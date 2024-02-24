Дубай (WTA). Финал. Калинская играет с Паолини

Анна Калинская играет с Жасмин Паолини в финале турнира WTA 1000 в Дубае.

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Dubai Duty Free Tennis Championships

Дубай, ОАЭ

18 – 24 февраля 2024

WTA 1000

Призовой фонд – $3 211 715

Открытые корты, хард

Финал