Месси об Угарте, изобразившем минет, глядя на Де Поля: «Этим молодым людям нужно учиться уважению у старших»

Теги ПСЖ МЛС Атлетико Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Сборная Аргентины по футболу Сборная Уругвая по футболу квалификация ЧМ-2026 Южная Америка Родриго Де Поль Интер Майами Мануэль Угарте контент Футбол

Лионель Месси считает, что молодым игрокам сборной Уругвая нужно учиться уважению.

Капитан сборной Аргентины прокомментировал жест полузащитника Уругвая и «ПСЖ» Мануэля Угарте, который в матче квалификации ЧМ-2026 изобразил минет, глядя на Родриго Де Поля. 

«Это нормально для таких матчей – это квалификация, а Уругвай всегда такой. Ничего особенного.

Предпочитаю не говорить то, что думаю. Но этим молодым людям, а у них выросло хорошее поколение, нужно учиться уважению у старших, потому что эти матчи всегда были напряженными, но в них было и большое уважение. Им стоит немного поучиться», – сказал Месси.

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35 комментариев

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sargerasxd
Можно начать с себя
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Trash Talking
Месси читал такую же речь своему вратарь с перчаткой на гениталиях?
+22
-4
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Ilya Shilovskiy
Сказал подлец, что над стареньким ван гаалом самоутверждался
+23
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ВРвпопа оапоапо
Ответ Vatikan
очень крутая вещь, когда его мне делает девушка
Да кому ты врёшь, девушки тебе ещё не делали
+6
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Vatikan
немного поучиться тому, что он изображал?
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U
Игроки сборной аргентинцы об уважении на поле и вне его.
Это как Герасим, который учит собачек плавать.
+4
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Silent2006
Этим молодым людям нужно учиться изображать минет
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riverman1980
Так он похоже и учился у старших аргов ))
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Пенс
Ответ Roman
вы не понимаете, это другое. Месси стал знатным лицемером последнее время
всё время таким был.
+6
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Roman
Ответ Trash Talking
Месси читал такую же речь своему вратарь с перчаткой на гениталиях?
вы не понимаете, это другое. Месси стал знатным лицемером последнее время
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Стахович
Лицемер.На всю планету в прямом эфире оскорблял бедного голландца,бил по лицу и душил соперника сегодня и заявляет такое.Совсем уже оторвался от реальности после очередного липового ЗМ
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Пенс
наш кумир забыл видать про ЛВГ и поведение аргов на ЧМ и после. Но эт не в первой для него. Съедим.
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Стахович
Кринжово быть фаном аргентинской гнилой клубники
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Born is the King
И это пишет, что чувак, который схватил за горло соперника и который кидался на тренеров Нидерландов
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JENNINGS
Аргентинцы говорят об уважении))) Покажите пример другим, посмотрите в зеркало, начните с себя!)
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udiekemen
Ответ sargerasxd
Можно начать с себя
+который не уважает младших) взаимно
+ когда Мартинес изобразил такое. он ему говорил также?) Нет
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VERBLYUD
Ответ Vatikan
очень крутая вещь, когда его мне делает девушка
А кто еще кроме девушек делал?
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Silent2006
Новость непростая, нужен комментарий эксперта. Ждем вердикта от Дзюбы. Оценка за технику, бонусы за элементы и всякое такое.
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Vatikan
Ответ VERBLYUD
А кто еще кроме девушек делал?
женщина
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Ronaldinho Gaúcho
Минет? Что за дичь?
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ApXuMaHqPuT
Ответ VERBLYUD
Ты видимо не смотришь матчи в ЮА. Там даже в более серьезных ситуациях не дают желтые.
Тогда чего он про какое-то "уважение" задвигает? Любишь медок - люби и холодок.
Тем более, Уругвай аргов по делу раскатал😐
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Born is the King
Ответ Ilya Shilovskiy
Сказал подлец, что над стареньким ван гаалом самоутверждался
А ведь этот аргентинский Макгрегор действительно кидался на него
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udiekemen
Ответ Ilya Shilovskiy
Сказал подлец, что над стареньким ван гаалом самоутверждался
В том матче мы увидели истинное лицо Мессье) хотя я и так знал кто он на самом деле)
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ВРвпопа оапоапо
Ответ Vatikan
делали! это кайф
Не, чел, если бы делала ты бы не уточнял про девушек. А так все всё поняли)
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Ola BP
Ответ VERBLYUD
А кто еще кроме девушек делал?
Дедушка
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Заяцволк
Ответ Ronaldinho Gaúcho
Минет? Что за дичь?
Я вчера старшеклассникам задал тот же вопрос, они говорят это когда вставляешь свой отросток женщине в рот. Ну странно как-то, там вообще-то грязно наверное, кто в здравом уме будет что-то совать женщине в рот ? Фу.
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ApXuMaHqPuT
Месси, конечно, ещё тот джентльмен - сегодня он, хватая за соперника за горло, должен был, как минимум, жёлтую получить🐵
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Стахович
У тебя что-ли?Забыл про свои мерзкие высказывания на ЧМ?
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Yavich
Аргентинцы говорят о приличиях и уважении, это какой-то сюр 😅
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