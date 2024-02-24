Дубай (WTA). Финал. Калинская играет с Паолини
Анна Калинская играет с Жасмин Паолини в финале турнира WTA 1000 в Дубае.
Сетка турнира здесь.
Dubai Duty Free Tennis Championships
Дубай, ОАЭ
18 – 24 февраля 2024
WTA 1000
Призовой фонд – $3 211 715
Открытые корты, хард
Финал
- Дата проведения
- 24 февраля, 18.05
ПОБЕДИТЕЛИ:
2017 - Веснина - Индиан Уэллс
2015 - Шарапова - Рим
ФИНАЛИСТКИ:
2023 - Самсонова - Пекин vs Швентек
2023 - Самсонова - Монреаль vs Пегула
2019 - Кузнецова - Цинциннати vs Киз
2018 - Касаткина - Индиан Уэллс vs Осака
2017 - Кузнецова - Индиан Уэллс vs Веснина
2016 - Кузнецова - Майами vs Азаренка
2015 - Кузнецова - Мадрид vs Квитова
Так что если Калинская победит, то будет, можно сказать, историческое достижение, первая за 7 лет победа а Мастерсе
Но и финал сам по себе - огромный успех - всего 9 выходов в финал за 10 лет