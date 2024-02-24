Дубай (WTA). Финал. Калинская играет с Паолини

Теги результаты WTA Dubai Duty Free Tennis Championships Анна Калинская Жасмин Паолини Теннис

Анна Калинская играет с Жасмин Паолини в финале турнира WTA 1000 в Дубае.

Сетка турнира здесь.

Dubai Duty Free Tennis Championships

Дубай, ОАЭ

18 – 24 февраля 2024

WTA 1000

Призовой фонд – $3 211 715

Открытые корты, хард

Финал

Анна Калинская (Россия) Жасмин Паолини (Италия)
Дата проведения
24 февраля, 18.05
Онлайн матча
42 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Очень надо выиграть, каждый месяц жизнь не будет подкидывать такие шансы) Надо брать здесь и сейчас. Понятно, что Паолини тоже так рассуждает, но их путь к финалу не сравнить, Аня заслужила больше.
+16
-3
+13
Да что ж такое, опять в одно время играют Аня и Карен. Опять разрываться между трансляциями, как и вчера. Победы Ане и Карену, им очень надо!
+11
-1
+10
Российские финалисты и победители WTA 1000 с 2015 года

ПОБЕДИТЕЛИ:
2017 - Веснина - Индиан Уэллс
2015 - Шарапова - Рим

ФИНАЛИСТКИ:
2023 - Самсонова - Пекин vs Швентек
2023 - Самсонова - Монреаль vs Пегула
2019 - Кузнецова - Цинциннати vs Киз
2018 - Касаткина - Индиан Уэллс vs Осака
2017 - Кузнецова - Индиан Уэллс vs Веснина
2016 - Кузнецова - Майами vs Азаренка
2015 - Кузнецова - Мадрид vs Квитова

Так что если Калинская победит, то будет, можно сказать, историческое достижение, первая за 7 лет победа а Мастерсе
Но и финал сам по себе - огромный успех - всего 9 выходов в финал за 10 лет
+12
-2
+10
Аня, надо сделать красиво! 💪🥎💪
+7
-1
+6
Еду на матч)) пожалуй, куплю пива
+6
0
+6
У Калинской первый финал и желаем ей удачи. У Касаткиной было 15 финалов.
+6
-1
+5
Ох, не перегорела бы Анна. И квалу играла, и топовые соперницы по сетке. Заслужила победить, надо брать свое
+5
-1
+4
Ответ Наглая Кайса
Еду на матч)) пожалуй, куплю пива
Будем вылавливать нетрезвую русскую женщину в трансляции ))
+4
-1
+3
Стадион полный набирается. Причем билеты начинаются от 9,4 тысяч рублей. Какие-то левые люди, не понятно. Итальянских флагов не видно.
+3
0
+3
Удачи Анечке 🤞
+3
0
+3
Ответ Наглая Кайса
Стадион полный набирается. Причем билеты начинаются от 9,4 тысяч рублей. Какие-то левые люди, не понятно. Итальянских флагов не видно.
Нагнали бюджетников? 😀
+2
0
+2
Ответ murzzzzzilka
Значит не смотреть внимательно ни одно, ни другое.
Матч Калинской важнее
+2
0
+2
Вперед Аня!!! Все получится!!! Тащи!!!
+2
0
+2
Желаю красавице Ане победы в этом финале.
+5
-3
+2
Болеем за Аннушку,самую красивую спортсменку в мире))) Кто будет спорить? 🤩🤩🤩🤩
+10
-9
+1
Ответ murzzzzzilka
Бесит. Как смотреть два матча одновременно?!
На двух девайсах?))
+1
0
+1
Ответ Наглая Кайса
Я не буду позориться, буду кричать красава
Нужны подсказки: блондинка/брюнетка/рыжая/шатенка. И какая-нибудь фишка-особенность. Типа красная шляпа, синяя сумка или литровая кружка в руке
+1
0
+1
Посмотрим . В свое время на Индиан-Уэльсе в финале Касаткина по ходу турнира выбила 13 -ую,10-ую,8-ую,2-ую ракетку мира ,а в финале проиграла не сеянной восходящей звезде Осаке.
+2
-1
+1
Ответ Dym86
Калинская не против когда орут калинку-малинку ))
Я не буду позориться, буду кричать красава
+1
-1
0
Ответ ДоминаторТенниса
Тренер-старушка (из сказок) должна наколдовать победу Калинской.
Тут реально что то такое
0
0
0
Ответ Doha
На турнире разрешено пить алкоголь?
Да, более того, он проходит в «ирландской деревне», где пивной ресторан
0
0
0
Ответ Ivan Stasuk
Два окна однако )
Ну, это неудобно
+1
-1
0
Ответ murzzzzzilka
Бесит. Как смотреть два матча одновременно?!
Два окна однако )
0
0
0
Бесит. Как смотреть два матча одновременно?!
+1
-1
0
Ответ Наглая Кайса
Еду на матч)) пожалуй, куплю пива
Калинская не против когда орут калинку-малинку ))
0
0
0
Обе на позитиве
0
0
0
А почему спорт ру не выкладывает пост Ким Клэйстерс? Она обеспокоена , что не накази Муратоглу за предложенную биодобавку Симоне. А нечестно наказали Симо.
+2
-2
0
Тренер-старушка (из сказок) должна наколдовать победу Калинской.
0
0
0
Посмотрим и пожелаем Калинской титул.
0
0
0
На турнире разрешено пить алкоголь?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий