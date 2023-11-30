Родриго о конфликте с Месси: «Не могу говорить об этом – «Реал» не разрешает»

Родриго Гоэс не стал комментировать конфликт с Лионелем Месси.

Перед матчем квалификации ЧМ-2026 Бразилия – (1:0), который был отложен примерно на 30 минут из-за беспорядков на трибунах «Мараканы», у вингера « » и форварда « » произошел конфликт.

Месси прихватывал Родриго за шею сзади, когда Лео и хавбек аргентинцев Родриго де Поль спорили с бразильцем. Позже выяснилось, что Родриго назвал «ссыкунами» игроков сборной Аргентины, ушедших в раздевалку, говоря о задержке начала матча.

ответил ему: «Заткнись, малыш». Лео также сказал: «Мы чемпионы мира. С чего это мы ссыкуны?» Футболист « » ответил экс-игроку «Барселоны»: « мира, да? Все мы знаем, как ты выиграл». После матча Родриго подвергся расизму в соцсетях.

Отец Родриго, Эрик Гоэс, заступился за сына, опубликовав в сторис инстаграма фотографии его стычки с Месси, а также конфликта Лео в матче со сборной (0:2) – Месси прихватил за горло , через пару минут Мануэль Угарте изобразил минет, глядя на де Поля и сказал: «Ты подсос Месси». После того матча Месси заявил: «Этим молодым людям нужно учиться уважению у старших».

«Серьезно, кто-то удивлен? Этот маленький святой, который никогда ни с кем не конфликтует», – написал отец Родриго.

После матча Лиги чемпионов против «Наполи» (4:2) Родриго задали вопрос о конфликте с Месси.

«Не могу говорить об этом – «Мадрид» не разрешает», – ответил бразилец со смехом.

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