Томаш Амарал: «Знаю, что «Спартак» – по-настоящему народная команда в России»

Теги Спартак премьер-лига Россия Футбол

Томаш Амарал высказался после назначения на пост спортдиректора «Спартака».

Сегодня «Спартак» объявил, что португальский специалист, который ранее занимал пост ведущего скаута в «Бенфике», стал спортивным директором клуба.

«Рад стать частью такого большого клуба. Знаю, что «Спартак» – по-настоящему народная команда в России.

Верю в то, что успех достигается в первую очередь не индивидуальной, а коллективной работой. А игроков я оцениваю не только по строчкам в резюме, возрасту или росту: для меня важнее их текущие футбольные качества и потенциал.

Помимо португальского, я говорю на испанском и английском языках. Но и по-русски знаю несколько слов, а моя русская жена, уверен, поможет мне как в изучении языка, так и в адаптации в новой стране!» – сказал Амарал. 

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35 комментариев
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Россия стоит на трёх китах: медведь, балалайка и Спартак!!!
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Инициация борщом завершена успешно)
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О, борща уже хапнул
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Ну очень плохо живёт народ, если Спартак у них народная команда(
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Ответ Дурачок
Россия стоит на трёх китах: медведь, балалайка и Спартак!!!
Водку на Спартак? Жестоко ;)
+3
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Рибалта правильно сделал, что отказался от работы в этом шапито👍🏻
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ХАхаха комменты топ)))
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Ага. Их так и называют -"Народники"
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Святые места посетил.
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Фамилия жены - Амаралка?
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Хоть бы фотку прилепили
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Это провал
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По ушам уже проехали
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ну началось!
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вернуть бы последнего португальского тренера Руя, он был хорош с теми ресурсами, что были. и в целом как мужик всегда себя вёл
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Ответ MstAndreev
Инициация борщом завершена успешно)
Ты наверно хотел сказать инъекция
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