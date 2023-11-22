Месси прихватывал Родриго за шею сзади, когда Лео и де Поль спорили с бразильцем
Лионель Месси прихватывал за шею Родриго в матче Бразилия – Аргентина.
Сборная Бразилии принимает команду Аргентины в матче квалификационного турнира ЧМ-2026 (0:1, второй тайм).
Матч начался с 27-минутной задержкой из-за беспорядков на одной из трибун «Мараканы».
В преддверии стартового свистка у нападающего гостей Лионеля Месси и полузащитника аргентинской команды Родриго де Поля возник спор с игроком атаки хозяев Родриго, они что-то обсуждали в эмоциональной манере. В ходе спора Лео слегка прихватывал бразильца за шею сзади.
Напомним, по ходу состоявшегося на прошлой неделе матча Аргентина – Уругвай (0:2) Месси прихватывал за горло защитника Матиаса Оливеру во время конфликта.
Фото: кадр из эфира TyC Sports
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А то что чистый пенальти в 1м тайме не поставили - молчок.
по Месси тюрьма плачет
Дальше что будет?
Месси избил бедного родриго ногами?)))
Горячие нравы, страх, ненависть, боль и шея
у меня уже 12 часов дня
Вас спортс специально плодит под такие новости?
Так избить бедного родриго.
Интересно, он там жив хоть остался?)
👑
Сейчас еще сайт нагонит артемок, накрутит + где эти артемки напишут что Месси избил бедного Родриго до полусмерти)
Тогда я понимаю твою боль от слов ЧЕМЕИОНАТ МИРА.