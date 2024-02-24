ЦСКА пытался выкупить Кругового за 80 млн рублей. «Зенит» требовал 200 млн (Иван Карпов)
ЦСКА хотел выкупить Данила Кругового зимой.
По данным инсайдера Ивана Карпова, ЦСКА предлагал 80 млн рублей за трансфер, надеясь по итогу договориться на максимальные 100 и заполучить игрока сейчас, а не летом. «Зенит» запросил 200 млн, в результате чего сделка не состоялась.
В январе стало известно, что Круговой покинет «Зенит» летом 2024 года после окончания контракта и присоединится к ЦСКА.
Вторую часть сезона защитник проведет в «Зените-2».
Можно назвать - запретительная стоимость.
Продать за 1.1 + ещё сколько-то расходы по зарплате( в итоге больше 1,5 с учётом налогов по зп) - было бы вполне выгодно для нормального клуба.
Ну вот если Динамо за Скопинцева просило 14, то почему бы Зениту не попросить 2 за Кругового, пускай и он уже и отрезанный ломоть :)