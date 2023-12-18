Аршавин о Рибальте: «Профессионал, с ним «Спартак» станет сильнее. Абаскаля он сразу не выгонит»

Теги Спартак Андрей Аршавин премьер-лига Россия Хавьер Рибальта Гильермо Абаскаль Пол Эшуорт Это футбол, брат! Футбол

Андрей Аршавин высказался о возможном назначении Хавьера Рибальты в «Спартак».

Сообщалось, что московский клуб ведет переговоры с испанцем о назначении на должность спортивного директора.

– Повлечет ли возможное назначение Рибальты в «Спартак» смену тренера?

– Думаю, нет. Испанец испанца сразу не выгонит.

Даже если Абаскаля уберут, назначат иностранца. Хавьер точно не поставит русского тренера. 

Я не знаю, что сделал Эшуорт: кого привел, чем занимался. Поэтому это не смена худшего на лучшее: просто «Спартак» видит в Рибальте сильного специалиста, который имеет опыт работы в России. Для «Спартака» – достаточно внятный ход, но как он за ромбик теперь работать будет?

– Вы переживаете, что «Спартак» станет сильнее с приходом Рибальта?

– Я не переживаю, но с появлением такого человека «Спартак» станет сильнее. Я считаю, что Хавьер профессионал. 

– Говорили, что Рибальта не имел отношения к трансферам «Зенита».

– Вендела привел он. Но не думаю, что спортивный директор «Зенита» Рибальта решал по многим трансферам: он искал игроков, просто, может, выбирали не его футболистов. Или последнее слово было не за Хавьером.

Мы вместе смотрели несколько игр с ним. На мой взгляд, он хорошо понимает игру: все, что говорил по игрокам, мне нравилось. Кто что может, кто где сбавил, кто как играет, кто продвигает мяч. При этом у нас были не супергладкие отношения, но Рибальта состоятелен, профессионален. То есть «Спартак» не из космоса берет человека, – сказал заместитель генерального директора «Зенита» в эфире ютуб-канала «Это футбол, брат!»

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6 комментариев
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Хуже точно не будет
+4
0
+4
Ответ T622222
Хуже точно не будет
Хуже уже некуда. А вот лучше хотелось бы
+2
-1
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Ответ Андрей Кастуев
Андрей готовится в Спартак вслед за сыном?)
Он что тогда, что тем более сейчас не пойдет в эти помои
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