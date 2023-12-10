Решение о будущем Абаскаля в «Спартаке» примут с учетом мнения нового спортдиректора (Иван Карпов)

Будущее Гильермо Абаскаля в «Спартаке» зависит в том числе от мнения спортдиректора.

Об этом сообщает журналист Иван Карпов.

По данным источника, новому спортивному директору придется защищать свой выбор касательно главного тренера перед советом директоров красно-белых в конце декабря.

Ранее стало известно, что «Спартак» ведет переговоры с (экс-«Марсель» и «Зенит») и шеф-скаутом «Бенфики» Томашем Амаралом.

После 18 матчей « » идет 5-м в таблице Мир .

Абаскаль выцарапал шанс остаться в «Спартаке». Исправит ли ошибки?

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