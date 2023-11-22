Месси прихватывал Родриго за шею сзади, когда Лео и де Поль спорили с бразильцем

Лионель Месси прихватывал за шею Родриго в матче Бразилия – Аргентина.

принимает команду в матче квалификационного турнира ЧМ-2026 (0:1, второй тайм).

Матч начался с 27-минутной задержкой из-за беспорядков на одной из трибун «Мараканы».

В преддверии стартового свистка у нападающего гостей и полузащитника аргентинской команды Родриго де Поля возник спор с игроком атаки хозяев Родриго, они что-то обсуждали в эмоциональной манере. В ходе спора Лео слегка прихватывал бразильца за шею сзади.

Напомним, по ходу состоявшегося на прошлой неделе матча Аргентина – Уругвай (0:2) Месси прихватывал за горло защитника Матиаса Оливеру во время конфликта.

Фото: кадр из эфира TyC Sports

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