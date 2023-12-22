Томаш Амарал: «Знаю, что «Спартак» – по-настоящему народная команда в России»

Томаш Амарал высказался после назначения на пост спортдиректора «Спартака».

Сегодня «Спартак» объявил, что португальский специалист, который ранее занимал пост ведущего скаута в «Бенфике», стал спортивным директором клуба.

«Рад стать частью такого большого клуба. Знаю, что « » – по-настоящему народная команда в России.

Верю в то, что успех достигается в первую очередь не индивидуальной, а коллективной работой. А игроков я оцениваю не только по строчкам в резюме, возрасту или росту: для меня важнее их текущие футбольные качества и потенциал.

Помимо португальского, я говорю на испанском и английском языках. Но и по-русски знаю несколько слов, а моя русская жена, уверен, поможет мне как в изучении языка, так и в адаптации в новой стране!» – сказал Амарал.

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