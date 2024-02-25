Бенаюн о конфликте Израиля и Палестины: «Я дружил и с мусульманами, и с христианами, в сборной у нас арабы сидят с евреями. Если человек хороший, религия не важна»

Йосси Бенаюн рассказал о работе в сборной Израиля на фоне конфликта с Палестиной.

Обострение конфликта на Ближнем Востоке произошло после вторжения 7 октября 2023 года палестинской группировки ХАМАС в Израиль, около 1200 израильтян были убиты, еще 242 человека были взяты в заложники. В результате ответных действий вооруженных сил Израиля погибло более 29 000 палестинцев.

«Наша работа – приносить счастье, это то, что мы чувствовали с начала войны в октябре.

Очень трудно играть, когда твоя страна находится в состоянии войны, потому что у нас есть игроки, чьи семьи были вовлечены – моя семья была вовлечена.

Трудно сосредоточиться на футболе. Но за свою карьеру я общался со всеми конфессиями – мусульманами, христианами – и мы все были лучшими друзьями.

В нашей сборной есть мусульмане и израильтяне, и никто не будет чувствовать себя не таким, как все. Это моя первая цель.

У нас арабы сидят с еврейскими игроками. Вы можете смешать всех вместе. Вы приходите в сборную и концентрируетесь на футболе, мы не смешиваем политику.

Если вы хороший человек, ваша религия не имеет значения», – сказал менеджер сборной Израиля Бенаюн.