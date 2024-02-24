У РПЛ 5-й год подряд отрицательный трансферный баланс. В этом сезоне – минус 32,1 млн евро

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит премьер-лига Россия трансферы Динамо Москва Краснодар деньги Футбол

В Мир РПЛ 5-й год подряд отрицательный трансферный баланс.

Как сообщает Transfermarkt, по итогам трансферного сезона-2023/24 клубы РПЛ потратили 167,3 млн, а продали игроков на сумму в 135,2 млн. Трансферный баланс составил минус 32,1 млн.

Трансферный баланс РПЛ за последние пять сезонов:

Сезон-2023/2024 – минус 32,1 млн евро

Сезон-2022/2023 – минус 27,5 млн

Сезон-2021/2022 – минус 75,7 млн

Сезон-2020/2021 – минус 77,6 млн

Сезон-2019/2020 – минус 167,2 млн

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76 комментариев
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Ответ Leito Tomasso
У АПЛ трансферный баланс минус 62 млн. И?
А в АПЛ тоже тратятся деньги государства? В АПЛ все клубы частные и они генерируют доходы, с этих доходов покупают игроков в большинстве случаев, то же самое в РПЛ?
+28
-3
+25
Ответ Макс Осипов
Зенит на 30 лямов покупает игроков в зимнее окно, что является 5 местом в мире ещё бы не отрицательный баланс
https://www.transfermarkt.world/premier-liga/transfers/wettbewerb/RU1
Зенит +16,27
Спартак -32,50
+21
-4
+17
Зенит на 30 лямов покупает игроков в зимнее окно, что является 5 местом в мире
ещё бы не отрицательный баланс
+30
-17
+13
Ответ Всё знаю
Зенит за последние 10 лет потратил на игроков НАМНОГО БОЛЬШЕ ДЕНЕГ, чем продал. НАМНОГО БОЛЬШЕ. https://www.championat.com/football/article-4816513-zenit-potratil-na-transfery-eur-488-mln-za-10-let-dohody-i-rashody-klubov-rpl-spartak-cska-dinamo-krasnodar.html?ysclid=lszxyzm6rm624041139 По доходам за 10 лет «Зенит» лучший – клуб заработал на трансферах € 240,73 млн. Больше выручить на продажах не удалось никому, но, в сравнении с затратами, петербуржцы ушли в минус на € 247,97 млн, что является худшим показателем среди всех клубов РПЛ(с)
Баланс Зенита с сезона 13/14 -129 миллионов
Баланс Спартака за тот же период - 119 миллионов
Баланс Динамо - 113 миллионов

Чемпионства:
Зенит - 6
Спартак - 1
Диномо - 0

В еврокубках Зенит принёс больше всех евроочков, причём с отрывом, входил в топ 20 рейтинга УЕФА, в то время как Спартак и Динамо кувыркались в районе сотого места

Да, потратили на целых десять миллионов больше, но результаты несопоставимы)
На этом фоне только ЦСКА выделяется, достижения такие же, но баланс в плюсе
+9
-1
+8
Ответ Slavnov
зенит вечно тянет нас на дно
Трансферный баланс сезона 23-24
Зенит +16,27
Спартак -32,50
https://www.transfermarkt.world/premier-liga/transfers/wettbewerb/RU1
+12
-4
+8
Ответ Любезный Коссутий
РПЛ - чемпионат откровенно слабого уровня, где игроки деградируют и теряют в цене, так что, ничего удивительного
Откровенно среднего уровня. Как был так и остаётся. В Европе помимо РПЛ ещё штук 35 чемпионатов послабее (некоторые из них существенно слабее), штук 10-12 того же уровня и лишь 5-7 чемпионатов существенно сильнее.
+11
-4
+7
Ответ Всё знаю
Ты врёшь и лицемеришь. Смотрим на затраты. Зенит - 433,68 млн € Спартак- 260,76 млн € Как ты думаешь, почему у зенита 6 чемпионств и он играл в лч?))
А теперь посмотрим на доходы)
Зенит +304 миллиона
Спартак +140 миллионов
Как думаешь, почему у Зенита траты больше на 170 миллионов?)
Я ещё молчу про доходы с еврокубков, в таком случае Зенит вообще будет в плюсе за всё время при Газпроме)
+5
0
+5
Ответ Сергей Лимонников
Давай так же по остальным годам
Речь в заметке про этот сезон.
А так вся информация по ссылке.Пару кликов
+4
-1
+3
Ответ Всё знаю
А что было в начале - доходы или траты? На что покупались Халк с Витцелем, которые потом делали разницу и приносили чемпионства ( которые потом приносили доходы от лч)? На доходы с еврокубков? АХАХАХХАХАХ
Халк и Витцель принесли только чемпионство 14/15
Разница в балансе между Спартаком и Зенитом за весь период Газпрома заключается только в трансферах Дани, Халка и Витцеля, и это с учётом их последующих продаж, в остальном баланс одинаковый, получается за весь Газпромовский период Зенита, клуб потратил только на сто миллионов больше Спартака и Динамо, разница нивелируется доходами с еврокубков
И вот при всём при этом вспоминаем:
Чемпионства:
Зенит - 10
Спартак - 1
Динамо - 1 чемпионство в ФНЛ)
В еврокубках у Зенита два титула, плов ЛЧ, плов ЛЕ и тд, у Спартака и Динамо по одному успешному сезону)
Наверное всё из-за Халка и Витцеля, которые из 20 газпромовских лет, провели только 4)
+3
0
+3
Ответ Всё знаю
Комментарий удален модератором
Ты вообще мой комментарий прочитал?) Я написал, что будет очень удобно забыть про зимнее ТО, прям как ты забыл два сезона, опираясь на свою статью от 7го сентября 2022 года, но в отличие от тебя писать полуправду, выбирая удобные отрезки, не хочу)
+3
0
+3
Ответ Всё знаю
Разница в балансе между Спартаком и Зенитом за весь период Газпрома заключается только в трансферах Дани, Халка и Витцеля (с) Малкома за фантики купили? Паредеса за орешки? Может Юрку Альберто купили за водку?
А Спартак игроков за борщ покупает? Я тебе говорю, что разница по трансферному балансу только в этих игроках, при прочих равных Спартак тоже мог бы позволить себе и Малкома, и Альберто, но вместо этого он позволял себе Педро Рошу, Тиля, Крала и прочих Бангонд)
+3
0
+3
Ответ Всё знаю
Ты зачем врёшь? Какие «Зенит» за 10 лет потратил € 488,7 млн – клуб приобрёл 145 игроков, из которых трое (Малком, Халк и Витсель) стоили € 40 млн. На втором месте по затратам с разницей более € 200 млн – «Спартак», самым дорогим трансфером и за 10 лет, и в истории клуба стал Гус Тиль за € 18 млн. Замыкает тройку «Анжи» с € 219,08 млн, но, в отличие от «Зенита» и «Спартака», клуб почти вышел в ноль – баланс составляет всего минус € 8,91 млн. За это спасибо продажам Виллиана в «Челси» за € 35,5 млн, а также Кокорина и Балажа Джуджака в «Динамо» (по € 19 млн).(с)
Я тебе актуальную информацию на сегодняшний день говорю, а не опираюсь на статью, написанную в начале прошлого сезона
Вот тебе ссылка на трансфермаокт с балансом всех клубов с сезона 13/14:
https://www.transfermarkt.world/premer-liga/einnahmenausgaben/wettbewerb/RU1/plus/0?ids=a&sa=&saison_id=2013&saison_id_bis=2023&nat=&pos=&altersklasse=&w_s=&leihe=&intern=0

Я тоже могу вырвать статистику без учёта сегодняшнего дня, например забыть про это зимнее ТО, и тогда Зенит будет только 4 клубом по отрицательному балансу за десять лет, в минус сильнее уйдёт Локо, Динамо и Спартак, мне удобно будет, но вот только не совсем правдиво на сегодняшний момент, в отличие от тебя, врять я не хочу)
+4
-1
+3
Ответ Макс Осипов
Зенит на 30 лямов покупает игроков в зимнее окно, что является 5 местом в мире ещё бы не отрицательный баланс
Зенит в этом сезоне, вообще-то, в плюсе.
+3
0
+3
Ответ Всё знаю
В еврокубках Зенит принёс больше всех евроочков, причём с отрывом, входил в топ 20 рейтинга УЕФА, в то время как Спартак и Динамо кувыркались в районе сотого места (с) За счёт чего и кого были добыты эти евроочки? А я тебе скажу про то, о чем ты умолчал, ибо совсем невыгодно тебе такое говорить. Все эти очки были добыты за счёт ДОРОГОСТОЯЩИХ ПОКУПОК. Которых НИКТО НЕ МОГ СЕБЕ ПОЗВОЛИТЬ в рпл, кроме зенита. ПОВТОРЮСЬ, НИКТО НЕ МОЖЕТ СЕБЕ ПОЗВОЛИТЬ ПОКУПКИ ЗА 50 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ И 50 ЛЯМОВ ЕВРО. Вот из-за этого зенит выигрывал рпл, играл в лч ( причем НЕУСПЕШНО ХЫЫЫЫЫ) и получал доход от еврокубков. Но об этом конечно ты не скажешь.
Если включишь логику и посмотришь на результаты, то у Зенита две провальные ЛЧ за двадцать лет, вылет от Осера при Спалетти и осер с Брюгге, Лацио и Боруссией при Семаке
В остальном ситуация гораздо лучше, чем у Спартака и Динамо)
+2
0
+2
С учётом того, что некоторые игроки, которых можно было реализовать с выгодой или плюс-минус покрыть расходы на трансфер, ушли - лига весьма неплохо справляется.
Появляется чувство, что большинство клубов уже серьёзно начинают пытаться жить по средствам, появляются потолки зарплат. Чемпионат выравнивается, за исключением московских клубов (да и то не всех) и питерско-бразильского трансферов выше пары миллионов евро на вход ожидать вряд ли приходится.
То ли ещё будет, остаётся только смотреть
+6
-4
+2
Ответ green-white-blue
С учётом того, что некоторые игроки, которых можно было реализовать с выгодой или плюс-минус покрыть расходы на трансфер, ушли - лига весьма неплохо справляется. Появляется чувство, что большинство клубов уже серьёзно начинают пытаться жить по средствам, появляются потолки зарплат. Чемпионат выравнивается, за исключением московских клубов (да и то не всех) и питерско-бразильского трансферов выше пары миллионов евро на вход ожидать вряд ли приходится. То ли ещё будет, остаётся только смотреть
Это не лига выравнивается и встает на рыночные рельсы, а просто денег в стране стало меньше
+1
0
+1
Ответ Всё знаю
Поэтому ты балаболишь, подменяя факты?)))) Это сильно)
Приведи мне пример, где я подменял факты)
+1
0
+1
Ответ Всё знаю
В остальном ситуация гораздо лучше, чем у Спартака и Динамо) (с) Лучше, потому что бюджеты в разы больше, не?))) Или у зенита и динамо ОДИНАКОВЫЕ БЮДЖЕТЫ? Только ответь честно, не сливайся)
Прям в разы?)
Разница есть, но не такая, что один клуб берёт 10 чемпионств, другой кое как берёт одно, а третий вообще вылетает в пердив
И ответь честно на мой ранее заданный вопрос, где я подменял факты? Не сливайся, пожалуйста)
+1
0
+1
Ответ Всё знаю
НИКТО НЕ МОЖЕТ СЕБЕ ПОЗВОЛИТЬ ПОКУПКИ ЗА 40-50-60 лямов , кроме зенита. НИКТО! Надеюсь объяснять, почему так - тебе не надо будет? Или надо?
Во-первых, Зенит никого за 60 лямов не покупал, а только продавал
Во-вторых, Спартак купил Тиля и Педро за 30+ лямов, докинь сюда Крала и получится трансфер любого из трио Халк, Витцель, Малком
Этим летом Спартак также потратил 30 лямов, заиграл только Бабич, у Зенита из последних трансферов не заиграл только Изидор и беслатный Ренан)
Может если не тратить деньги на мусор, то и деньги на нормальных игроков появятся?)
Это и к жизни применительно, можешь покупать на полторашку пива в неделю меньше, зато выйдет пару купленных книг, почитаешь, хоть текст понимать научишься, а в лучшем случае даже критически мыслить)
+1
0
+1
Ответ Дядя ТУРА
Самое печальное, что все это практически на наши с вами налоги. Команды не живут по средствам. Тем более в нынешних реалиях. Без еврокубков и тд
Интересно, сколько десятых от копейки взяли с твоего налога? 😁
+3
-2
+1
Ответ Любезный Коссутий
первая десятка + Шип, явно сильнее РПЛ РПЛ это уровень чемпа Чехии, Дании и Польши, не более.
Речь про высшие лиги. В Чемпионшипе, несмотря на его название, не разыгрывается национальное чемпионство и места в еврокубках (и не надо гыгы, про то что в РПЛ тоже сейчас в еврокубки места не разыгрываются).
+2
-1
+1
Ответ Всё знаю
Ты зачем врёшь? Какие «Зенит» за 10 лет потратил € 488,7 млн – клуб приобрёл 145 игроков, из которых трое (Малком, Халк и Витсель) стоили € 40 млн. На втором месте по затратам с разницей более € 200 млн – «Спартак», самым дорогим трансфером и за 10 лет, и в истории клуба стал Гус Тиль за € 18 млн. Замыкает тройку «Анжи» с € 219,08 млн, но, в отличие от «Зенита» и «Спартака», клуб почти вышел в ноль – баланс составляет всего минус € 8,91 млн. За это спасибо продажам Виллиана в «Челси» за € 35,5 млн, а также Кокорина и Балажа Джуджака в «Динамо» (по € 19 млн).(с)
Халка и Витселя купили в 2012
0
0
0
Ответ Мистер Блин
ну и смысл этого футбола?😂😂😂
Народ развлекать
0
0
0
Ответ Miron_8383
Во-первых, Зенит никого за 60 лямов не покупал, а только продавал Во-вторых, Спартак купил Тиля и Педро за 30+ лямов, докинь сюда Крала и получится трансфер любого из трио Халк, Витцель, Малком Этим летом Спартак также потратил 30 лямов, заиграл только Бабич, у Зенита из последних трансферов не заиграл только Изидор и беслатный Ренан) Может если не тратить деньги на мусор, то и деньги на нормальных игроков появятся?) Это и к жизни применительно, можешь покупать на полторашку пива в неделю меньше, зато выйдет пару купленных книг, почитаешь, хоть текст понимать научишься, а в лучшем случае даже критически мыслить)
Грамотно унижаешь, конечно.😎
0
0
0
Ответ Сергей Куприянов
РПЛ никогда и не была донором для мирового футбола, они всегда покупали, причём дороже рынка, а потом продавали дешевле намного, чем покупали.
Прям как АПЛ.)))
0
0
0
РПЛ никогда и не была донором для мирового футбола, они всегда покупали, причём дороже рынка, а потом продавали дешевле намного, чем покупали.
+2
-2
0
Ответ форест
Трансферный баланс сезона 23-24 Зенит +16,27 Спартак -32,50 https://www.transfermarkt.world/premier-liga/transfers/wettbewerb/RU1
Давай так же по остальным годам
+3
-3
0
У меня есть статья в динамике 10 лет с учётом ещё двух факторов)
0
0
0
Ответ Miron_8383
Я тебе актуальную информацию на сегодняшний день говорю, а не опираюсь на статью, написанную в начале прошлого сезона Вот тебе ссылка на трансфермаокт с балансом всех клубов с сезона 13/14: https://www.transfermarkt.world/premer-liga/einnahmenausgaben/wettbewerb/RU1/plus/0?ids=a&sa=&saison_id=2013&saison_id_bis=2023&nat=&pos=&altersklasse=&w_s=&leihe=&intern=0 Я тоже могу вырвать статистику без учёта сегодняшнего дня, например забыть про это зимнее ТО, и тогда Зенит будет только 4 клубом по отрицательному балансу за десять лет, в минус сильнее уйдёт Локо, Динамо и Спартак, мне удобно будет, но вот только не совсем правдиво на сегодняшний момент, в отличие от тебя, врять я не хочу)
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