У РПЛ 5-й год подряд отрицательный трансферный баланс. В этом сезоне – минус 32,1 млн евро
В Мир РПЛ 5-й год подряд отрицательный трансферный баланс.
Как сообщает Transfermarkt, по итогам трансферного сезона-2023/24 клубы РПЛ потратили 167,3 млн, а продали игроков на сумму в 135,2 млн. Трансферный баланс составил минус 32,1 млн.
Трансферный баланс РПЛ за последние пять сезонов:
Сезон-2023/2024 – минус 32,1 млн евро
Сезон-2022/2023 – минус 27,5 млн
Сезон-2021/2022 – минус 75,7 млн
Сезон-2020/2021 – минус 77,6 млн
Сезон-2019/2020 – минус 167,2 млн
Таблица трансферов РПЛ: «Зенит» потратил больше всех, Кучаев ушел из ЦСКА в «Пари НН», 11 новичков «Балтики»
Зенит +16,27
Спартак -32,50
ещё бы не отрицательный баланс
Баланс Спартака за тот же период - 119 миллионов
Баланс Динамо - 113 миллионов
Чемпионства:
Зенит - 6
Спартак - 1
Диномо - 0
В еврокубках Зенит принёс больше всех евроочков, причём с отрывом, входил в топ 20 рейтинга УЕФА, в то время как Спартак и Динамо кувыркались в районе сотого места
Да, потратили на целых десять миллионов больше, но результаты несопоставимы)
На этом фоне только ЦСКА выделяется, достижения такие же, но баланс в плюсе
Зенит +16,27
Спартак -32,50
https://www.transfermarkt.world/premier-liga/transfers/wettbewerb/RU1
Зенит +304 миллиона
Спартак +140 миллионов
Как думаешь, почему у Зенита траты больше на 170 миллионов?)
Я ещё молчу про доходы с еврокубков, в таком случае Зенит вообще будет в плюсе за всё время при Газпроме)
А так вся информация по ссылке.Пару кликов
Разница в балансе между Спартаком и Зенитом за весь период Газпрома заключается только в трансферах Дани, Халка и Витцеля, и это с учётом их последующих продаж, в остальном баланс одинаковый, получается за весь Газпромовский период Зенита, клуб потратил только на сто миллионов больше Спартака и Динамо, разница нивелируется доходами с еврокубков
И вот при всём при этом вспоминаем:
Чемпионства:
Зенит - 10
Спартак - 1
Динамо - 1 чемпионство в ФНЛ)
В еврокубках у Зенита два титула, плов ЛЧ, плов ЛЕ и тд, у Спартака и Динамо по одному успешному сезону)
Наверное всё из-за Халка и Витцеля, которые из 20 газпромовских лет, провели только 4)
Вот тебе ссылка на трансфермаокт с балансом всех клубов с сезона 13/14:
https://www.transfermarkt.world/premer-liga/einnahmenausgaben/wettbewerb/RU1/plus/0?ids=a&sa=&saison_id=2013&saison_id_bis=2023&nat=&pos=&altersklasse=&w_s=&leihe=&intern=0
Я тоже могу вырвать статистику без учёта сегодняшнего дня, например забыть про это зимнее ТО, и тогда Зенит будет только 4 клубом по отрицательному балансу за десять лет, в минус сильнее уйдёт Локо, Динамо и Спартак, мне удобно будет, но вот только не совсем правдиво на сегодняшний момент, в отличие от тебя, врять я не хочу)
В остальном ситуация гораздо лучше, чем у Спартака и Динамо)
Появляется чувство, что большинство клубов уже серьёзно начинают пытаться жить по средствам, появляются потолки зарплат. Чемпионат выравнивается, за исключением московских клубов (да и то не всех) и питерско-бразильского трансферов выше пары миллионов евро на вход ожидать вряд ли приходится.
То ли ещё будет, остаётся только смотреть
Разница есть, но не такая, что один клуб берёт 10 чемпионств, другой кое как берёт одно, а третий вообще вылетает в пердив
И ответь честно на мой ранее заданный вопрос, где я подменял факты? Не сливайся, пожалуйста)
Во-вторых, Спартак купил Тиля и Педро за 30+ лямов, докинь сюда Крала и получится трансфер любого из трио Халк, Витцель, Малком
Этим летом Спартак также потратил 30 лямов, заиграл только Бабич, у Зенита из последних трансферов не заиграл только Изидор и беслатный Ренан)
Может если не тратить деньги на мусор, то и деньги на нормальных игроков появятся?)
Это и к жизни применительно, можешь покупать на полторашку пива в неделю меньше, зато выйдет пару купленных книг, почитаешь, хоть текст понимать научишься, а в лучшем случае даже критически мыслить)