Кучеров набрал 96-е и 97-е очки в сезоне НХЛ. Форвард «Тампы» лидирует в списке бомбардиров

Никита Кучеров набрал 97 очков в сезоне НХЛ.

Нападающий « » отдал две результативные передачи в матче с « » в регулярном чемпионате (3:0, второй период).

Теперь на счету российского хоккеиста 97 (36+61) очков в 58 играх этого сезона. Он продолжает лидировать в гонке бомбардиров лиги.

Ближайший преследователь – из «Колорадо» – набрал 93 (34+59) очка в 58 играх.