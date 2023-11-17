Месси об Угарте, изобразившем минет, глядя на Де Поля: «Этим молодым людям нужно учиться уважению у старших»
Лионель Месси считает, что молодым игрокам сборной Уругвая нужно учиться уважению.
Капитан сборной Аргентины прокомментировал жест полузащитника Уругвая и «ПСЖ» Мануэля Угарте, который в матче квалификации ЧМ-2026 изобразил минет, глядя на Родриго Де Поля.
«Это нормально для таких матчей – это квалификация, а Уругвай всегда такой. Ничего особенного.
Предпочитаю не говорить то, что думаю. Но этим молодым людям, а у них выросло хорошее поколение, нужно учиться уважению у старших, потому что эти матчи всегда были напряженными, но в них было и большое уважение. Им стоит немного поучиться», – сказал Месси.
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Это как Герасим, который учит собачек плавать.
+ когда Мартинес изобразил такое. он ему говорил также?) Нет
Тем более, Уругвай аргов по делу раскатал😐