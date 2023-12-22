Рибальта на встрече с руководством «Спартака» заявил, что Абаскаля нужно уволить. Амарал не был так категоричен (Metaratings.ru)
Хавьер Рибальта считает, что Гильермо Абаскаля нужно уволить из «Спартака».
Как сообщает Metaratings.ru, бывший спортивный директор «Зенита» на встрече с руководством «Спартака» высказался о необходимости увольнения Абаскаля.
Томаш Амарал, который был вторым кандидатом на должность спортивного директора «Спартака» и в итоге получил ее, на встрече с руководителями клуба не был столь категоричен и выразил мнение, что нужно посмотреть на ситуацию в команде и разобраться.
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Абаскаля в конце концов уволят. Просто вектор наверное будут оставлять и не менять тренеров по стилистике, не приглашать тренеров, которые играют только в 5 защитников (по примеру Тедеско), чтобы потом резко менять вектор под 4-3-3. Поэтому, Рибалта сразу хотел попилить на новом тренере, а заодно подвести новую пачку игроков. Наверное после чего его и послали. Правильно сделали, на мой взгляд. Глупо приглашать иноагента, он пришел за баблом, а не за спортивным интересом.
Аршавин ошибся, не там "не" поставил)) "Непрофессионал, Абаскаля он сразу выгонит".