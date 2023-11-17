В матче между Аргентиной и Уругваем (0:2) случилось несколько потасовок.

На 20-й минуте игроки сборной и Уругвая поспорили. Со стороны Аргентины в стычке участвовали , и , с уругвайской – , Себастьян Касерес и Матиас Оливера.

Лионель Месси сначала пытался разнять толкавшихся футболистов, но в ходе конфликта толкнул Оливеру, а потом прихватил его за горло.

Спустя две минуты между футболистами случился еще один конфликт. Полузащитник сборной Уругвая Мануэль Угарте показал провокационный жест – изобразил минет, глядя на Де Поля.

Фото: кадры трансляции

Отметим, что по итогам этих эпизодов никто из футболистов не получил предупреждений.

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