Рибальта на встрече с руководством «Спартака» заявил, что Абаскаля нужно уволить. Амарал не был так категоричен (Metaratings.ru)

Теги Спартак премьер-лига Россия возможные трансферы Хавьер Рибальта Гильермо Абаскаль Томаш Амарал Футбол

Хавьер Рибальта считает, что Гильермо Абаскаля нужно уволить из «Спартака».

Как сообщает Metaratings.ru, бывший спортивный директор «Зенита» на встрече с руководством «Спартака» высказался о необходимости увольнения Абаскаля.

Томаш Амарал, который был вторым кандидатом на должность спортивного директора «Спартака» и в итоге получил ее, на встрече с руководителями клуба не был столь категоричен и выразил мнение, что нужно посмотреть на ситуацию в команде и разобраться.

Томаш Амарал: «Знаю, что «Спартак» – по-настоящему народная команда в России»

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30 комментариев
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Вообще подход, когда ты с порога предлагаешь кого-то увольнять, не посмотрев, что внутри происходит, сам по себе говорит о многом. Странно, но кажется Спартак выбрал правильно.
+54
-14
+40
ну и правильно. сколько можно увольнять, к тому же такого сильного тренера. этих чайников "фанатов" послушать так пол команды разогнать надо и тренеров менять каждый месяц
+37
-9
+28
Ответ U
Вообще подход, когда ты с порога предлагаешь кого-то увольнять, не посмотрев, что внутри происходит, сам по себе говорит о многом. Странно, но кажется Спартак выбрал правильно.
Думаю, что Рибальта в меру компетенции перед встречей разведку провел и мнение сформировал.
+31
-3
+28
в результате всё случится как заявил Рибалта... но расхлёбывать это будет Амарал
+20
-2
+18
Жёлтый вброс! На самом деле Рибальта сказал, что рыжего надо уволить, тушинско-тарасовское недоразумение — расформировать к чёртовой матери, открывашку снести и засеять территорию кормовой свёклой. Потом он прокричал: «Славься, Тёмный Повелитель!», демонически захохотал и ушёл в закат, напевая Имперский марш.
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+17
Нужно посмотреть на ситуацию в команде и разобраться, и потом уволить, - сказал Амарал.
+10
0
+10
Ответ U
Вообще подход, когда ты с порога предлагаешь кого-то увольнять, не посмотрев, что внутри происходит, сам по себе говорит о многом. Странно, но кажется Спартак выбрал правильно.
Уверен, что кандидатов просили подготовить саммари по спортивным вопросам команды
+6
0
+6
Руки прочь от Абаскаля и солнце взойдет
+10
-5
+5
Ответ Tpy6kaMerlina
Комментарий удален пользователем
Мы уже видели Мурата Якина, Руи Виторию и Эмери, которые занимали десятые места. Разницы почти не было с нынешним Спартаком. Кого конкретно брать тренером, чтобы он боролся за чемпионство? Виллаш-Боаша? Луческу?

Абаскаля в конце концов уволят. Просто вектор наверное будут оставлять и не менять тренеров по стилистике, не приглашать тренеров, которые играют только в 5 защитников (по примеру Тедеско), чтобы потом резко менять вектор под 4-3-3. Поэтому, Рибалта сразу хотел попилить на новом тренере, а заодно подвести новую пачку игроков. Наверное после чего его и послали. Правильно сделали, на мой взгляд. Глупо приглашать иноагента, он пришел за баблом, а не за спортивным интересом.
+9
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+5
"Уволить и дать шанс Мостовому! Гы гы."- добавил Рибальта.- "Ну как, ещё есть сомнения, брать меня или нет?"
+5
-3
+2
Ответ Алексей Елистратов
Мы уже видели Мурата Якина, Руи Виторию и Эмери, которые занимали десятые места. Разницы почти не было с нынешним Спартаком. Кого конкретно брать тренером, чтобы он боролся за чемпионство? Виллаш-Боаша? Луческу? Абаскаля в конце концов уволят. Просто вектор наверное будут оставлять и не менять тренеров по стилистике, не приглашать тренеров, которые играют только в 5 защитников (по примеру Тедеско), чтобы потом резко менять вектор под 4-3-3. Поэтому, Рибалта сразу хотел попилить на новом тренере, а заодно подвести новую пачку игроков. Наверное после чего его и послали. Правильно сделали, на мой взгляд. Глупо приглашать иноагента, он пришел за баблом, а не за спортивным интересом.
Амарал, надо плоагать, свой, родной.
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Прекрасно! Молодцы! Значит португалец временщик! Приехал чисто бабла срубить! Пофиг на команду!
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А ещё он требовал "Спартак - в пердив!". Как такого брать?
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только Руй Витория!
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Как же так с земляком?
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Все прямо как в тесте от Спортс.ру
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Все сложилось прекрасно - Спартак отказался от опытного и успешного спортдиректора и сохраняет нестабильного Абаскаля. Теперь Спартаком теперь будут рулить двое малолетних - 33-летний Амарал и 34-летный Абаскаль. Посмотрим на результат.
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В момент показалось что на фото Галустян🤦🏻‍♂️🤣
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Аршавин о Рибальте: «Профессионал, с ним «Спартак» станет сильнее. Абаскаля он сразу не выгонит»

Аршавин ошибся, не там "не" поставил)) "Непрофессионал, Абаскаля он сразу выгонит".
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Жаль, надо было Рибальту брать!
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Ну теперь Спартак будет поступать с соперником,просто Амарально.Что давно пора.Время пришло.
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Абаскаль тоже сказал ,надо оставлять Абаскаля
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Уже которое издание пишет о деталях этих встреч и у всех все расходится :)
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Комментарий удален пользователем
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