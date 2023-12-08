Рибальту в аэропорту Шереметьево встретил сотрудник «Спартака» («Матч ТВ»)
Хавьера Рибальту в аэропорту Шереметьево встретил сотрудник «Спартака».
Об этом сообщает «Матч ТВ».
По данным источника, в четверг этот же сотрудник службы безопасности красно-белых сопровождал главного тренера московского клуба Гильермо Абаскаля на заседание КДК РФС.
Ранее стало известно, что «Спартак» ведет переговоры с Рибальтой о назначении на пост спортивного директора. Сам испанец, работавший в свое время в «Зените», заявил, что прибыл в Москву на отдых.
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У нас же принято пинать клубы, что они толком не умеют зарабатывать сами?
А тут сотрудники Спартака подрабатывают экскурсоводами. Копилочку в бюджет клуба приносят.
Встретят, город покажут, досуг устроят. Вот и отдых у Рибальты пройдёт хорошо.
Но здесь всё равно будут писать "верить этому алкашу - как себя не уважать".
Но так а в чëм проблема предвзятого отношения к Карпову у людей как к инсайдеру,, если он нередко попадался на том, что вкидывал левак под видом инсайдов и это не соответствовало реальности?
Знаешь такое слово "репутация"?
PS - адекватных КБ могу только поздравить, реально сильного менеджера забираете. Ну а сектантам просто желаю не болеть
Последний уже прибыл в Москву, и должен провести встречу с руководством клуба в ближайшее время. После 17 туров РПЛ «Спартак» идёт на седьмом месте в турнирной таблице с 27 очками и отставанием в восемь баллов от лидирующего «Краснодара».(С)
состав реально позволяет бороться за золото
Сначала Мевля, а теперь Рибалта.
Хлеб, соль на подносе , красно- белая ковровая дорожка были ?