Родриго о конфликте с Месси: «Не могу говорить об этом – «Реал» не разрешает»

Теги Сборная Бразилии по футболу МЛС Реал Мадрид Лионель Месси Ла Лига Сборная Аргентины по футболу квалификация ЧМ-2026 Южная Америка Интер Майами Родриго Футбол

Родриго Гоэс не стал комментировать конфликт с Лионелем Месси.

Перед матчем квалификации ЧМ-2026 Бразилия – Аргентина (1:0), который был отложен примерно на 30 минут из-за беспорядков на трибунах «Мараканы», у вингера «Реала» и форварда «Интер Майами» произошел конфликт.

Месси прихватывал Родриго за шею сзади, когда Лео и хавбек аргентинцев Родриго де Поль спорили с бразильцем. Позже выяснилось, что Родриго назвал «ссыкунами» игроков сборной Аргентины, ушедших в раздевалку, говоря о задержке начала матча.

Месси ответил ему: «Заткнись, малыш». Лео также сказал: «Мы чемпионы мира. С чего это мы ссыкуны?» Футболист «Реала» ответил экс-игроку «Барселоны»: «Чемпионы мира, да? Все мы знаем, как ты выиграл». После матча Родриго подвергся расизму в соцсетях.

Отец Родриго, Эрик Гоэс, заступился за сына, опубликовав в сторис инстаграма фотографии его стычки с Месси, а также конфликта Лео в матче со сборной Уругвая (0:2) – Месси прихватил за горло Матиаса Оливеру, через пару минут Мануэль Угарте изобразил минет, глядя на де Поля и сказал: «Ты подсос Месси». После того матча Месси заявил: «Этим молодым людям нужно учиться уважению у старших».

«Серьезно, кто-то удивлен? Этот маленький святой, который никогда ни с кем не конфликтует», – написал отец Родриго.

После матча Лиги чемпионов против «Наполи» (4:2) Родриго задали вопрос о конфликте с Месси.

«Не могу говорить об этом – «Мадрид» не разрешает», – ответил бразилец со смехом.

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46 комментариев
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Бьорн Дэли
Ответ vfhmsqqp7v
Родриго после того, как озвучил вслух то, что здравомыслящие и так знают, стал рвать и метать. Супер голы в стиле Роббена, обыгрыши, голевые пасы. Молодец бразил.
Здравомыслящие это кто?
Если бы вы были здравомыслящим, то знали бы что слова Родриго о ЧМ фейк, в реальном диалоге между Месси и Родриго ничего про ЧМ не было.
Если вы в танке, попросите, я скину видео, где Fox Sport опубликовал с переводом на английский весь диалог.
Но вы видимо из тех, кто поверит даже в то, что Месси отписался от Гарначо, а слова Рио Фердинанда истинная правда и совершенно не ложь.
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Бьорн Дэли
Конечно не можешь.
Назвал Чемпионов Мира трусами, потом проиграл матч и нашел для себя единственный выход - написать простыню про рассизм, а теперь еще и Реал оказывается ему запрещает говорить.
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Вальдано
Конечно, запрещают.. Этому молодому сосунку, видать и неведомо, что в пригороде Мадрида рядом с Пеле, Марадоной и Ди Стефано стоит статуя Месси.. 😄
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Бьорн Дэли
Ответ vfhmsqqp7v
Трусливые судейские зимние. Их фанатье - упоротые расисты, которые побежали к Родриго в инсту срать в комментах, после того, как он озвучил горькую для Аргентины правду)))
Как показал случай с ПСЖ, судейство Марчинека и правда лоббировано.
Для Франции.
Поэтому Аргентина получила два пенальти в свои ворота.
Второй пенки не было ибо Упемакано сыграл рукой на Мбаппе)
Это нарушение в штрафной и последующая пенка из за руки Монтиеля не должна была назначаться.
Но Марчинек ее поставил на 118 минуте.
Да и вместо заявленых 3 минут, дал Франции атаковать 4 минуты КАРЛ.
Франция была целью Катара, теперь это очевидно.
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Бьорн Дэли
Ответ AnMe
Не мешай мальчику жить в мире поняшек и единорогов😁 это успокаивает их, а спортсу огромный трафик
Так уже все мировые сми опубликовали реальное видео Месси и Родриго.
Но альтернативно одаренные как в сегда в танке.
Даже желтушный ESPN не напечатал фейк о том, что якобы родриго Лео сказал - мы знаем как вы выиграли.
А вот спортс ру напечатал.
Делаем выводы)
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Din Rizaev
Ответ JENNINGS
А в чём Родриго был не прав? В том, что аргентинцев лоббировали к золоту ЧМ, лишь бы Месси поскорее успел выиграть его? Ради него и так Копу стали каждый год проводить, а на ЧМ ещё почти в каждом матче пенальти, так ещё как минимум половина из - спорные
а то что, для айверу сделали на евро что молчишь? с группы с третьего места выход... в 16ым Португалия 3 места заняла же
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Бьорн Дэли
Ответ xDe xDe
Тот самый момент, когда игрок потроллил, а хейтеры не выкупили иронию и продолжают бушевать. Или, наоборот, выкупили - но всё равно бушуют)
Потроллил он только себя, когда выкатил пост про рассизм)
Что то я не помню его рвения защищать Алабу за расисткие нападки от фанатов Реала, за то, что тот на FIFA The Best проголосовал за Месси.
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Бьорн Дэли
Ответ vfhmsqqp7v
Родриго после того, как озвучил вслух то, что здравомыслящие и так знают, стал рвать и метать. Супер голы в стиле Роббена, обыгрыши, голевые пасы. Молодец бразил.
https://twitter.com/AlbicelesteTalk/status/1727835612718252329?t=zO-1Sb4psm8r8OVjAoiAzg&s=19
Вот видео полного диалога, альтернативным обязательно для просмотра, а то так и будете верить в небылицы.
Надеюсь перевод с английских субтитров не нужен?
Там вроде все более чем понятно))
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Tristan...
Ответ Kakysh Atamyradow
и чёткий пенальтист
Даже в этом компоненте Криша уделал. Это ли не величие?
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Бьорн Дэли
Ответ JENNINGS
Юр, я ошибся. Я могу один раз ошибиться? Мне можно это простить? Ошибся. Давайте прошу у всех прощения за эту фразу ⓒ
Ошибся посмотрев нон стоп судейские лч роналду и его голы с офсайдов?)
Как Чакыр и еже с ним ковали те скандальные победы Реала?
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Михаил Сафонов
Пирожки *бразильские
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Бьорн Дэли
Ответ vfhmsqqp7v
Damien переодевайся, мы тебя узнали))))) Родриго - топ, Легагесси - старый забытый злобный проект ФИФА.
Ну а кринж из аль насры старый забытый проект УЕФА?
Судя по судейским ЛЧ и голам с метровых офсайдов Баварии так и есть.
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Бьорн Дэли
Ответ vfhmsqqp7v
Пост про расизм он выкатил после того, как упоротые расисты вроде тебя прибежали срать ему в инсту.
Я к ноунеймам в инсту не бегаю)
Кто такой Родриго?
Что этот парень выдающегося сделал для футбола, что бы бежать к нему в инсту?
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Tristan...
Ответ JENNINGS
А в чём Родриго был не прав? В том, что аргентинцев лоббировали к золоту ЧМ, лишь бы Месси поскорее успел выиграть его? Ради него и так Копу стали каждый год проводить, а на ЧМ ещё почти в каждом матче пенальти, так ещё как минимум половина из - спорные
Это ж надо уметь так закапываться... После ЧМ ты кричал «величайший, лучший в истории, заслуженно», а теперь, оказывается, Аргов тянули и ставили левые пенки
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Бьорн Дэли
Ответ Pushka Zotova
Именно поэтому ЗМ - это уже больше о гламуре, а не о футболе) А из-за способа, которым Месси выиграл ЧМ, ФИФА пришлось удалять пост с его поздравлениями.
Ничего себе фантазия)
Про какой то способ заговорила😂

А всего то ФИФА не стали нарушать принцип нейтралитета и удалили из за слез и истерик гелевых.
Но НЕ ОПРОВЕРГЛИ.
Что и было задумано изначально)
Этот твитт ФИФА в трендах затмил все.
Холодный расчет сработал.
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Бьорн Дэли
Ответ vfhmsqqp7v
Родриго после того, как озвучил вслух то, что здравомыслящие и так знают, стал рвать и метать. Супер голы в стиле Роббена, обыгрыши, голевые пасы. Молодец бразил.
Судя по вашим комментариям, делаю вывод что перевод вам нужен)))
Перевод:
Родриго: Вы трусы, вы не хотите играть
Месси: Малыш следи за словами
Родриго: Вы трусы, трусы
Месси: Мы Чемпионы Мира, почему мы трусы?
Родриго: Посмотрим в игре, давайте, давайте
Месси: Посмотрим
Родриго: Лео, ты как заноза, почему ты меня дергаешь?
Хватит Лео, хватит
Месси: Давай, посмотрим
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Бьорн Дэли
Ответ vfhmsqqp7v
Трусливые судейские зимние. Их фанатье - упоротые расисты, которые побежали к Родриго в инсту срать в комментах, после того, как он озвучил горькую для Аргентины правду)))
Вернее Мбаппе был их целью, сделать его двухкратным и пиарить как Пеле.
Только не получилось, Коман и Тчуамени были против, хотя Марчинек сделал все, что бы вернуть Францию в игру.
Продолжил и дальше помогать проекту шейхов Мбаппе, но теперь в ПСЖ.
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Greatest Of All Time
Ответ Бьорн Дэли
Конечно не можешь. Назвал Чемпионов Мира трусами, потом проиграл матч и нашел для себя единственный выход - написать простыню про рассизм, а теперь еще и Реал оказывается ему запрещает говорить.
Самый прикол, он сказал в ходе конфликта , сейчас увидишь как мы будем играть , а в итоге проиграли и опозорился.
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AnMe
Ответ Бьорн Дэли
https://twitter.com/AlbicelesteTalk/status/1727835612718252329?t=zO-1Sb4psm8r8OVjAoiAzg&s=19 Вот видео полного диалога, альтернативным обязательно для просмотра, а то так и будете верить в небылицы. Надеюсь перевод с английских субтитров не нужен? Там вроде все более чем понятно))
Не мешай мальчику жить в мире поняшек и единорогов😁 это успокаивает их, а спортсу огромный трафик
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Бьорн Дэли
Ответ JENNINGS
А в чём Родриго был не прав? В том, что аргентинцев лоббировали к золоту ЧМ, лишь бы Месси поскорее успел выиграть его? Ради него и так Копу стали каждый год проводить, а на ЧМ ещё почти в каждом матче пенальти, так ещё как минимум половина из - спорные
Только не сливайся, найди фразу про ЧМ)
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dagerd
Бразилия - Аргентина 0:1! Спортс, не позорься!
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Tydeus
Ответ Бьорн Дэли
Так уже все мировые сми опубликовали реальное видео Месси и Родриго. Но альтернативно одаренные как в сегда в танке. Даже желтушный ESPN не напечатал фейк о том, что якобы родриго Лео сказал - мы знаем как вы выиграли. А вот спортс ру напечатал. Делаем выводы)
Да вроде ни на одном ресурсе толком, кроме как здесь и в вк, не говорят столько о том, что Аргентине помогли судьи. Ну потому что для тех, кто смотрел ЧМ это звучит абсурдно.
Ну и местная публика не видела настоящих судейских побед на чемпионатах мира, например, как убивали Италию и Испанию на ЧМ-2002
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Бьорн Дэли
Ответ JENNINGS
А в чём Родриго был не прав? В том, что аргентинцев лоббировали к золоту ЧМ, лишь бы Месси поскорее успел выиграть его? Ради него и так Копу стали каждый год проводить, а на ЧМ ещё почти в каждом матче пенальти, так ещё как минимум половина из - спорные
https://twitter.com/AlbicelesteTalk/status/1727835612718252329?t=zO-1Sb4psm8r8OVjAoiAzg&s=19
Ну ка найди слова Родриго про ЧМ.
Вот полный диалог, который Fox Sport опубликовал с ангийскими субтитрами.
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AnMe
Ответ JENNINGS
А в чём Родриго был не прав? В том, что аргентинцев лоббировали к золоту ЧМ, лишь бы Месси поскорее успел выиграть его? Ради него и так Копу стали каждый год проводить, а на ЧМ ещё почти в каждом матче пенальти, так ещё как минимум половина из - спорные
Главное искренне верь в это и все обязательно сбудется! Скоро Новый год, можно всякие лайфхаки почитать в интернете, гороскопы там всякие, ведомым людям это помогает наладить жизнь))
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Greatest Of All Time
Ты лучше расскажи про свои слова в ходе конфликта, как ты ему сказал СЕЙЧАС МЫ ПОКАЖЕМ ТЕБЕ КАК НАДО ИГРАТЬ, а в итоге проиграл и спрятался трус.
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cektor
малый полез на батю
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vfhmsqqp7v
Родриго после того, как озвучил вслух то, что здравомыслящие и так знают, стал рвать и метать. Супер голы в стиле Роббена, обыгрыши, голевые пасы. Молодец бразил.
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belikovda.90
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