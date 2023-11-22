Месси прихватывал Родриго за шею сзади, когда Лео и де Поль спорили с бразильцем

Теги Сборная Бразилии по футболу МЛС Реал Мадрид Атлетико Лионель Месси Ла Лига Сборная Аргентины по футболу квалификация ЧМ-2026 Южная Америка Родриго Де Поль Интер Майами Родриго Футбол

Лионель Месси прихватывал за шею Родриго в матче Бразилия – Аргентина.

Сборная Бразилии принимает команду Аргентины в матче квалификационного турнира ЧМ-2026 (0:1, второй тайм).

Матч начался с 27-минутной задержкой из-за беспорядков на одной из трибун «Мараканы».

В преддверии стартового свистка у нападающего гостей Лионеля Месси и полузащитника аргентинской команды Родриго де Поля возник спор с игроком атаки хозяев Родриго, они что-то обсуждали в эмоциональной манере. В ходе спора Лео слегка прихватывал бразильца за шею сзади.

Напомним, по ходу состоявшегося на прошлой неделе матча Аргентина – Уругвай (0:2) Месси прихватывал за горло защитника Матиаса Оливеру во время конфликта.

Фото: кадр из эфира TyC Sports

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

Материалы по теме

63 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rej1sta
Ответ фк кабинет
Это он так отмечает свои 0 голов в официальных играх против Бразилии за свою карьеру.Очередная заявка на Золотой мяч.
Не волнуйся, даже его 0 голов вызывают нереальное горение твоей пятой точки
+48
-23
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Герасим
Ответ Твори Добро
гнома все жалеют, видать давно по шее не получал, кем себя возомнил карлик закомплексованный
Попей поносу
+22
-6
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rej1sta
До матча это было, да и просто руку положил, ничего такого.
+27
-11
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rej1sta
Ответ Строчу малявы админам
не избить больного ребенка , но все же
Это да, гелевые слишком быстро забыли этот позор)
+18
-9
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Iamliam
Наиважнейшая новость с этого матча))
А то что чистый пенальти в 1м тайме не поставили - молчок.
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Строчу малявы админам
Но в новости не написали, что это было до начала матча) Типичный пустынный сайт
+18
-12
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
JURAVLI
чуть не убил его, жесть
по Месси тюрьма плачет
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Domian
Ответ Дорох
а до матча что можно чтоли игроков соперника прихватить за горло?
Уже за горло?🤣
Дальше что будет?
Месси избил бедного родриго ногами?)))
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rej1sta
Ответ TAGAY
Матч еще не начался а Родриго уже за свое(реаловский трюк) подходит и дразнит спокойно идущих Лео и Де Пауля... бразилы перегорели, хотя облажались они с организацией, а потом и на поле слили игру.. 1 КК это нонсенс, Жезус явно на 3 ЖК наиграл, и Раф так же.. пенку тоже не поставили.. сборная бразилия вместе с футбольными чинушами сегодня опозорились! Прошлый раз же облажались но сегодняшний все это перепплюнул
С организацией это уже второй косяк, до этого еще с ковид протоколом было
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
TAGAY
Матч еще не начался а Родриго уже за свое(реаловский трюк) подходит и дразнит спокойно идущих Лео и Де Пауля... бразилы перегорели, хотя облажались они с организацией, а потом и на поле слили игру.. 1 КК это нонсенс, Жезус явно на 3 ЖК наиграл, и Раф так же.. пенку тоже не поставили.. сборная бразилия вместе с футбольными чинушами сегодня опозорились! Прошлый раз же облажались но сегодняшний все это перепплюнул
+10
-7
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Universal1000
Полагаю больше рот открывать этот щенок родриго не будет. Хехе.
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Cruel Snake
Латиноамериканские страсти.
Горячие нравы, страх, ненависть, боль и шея
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Iamliam
Это разве схватил за шею? По-отцовски приобнял. Имеется ввиду как футбольный отец.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Максим Глазков
Ответ Domian
Уже за горло?🤣 Дальше что будет? Месси избил бедного родриго ногами?)))
не избил,запинал по беспределу
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Строчу малявы админам
Ответ rej1sta
До матча это было, да и просто руку положил, ничего такого.
не избить больного ребенка , но все же
+12
-11
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Максим Глазков
Ответ rej1sta
До матча это было, да и просто руку положил, ничего такого.
ну как нечего,ужасающий стоп-кадр,присмотритесь)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Doug DeMuro99
Ответ Iamliam
А тебе зачем нужно заниматься хейтом Месси в 6 утра?
Россия большая чувак если что
у меня уже 12 часов дня
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Iamliam
Ответ Doug DeMuro99
у Месси это фетиш какой-то? не совсем понятно зачем ему это делать, немного неадекватно
А тебе зачем нужно заниматься хейтом Месси в 6 утра?
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Domian
Ответ Doug DeMuro99
у Месси это фетиш какой-то? не совсем понятно зачем ему это делать, немного неадекватно
Ты под другим акааунтом это уже писал)
Вас спортс специально плодит под такие новости?
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mamontilo
"Прихватывал" и связь с прошлым матчем приклеили, похоже сторона обвинения хочет подать заявление в "швейную полицию"
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антон Орехов
Полная хрень
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Headly
Прихватывал ахаха. Еще бы написали что пытался удушающий провести
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AnMe
Я то думаю по комментариям хейтеров, что там такой трешковый момент, что я аж удивился, что упустил такое событие на поле, хотя смотрел внимательно. Теперь стало очень смешно 😁
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Строчу малявы админам
С победой!
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Doug DeMuro99
у Месси это фетиш какой-то? не совсем понятно зачем ему это делать, немного неадекватно
+18
-17
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Максим Глазков
Ответ Iamliam
Наиважнейшая новость с этого матча)) А то что чистый пенальти в 1м тайме не поставили - молчок.
на пенальти стоп-кадр не такой удачный получился)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AnMe
Ответ ganzales
Ты спец по поносу? И часто его пьешь?
А че так пригорело то?)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
TAGAY
Ответ rej1sta
С организацией это уже второй косяк, до этого еще с ковид протоколом было
Самое забавное тогда они сами установили правила) типа, сами бразилы из АПЛ могут играть а гости нет.. справедливости ради дисквал и тех поражение должны были засчитать.. но этого не сделали
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Domian
Ответ JURAVLI
чуть не убил его, жесть по Месси тюрьма плачет
В Гаагу его)
Так избить бедного родриго.
Интересно, он там жив хоть остался?)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Domian
Ответ Строчу малявы админам
С победой!
https://twitter.com/CrewsMat10/status/1727159602729324548?t=QN1nb4V32Yn_vgxcgSbsIQ&s=19
👑
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
yrok77
Ответ Domian
В Гаагу его) Так избить бедного родриго. Интересно, он там жив хоть остался?)
олег, ложись спать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Domian
Ответ udiekemen
детский сад 🤣🤣скажи ещё Супергерой😂типичные 10-летние мессибои)
И ты в шесть утра встала что бы посмотреть на Чемпиона Мира?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Domian
Ответ Максим Глазков
не избил,запинал по беспределу
Хватал за горло, бил ногамт и тряс Кубком Мира перед лицом)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Domian
Ответ Строчу малявы админам
Но в новости не написали, что это было до начала матча) Типичный пустынный сайт
Зачем?
Сейчас еще сайт нагонит артемок, накрутит + где эти артемки напишут что Месси избил бедного Родриго до полусмерти)
+7
-7
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Domian
Ответ Cruel Snake
Латиноамериканские страсти. Горячие нравы, страх, ненависть, боль и шея
https://twitter.com/CrewsMat10/status/1727159602729324548?t=QN1nb4V32Yn_vgxcgSbsIQ&s=19
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Domian
Ответ Doug DeMuro99
Россия большая чувак если что у меня уже 12 часов дня
Фанат кринжа что ли?)
Тогда я понимаю твою боль от слов ЧЕМЕИОНАТ МИРА.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Iamliam
Ответ Doug DeMuro99
Россия большая чувак если что у меня уже 12 часов дня
А зачем тебе нужно заниматься хейтом Месси в 12 утра?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alexander S
Какое днище стала Бразилия... Сливает всем подряд. Тите ещё вспоминать будут добрым словом)
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Строчу малявы админам
Что я здесь вижу, Месси как законный хозяин Реала имеет полное право обращаться с юнцами (Родриго, Эндрик) из Реала как только захочет, наставляет на путь жизненный на правах старшего
+19
-19
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий