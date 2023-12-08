Хавьера Рибальту в аэропорту Шереметьево встретил сотрудник «Спартака».

Об этом сообщает « ».

По данным источника, в четверг этот же сотрудник службы безопасности красно-белых сопровождал главного тренера московского клуба Гильермо Абаскаля на заседание КДК РФС.

Ранее стало известно, что « » ведет переговоры с о назначении на пост спортивного директора. Сам испанец, работавший в свое время в «Зените», заявил, что прибыл в Москву на отдых.

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