Рибальта на встрече с руководством «Спартака» заявил, что Абаскаля нужно уволить. Амарал не был так категоричен (Metaratings.ru)

Хавьер Рибальта считает, что Гильермо Абаскаля нужно уволить из «Спартака».

Как сообщает Metaratings.ru, бывший спортивный директор «Зенита» на встрече с руководством «Спартака» высказался о необходимости увольнения .

Томаш Амарал, который был вторым кандидатом на должность спортивного директора « » и в итоге получил ее, на встрече с руководителями клуба не был столь категоричен и выразил мнение, что нужно посмотреть на ситуацию в команде и разобраться.

Томаш Амарал: «Знаю, что «Спартак» – по-настоящему народная команда в России»

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