 1-1, Бавария пытается давить (не все получается безусловно) но подает при этом за одну минуту 2 угловых, комментатор выдает "ну всё, две команды похоже смирились и довольны этой ничьей" ахахахаха :D
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Ответ oka79410
рано или поздно - это когда? Ему уже 31, если не ошибаюсь)
131
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Ответ Птюч, Ёж.
и что теперь ему не забивать голы?
Пускай забивает столько, сколько получится. Пилось бы елось, что называется.
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При всей красоте статистике ее кпд около нуля. Без обид, болелы Баварии.
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Ответ as009595@icloud.com
Да как поздние Месси и Роналду)
Месси за последние пять лет:
чемпион Испании (дважды), Франции (дважды), кубок Испании, чемпион Южной Америки, чемпион мира.

Да, точно, прям как Кэйн.
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Ответ Отец Абду
Кейн тот самый парень из фитнес зала, который стабильно занимается, правильно питается, принимает спортдобавки, но нифига не набирает массу... В чем то есть подвох, но и сам не понимает:)
знал такого чувака, пока не начал колоть какую то хрень, мышцы не росли вообще.
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