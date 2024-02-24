Кучеров набрал 96-е и 97-е очки в сезоне НХЛ. Форвард «Тампы» лидирует в списке бомбардиров
Никита Кучеров набрал 97 очков в сезоне НХЛ.
Нападающий «Тампы» отдал две результативные передачи в матче с «Айлендерс» в регулярном чемпионате НХЛ (3:0, второй период).
Теперь на счету российского хоккеиста 97 (36+61) очков в 58 играх этого сезона. Он продолжает лидировать в гонке бомбардиров лиги.
Ближайший преследователь Кучерова – Нэтан Маккиннон из «Колорадо» – набрал 93 (34+59) очка в 58 играх.
- 4 раза Кучеров
- 3 раза Дацюк, Панарин
- 2 раза Фёдоров
- 1 раз Макаров, Зубов, Малкин, Капризов
- 87 передач Кучеров 18/19
- 83 Кучеров 22/23
- 78 Малкин 08/09
- 77 Зубов 93/94
- 74 Панарин 21/22
- 68 Фёдоров 95/96
- 66 Дацюк 07/08
- 65 Дацюк 08/09
- 64 Фёдоров 93/94
- 63 Панарин 22/23
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