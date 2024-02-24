Кучеров набрал 96-е и 97-е очки в сезоне НХЛ. Форвард «Тампы» лидирует в списке бомбардиров

Теги Айлендерс Тампа-Бэй НХЛ Никита Кучеров Нэтан Маккиннон Хоккей

Никита Кучеров набрал 97 очков в сезоне НХЛ.

Нападающий «Тампы» отдал две результативные передачи в матче с «Айлендерс» в регулярном чемпионате НХЛ (3:0, второй период). 

Теперь на счету российского хоккеиста 97 (36+61) очков в 58 играх этого сезона. Он продолжает лидировать в гонке бомбардиров лиги. 

Ближайший преследователь Кучерова – Нэтан Маккиннон из «Колорадо» – набрал 93 (34+59) очка в 58 играх. 

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28 комментариев
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Всей улицей сотку ждём)
+45
-4
+41
Было бы круто выиграть Арт Росс в эпоху Макдэвида! Это подняло бы понимание величия Кучерова на другую высоту! Кучеров один лучших хоккеистов современности!
+34
-5
+29
Ответ Stenort
Было бы круто выиграть Арт Росс в эпоху Макдэвида! Это подняло бы понимание величия Кучерова на другую высоту! Кучеров один лучших хоккеистов современности!
Так уже выигрывал. На второй идет
+29
-1
+28
16 раз российские игроки набирали 60+ передач в НХЛ
- 4 раза Кучеров
- 3 раза Дацюк, Панарин
- 2 раза Фёдоров
- 1 раз Макаров, Зубов, Малкин, Капризов
+22
-1
+21
Вот бы сегодня 100 выбить!
+11
-2
+9
Ответ Егор Ковынёв
Всей улицей сотку ждём)
Ну сотка легко будет. Не этого ждём!
+9
-1
+8
Матч не кончился. Ещё наберёт!
+9
-2
+7
Ответ Карпов Стас
Ну сотка легко будет. Не этого ждём!
Да, ждём Арта, Харта и нового личного рекорда - 128+ очков за сезон.
+8
-1
+7
Спортс, исправьте. Первый гол Никите вернули. Теперь 1+1
+8
-1
+7
Ответ Андрей Арсентьев
У Панарина будет четвёртый сезон, если ничего форс-мажорного не случится.
всё может быть, пока идёт 0,8 передачи за игру, так и на 66 за сезон доберётся.
- 87 передач Кучеров 18/19
- 83 Кучеров 22/23
- 78 Малкин 08/09
- 77 Зубов 93/94
- 74 Панарин 21/22
- 68 Фёдоров 95/96
- 66 Дацюк 07/08
- 65 Дацюк 08/09
- 64 Фёдоров 93/94
- 63 Панарин 22/23
...
+6
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+6
4 очка наберет еще сегодня.
+6
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+4
Куч могуч
+5
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+4
Ответ oberkorn
Под конец сезона, эдмонтон будет в основном играть в своём дивизионе. Мёртвые Калгари, акулы, утки. Думается, что мак Дэвид обгонит по очкам всех.
Ну обгонит и обгонит - значит заслужил. Но ведь прикольно наблюдать за этой гонкой и каждое утро открывать раздел с матчами НХЛ и смотреть, кто сколько набрал.
+3
0
+3
Ответ Alexander Bragin
16 раз российские игроки набирали 60+ передач в НХЛ - 4 раза Кучеров - 3 раза Дацюк, Панарин - 2 раза Фёдоров - 1 раз Макаров, Зубов, Малкин, Капризов
У Панарина будет четвёртый сезон, если ничего форс-мажорного не случится.
+4
-1
+3
Ждём 100
+4
-1
+3
писать такие новости, когда ещё половина матча это для хайпа?
+3
-1
+2
Кучу выдаем Арт и Харт.
+4
-2
+2
Прикольно, что эта новость соседствует с новостью о рекорде Гусева. На сколько помню, они по детям в одном звене играли.
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0
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Куч ассистетский дубль. 97!
+2
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Лучшим бомбардиром станет Макдэвид
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Умён.. Как и Дацук когда-то.. С такими легко играть.. 👏
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Ответ Егор Ковынёв
Всей улицей сотку ждём)
Сотку сегодня? Хороший запрос)
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Скорее бы 100 очков набрал
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Ответ СЮ-МЮ И ТАМПА-ЧЕМПИОН
Спортс, исправьте. Первый гол Никите вернули. Теперь 1+1
Оо,прикольно. Думал что Пойнт все-таки задел
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Ответ oberkorn
Под конец сезона, эдмонтон будет в основном играть в своём дивизионе. Мёртвые Калгари, акулы, утки. Думается, что мак Дэвид обгонит по очкам всех.
У Тампы тоже скоро выезд в Калифорнию, игра с Калгари тоже будет. Хотя выезды туда лёгкими не бывают, но своё надо брать, а там посмотрим. В принципе согласен, что у нефти календарь легче, но не намного.
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