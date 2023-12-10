Решение о будущем Абаскаля в «Спартаке» примут с учетом мнения нового спортдиректора (Иван Карпов)

Теги Спартак премьер-лига Россия Хавьер Рибальта Гильермо Абаскаль Футбол

Будущее Гильермо Абаскаля в «Спартаке» зависит в том числе от мнения спортдиректора.

Об этом сообщает журналист Иван Карпов.

По данным источника, новому спортивному директору придется защищать свой выбор касательно главного тренера перед советом директоров красно-белых в конце декабря.

Ранее стало известно, что «Спартак» ведет переговоры с Хавьером Рибальтой (экс-«Марсель» и «Зенит») и шеф-скаутом «Бенфики» Томашем Амаралом.

После 18 матчей «Спартак» идет 5-м в таблице Мир РПЛ.

Абаскаль выцарапал шанс остаться в «Спартаке». Исправит ли ошибки? 

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пускай работает дальше, да и Слишкович молодец, на случай дисквы у нас считай 2 тренера и 2 состава, замучаются карточки раздавать.
+1
0
+1
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий