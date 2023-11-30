Родриго о конфликте с Месси: «Не могу говорить об этом – «Реал» не разрешает»
Родриго Гоэс не стал комментировать конфликт с Лионелем Месси.
Перед матчем квалификации ЧМ-2026 Бразилия – Аргентина (1:0), который был отложен примерно на 30 минут из-за беспорядков на трибунах «Мараканы», у вингера «Реала» и форварда «Интер Майами» произошел конфликт.
Месси прихватывал Родриго за шею сзади, когда Лео и хавбек аргентинцев Родриго де Поль спорили с бразильцем. Позже выяснилось, что Родриго назвал «ссыкунами» игроков сборной Аргентины, ушедших в раздевалку, говоря о задержке начала матча.
Месси ответил ему: «Заткнись, малыш». Лео также сказал: «Мы чемпионы мира. С чего это мы ссыкуны?» Футболист «Реала» ответил экс-игроку «Барселоны»: «Чемпионы мира, да? Все мы знаем, как ты выиграл». После матча Родриго подвергся расизму в соцсетях.
Отец Родриго, Эрик Гоэс, заступился за сына, опубликовав в сторис инстаграма фотографии его стычки с Месси, а также конфликта Лео в матче со сборной Уругвая (0:2) – Месси прихватил за горло Матиаса Оливеру, через пару минут Мануэль Угарте изобразил минет, глядя на де Поля и сказал: «Ты подсос Месси». После того матча Месси заявил: «Этим молодым людям нужно учиться уважению у старших».
«Серьезно, кто-то удивлен? Этот маленький святой, который никогда ни с кем не конфликтует», – написал отец Родриго.
После матча Лиги чемпионов против «Наполи» (4:2) Родриго задали вопрос о конфликте с Месси.
«Не могу говорить об этом – «Мадрид» не разрешает», – ответил бразилец со смехом.
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!
Если бы вы были здравомыслящим, то знали бы что слова Родриго о ЧМ фейк, в реальном диалоге между Месси и Родриго ничего про ЧМ не было.
Если вы в танке, попросите, я скину видео, где Fox Sport опубликовал с переводом на английский весь диалог.
Но вы видимо из тех, кто поверит даже в то, что Месси отписался от Гарначо, а слова Рио Фердинанда истинная правда и совершенно не ложь.
Назвал Чемпионов Мира трусами, потом проиграл матч и нашел для себя единственный выход - написать простыню про рассизм, а теперь еще и Реал оказывается ему запрещает говорить.
Для Франции.
Поэтому Аргентина получила два пенальти в свои ворота.
Второй пенки не было ибо Упемакано сыграл рукой на Мбаппе)
Это нарушение в штрафной и последующая пенка из за руки Монтиеля не должна была назначаться.
Но Марчинек ее поставил на 118 минуте.
Да и вместо заявленых 3 минут, дал Франции атаковать 4 минуты КАРЛ.
Франция была целью Катара, теперь это очевидно.
Но альтернативно одаренные как в сегда в танке.
Даже желтушный ESPN не напечатал фейк о том, что якобы родриго Лео сказал - мы знаем как вы выиграли.
А вот спортс ру напечатал.
Делаем выводы)
Что то я не помню его рвения защищать Алабу за расисткие нападки от фанатов Реала, за то, что тот на FIFA The Best проголосовал за Месси.
Вот видео полного диалога, альтернативным обязательно для просмотра, а то так и будете верить в небылицы.
Надеюсь перевод с английских субтитров не нужен?
Там вроде все более чем понятно))
Как Чакыр и еже с ним ковали те скандальные победы Реала?
Судя по судейским ЛЧ и голам с метровых офсайдов Баварии так и есть.
Кто такой Родриго?
Что этот парень выдающегося сделал для футбола, что бы бежать к нему в инсту?
Про какой то способ заговорила😂
А всего то ФИФА не стали нарушать принцип нейтралитета и удалили из за слез и истерик гелевых.
Но НЕ ОПРОВЕРГЛИ.
Что и было задумано изначально)
Этот твитт ФИФА в трендах затмил все.
Холодный расчет сработал.
Перевод:
Родриго: Вы трусы, вы не хотите играть
Месси: Малыш следи за словами
Родриго: Вы трусы, трусы
Месси: Мы Чемпионы Мира, почему мы трусы?
Родриго: Посмотрим в игре, давайте, давайте
Месси: Посмотрим
Родриго: Лео, ты как заноза, почему ты меня дергаешь?
Хватит Лео, хватит
Месси: Давай, посмотрим
Только не получилось, Коман и Тчуамени были против, хотя Марчинек сделал все, что бы вернуть Францию в игру.
Продолжил и дальше помогать проекту шейхов Мбаппе, но теперь в ПСЖ.
Ну и местная публика не видела настоящих судейских побед на чемпионатах мира, например, как убивали Италию и Испанию на ЧМ-2002
Ну ка найди слова Родриго про ЧМ.
Вот полный диалог, который Fox Sport опубликовал с ангийскими субтитрами.