Решение о будущем Абаскаля в «Спартаке» примут с учетом мнения нового спортдиректора (Иван Карпов)
Будущее Гильермо Абаскаля в «Спартаке» зависит в том числе от мнения спортдиректора.
Об этом сообщает журналист Иван Карпов.
По данным источника, новому спортивному директору придется защищать свой выбор касательно главного тренера перед советом директоров красно-белых в конце декабря.
Ранее стало известно, что «Спартак» ведет переговоры с Хавьером Рибальтой (экс-«Марсель» и «Зенит») и шеф-скаутом «Бенфики» Томашем Амаралом.
После 18 матчей «Спартак» идет 5-м в таблице Мир РПЛ.
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