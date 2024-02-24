ЦСКА пытался выкупить Кругового за 80 млн рублей. «Зенит» требовал 200 млн (Иван Карпов)

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Данил Круговой Футбол

ЦСКА хотел выкупить Данила Кругового зимой.

По данным инсайдера Ивана Карпова, ЦСКА предлагал 80 млн рублей за трансфер, надеясь по итогу договориться на максимальные 100 и заполучить игрока сейчас, а не летом. «Зенит» запросил 200 млн, в результате чего сделка не состоялась.

В январе стало известно, что Круговой покинет «Зенит» летом 2024 года после окончания контракта и присоединится к ЦСКА.

Вторую часть сезона защитник проведет в «Зените-2».

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15 комментариев
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До прихода фанов Зенита, которые нам всем объяснят, что это очередной наброс Карпова с оскорблениями в его сторону, остаются считанные секунды
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-12
+6
2,2 ляма долларов за игрока у которого осталось пол года по контракту?
Можно назвать - запретительная стоимость.
Продать за 1.1 + ещё сколько-то расходы по зарплате( в итоге больше 1,5 с учётом налогов по зп) - было бы вполне выгодно для нормального клуба.
+11
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+6
То есть полгода игры Кругового стоит 1 млн долларов?
+3
-1
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Ответ Toppec09
Адекватно?))
1.5 ляма, почему же нет? в аналогичной ситуации скромный Байер 4 выложил за Азмуна, да и сам Зенит за Ахметова заплатил 1 лям.
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Проще через 3 месяца взять бесплатно, но возможно кто то хотел отмыть деньги...
+2
-1
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Ответ Бенисио Дель Пьеро
До прихода фанов Зенита, которые нам всем объяснят, что это очередной наброс Карпова с оскорблениями в его сторону, остаются считанные секунды
Они тут писали, типа если ЦСКА хочет забрать игрока раньше, пусть выкупает, тогда Кругового никто держать не станет в Зените-2. Так не работает в Зените. Нужна показательная порка.
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Как я и предполагал, Медведь мстительно заломил оверпрайс и был ожидаемо послан. Круговой получает бабло и спокойно ждет трансфер, ЦСКА ждет бесплатного игрока, а Зенит полгода платит зарплату за просто так
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Отличный подход, рациональный
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Как говорил Леня Голубков-я не халявщик, я партнер. Но сапоги для жены стоили дороже.
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Ну нам же фанаты Локомотива и Динамо рассказывали, что игрок стоит ровно столько, за сколько его готов продать клуб. Причем, Зениту надо обязательно повыше ценник выставлять, а то они мажоры.

Ну вот если Динамо за Скопинцева просило 14, то почему бы Зениту не попросить 2 за Кругового, пускай и он уже и отрезанный ломоть :)
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Ответ Сергей Середкин
адекватно на 150-160 можно было и сойтись
Адекватно?))
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