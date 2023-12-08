Рибальту в аэропорту Шереметьево встретил сотрудник «Спартака» («Матч ТВ»)

Теги Спартак премьер-лига Россия отставки Матч ТВ Хавьер Рибальта Гильермо Абаскаль Футбол

Хавьера Рибальту в аэропорту Шереметьево встретил сотрудник «Спартака».

Об этом сообщает «Матч ТВ».

По данным источника, в четверг этот же сотрудник службы безопасности красно-белых сопровождал главного тренера московского клуба Гильермо Абаскаля на заседание КДК РФС.

Ранее стало известно, что «Спартак» ведет переговоры с Рибальтой о назначении на пост спортивного директора. Сам испанец, работавший в свое время в «Зените», заявил, что прибыл в Москву на отдых.

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56 комментариев
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А что не так?
У нас же принято пинать клубы, что они толком не умеют зарабатывать сами?
А тут сотрудники Спартака подрабатывают экскурсоводами. Копилочку в бюджет клуба приносят.
Встретят, город покажут, досуг устроят. Вот и отдых у Рибальты пройдёт хорошо.
+74
-6
+68
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Забавно теперь читать комменты под инсайдом Карпова, который об этом первым сообщил)
Как и про российские паспорта Малкома с Клаудиньо, про Галактионова в Локо, про Федотова в ЦСКА и т.д.
Но здесь всё равно будут писать "верить этому алкашу - как себя не уважать".
+62
-10
+52
Забавно теперь читать комменты под инсайдом Карпова, который об этом первым сообщил)
+50
-7
+43
Ага, сидит такой Рибальта в своем особняке под Барселоной и думает: мол что-то я устал, пожалуй рвану на денек другой в мою любимую декабрьскую Москву)
+33
0
+33
Ответ Montenegro Serbian
А что не так? У нас же принято пинать клубы, что они толком не умеют зарабатывать сами? А тут сотрудники Спартака подрабатывают экскурсоводами. Копилочку в бюджет клуба приносят. Встретят, город покажут, досуг устроят. Вот и отдых у Рибальты пройдёт хорошо.
Не повезло Рибальте, вот приехал бы вчера, попал бы на экскурсию по Открытию с Томашем Таварешом. Последняя экскурсия с игроком в этом году
+14
-1
+13
Что и требовслось доказать о предстоящем назначении, а то каникулы...
+17
-5
+12
А сотрудник Матч Тв походу следит за сотрудником службы безопасности Спартака.
+12
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+10
Всё понятно. Этого сотрудника службы безопасности назначают главным тренером Спартака
+14
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+9
Ответ Фут.Боль
А сотрудник Матч Тв походу следит за сотрудником службы безопасности Спартака.
Сотрудники следят за сотрудниками.
+6
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Да, зимой в Москву в отпуск. Шикарный выбор😊
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На улице -16, ощущается как -23, а он из Испании прибыл на отдых)) Легендарные тарасовские бани видимо)
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Пока тренировать Спартак будет испанский стажер, - совершенно пофигу, кто будет спортивным директором.
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матч тв отвратителен, вечно кого то выпаривают, то в аэропорту следят то за Галактионовым, то тренеров и игроков под штрафы подводят и т.д., ушлепки одним словом
+4
-1
+3
Ответ riverman1980
Рибалта отправил Парму в Серию Б и закрепил ее там, потратив 150 млн евро на трансферы. Думаю, что и со Спартаком может получится.
в серию Б было бы неплохо
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Ответ ЦСКА1960
Ну что, посмеялись над Карповым?
Я лично не смеялся.
Но так а в чëм проблема предвзятого отношения к Карпову у людей как к инсайдеру,, если он нередко попадался на том, что вкидывал левак под видом инсайдов и это не соответствовало реальности?

Знаешь такое слово "репутация"?
+5
-3
+2
Рибалта отправил Парму в Серию Б и закрепил ее там, потратив 150 млн евро на трансферы. Думаю, что и со Спартаком может получится.
+6
-4
+2
Самый кайф теперь будет смотреть на переобувание тарасовских - как же они хейтили Рибалту в Зените! И Маркизио ломаного привез, и только бразильцев покупал... А теперь-то это сильный специалист из Европы приехал)

PS - адекватных КБ могу только поздравить, реально сильного менеджера забираете. Ну а сектантам просто желаю не болеть
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Ответ 6kMz
Про Ивича рано говорить, прошло полгода
Ивич дважды чемпионат Израиля выигрывал как тренер, и признавался тренером года в Греции) уже не рано говорить)
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Ответ Утренняя Аврора
Комментарий удален пользователем
Так мы отдыхаем на солнышке от холодов, а испанцы отдыхают в холодах от солнышка
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Ответ KKA
С детства, при чём, мечтают)
Морозным ветром голову продуло?😅
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Ответ HRYNDEL
Пусть этот сотрудник службы безопасности в следующий раз Спартак в пердив проводит!!!
Первая лига это историческое место зенита. Столько сезонов там сидели...)
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Ответ инок
Пока тренировать Спартак будет испанский стажер, - совершенно пофигу, кто будет спортивным директором.
Ну не факт,все таки игроки определяют игру команды в первую очередь.Вот купипли Рябчука а зачем,он не сильнее Хлусевича и Классена,он не повысил уровень команды,Медину купили он как был средним игроком в ЦСКА(забил голы и пасы за счет стандартов в основном),таким и оказался в Спартаке, ну а Абаскалю их теперь тренировать и мучиться.
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в Москву, в декабре, на отдых)))
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А почему кстати зенит решил расстаться с Рибалтой,или он сам решил сменить место работы? Кто в курсе ситуации, может помнит ,что Рибалта сам говорил по этому поводу?
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Как стало известно Metaratings.ru, на днях офис «Спартака» в Москве посетил ведущий скаут «Бенфики» Томаш Амарал. Там он провел встречу с руководством «красно-белых». Согласно информации телеграм–канала «КБ Телега», Амарал – кандидат на пост нового спортивного директора московского клуба вместе с Хавьером Рибалтой.

Последний уже прибыл в Москву, и должен провести встречу с руководством клуба в ближайшее время. После 17 туров РПЛ «Спартак» идёт на седьмом месте в турнирной таблице с 27 очками и отставанием в восемь баллов от лидирующего «Краснодара».(С)
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Конечно, зимой в Москве самый отдых. Лыжи, коньки, санки.
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если договорятся с ним, а потом ещё и тренера хорошего возьмут, умеющего добиваться результата (как тот же Ивич), можно будет на что-то надеяться.

состав реально позволяет бороться за золото
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Следующий этап за "я приехал на каникулы": "Решил подработать на каникулах, чтобы компьютер себе купить".
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В этом сезоне сложно что-то будет изменить в Спартаке .
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Работа в Спартаке напоминает скорее больничный нежели каникулы
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Ответ Slavnov
Все питерские мечтают в спартак, только позови...
С детства, при чём, мечтают)
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Да чистая случайность. Он просто приехал на Красную площадь посмотреть и погода как раз располагает! А вообще хуже точно не будет - ждем…
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Рибалта конечно так здорово начинал, Ювентус, а потом Зенит и пошел по наклонной
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Донашивают за Зенитом😅
Сначала Мевля, а теперь Рибалта.
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Теперь точно, это не просто каникулы.
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Ответ Евгений Кузнецов
если договорятся с ним, а потом ещё и тренера хорошего возьмут, умеющего добиваться результата (как тот же Ивич), можно будет на что-то надеяться. состав реально позволяет бороться за золото
Про Ивича рано говорить, прошло полгода
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Ответ Денис Забелин
Ага, сидит такой Рибальта в своем особняке под Барселоной и думает: мол что-то я устал, пожалуй рвану на денек другой в мою любимую декабрьскую Москву)
в мааскву
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Билеты в Большой достал и привез.
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Хавьера Рибальту в аэропорту Шереметьево встретил сотрудник «Спартака».
Хлеб, соль на подносе , красно- белая ковровая дорожка были ?
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Ответ onegin2007
Сотрудники следят за сотрудниками.
Мёд и пчелы)
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Комментарий удален пользователем
Все питерские мечтают в спартак, только позови...
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Ну все, теперь придётся верить этому алкашу Карпову)))
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