У РПЛ 5-й год подряд отрицательный трансферный баланс. В этом сезоне – минус 32,1 млн евро

В Мир РПЛ 5-й год подряд отрицательный трансферный баланс.

Как сообщает Transfermarkt, по итогам трансферного сезона-2023/24 клубы РПЛ потратили 167,3 млн, а продали игроков на сумму в 135,2 млн. Трансферный баланс составил минус 32,1 млн.

Трансферный баланс РПЛ за последние пять сезонов:

Сезон-2023/2024 – минус 32,1 млн евро

Сезон-2022/2023 – минус 27,5 млн

Сезон-2021/2022 – минус 75,7 млн

Сезон-2020/2021 – минус 77,6 млн

Сезон-2019/2020 – минус 167,2 млн

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