Месси об Угарте, изобразившем минет, глядя на Де Поля: «Этим молодым людям нужно учиться уважению у старших»

Лионель Месси считает, что молодым игрокам сборной Уругвая нужно учиться уважению.

Капитан сборной прокомментировал жест полузащитника и « » , который в матче квалификации ЧМ-2026 изобразил минет, глядя на Родриго Де Поля.

«Это нормально для таких матчей – это квалификация, а Уругвай всегда такой. Ничего особенного.

Предпочитаю не говорить то, что думаю. Но этим молодым людям, а у них выросло хорошее поколение, нужно учиться уважению у старших, потому что эти матчи всегда были напряженными, но в них было и большое уважение. Им стоит немного поучиться», – сказал .

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