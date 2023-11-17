Месси прихватил за горло Оливеру в ходе конфликта в матче с Уругваем. Через пару минут Угарте изобразил минет, глядя на Де Поля

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В матче между Аргентиной и Уругваем (0:2) случилось несколько потасовок.

На 20-й минуте игроки сборной Аргентины и Уругвая поспорили. Со стороны Аргентины в стычке участвовали Алексис Мак Аллистер, Родриго Де Поль и Энцо Фернандес, с уругвайской – Матиас Винья, Себастьян Касерес и Матиас Оливера.

Лионель Месси сначала пытался разнять толкавшихся футболистов, но в ходе конфликта толкнул Оливеру, а потом прихватил его за горло.

Спустя две минуты между футболистами случился еще один конфликт. Полузащитник сборной Уругвая Мануэль Угарте показал провокационный жест – изобразил минет, глядя на Де Поля.

Фото: кадры трансляции

Отметим, что по итогам этих эпизодов никто из футболистов не получил предупреждений.

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63 комментария

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djamel
Щас набегут, будут орать - какие уругвайцы костоломы и провокаторы. Смотрел игру от первой до последней минуты: Уругвай по делу выиграл, Аргентина лишь в таких стычках заметилась. А лучший игрок чемпионата мира так вообще ничем, кроме участия в потасовках. если бы месси так схватили за горло, уже международный спортивный суд привлекли.
+52
-17
+35
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Потолковый Лампонюх™
Знаете что самое смешное? Он за это даже жк не получил. Вот какое лояльное отношение у судей к гному 🤡
+28
-10
+18
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Direct free kick
Всё равны, но аргентосы равнее пхах
+29
-15
+14
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Vovker
Представляю, как паства культа Месси орала бы здесь про "истеричку" и "психически неуравновешенного", если бы что-то такое сделал Роналду. А тут ничего, все норм, Месси можно.
Классика
+14
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Domian
Ответ djamel
Щас набегут, будут орать - какие уругвайцы костоломы и провокаторы. Смотрел игру от первой до последней минуты: Уругвай по делу выиграл, Аргентина лишь в таких стычках заметилась. А лучший игрок чемпионата мира так вообще ничем, кроме участия в потасовках. если бы месси так схватили за горло, уже международный спортивный суд привлекли.
Обычная игра в ЮА.
Чего тут клубничные взбудоражились не понятно.
В ЮА мучачос выходят убивать)
+19
-7
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everythingiknow00
Каземиро за такое удаляли, почему аргентос остался на поле?
+13
-1
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MUFA22
Ответ Твори Добро
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Отжигает ? 1 гол против линхештейна? Где ж таких идиотов рожают..
+25
-13
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2vdhrvmmzf
Ответ Твори Добро
Комментарий удален модератором
АХВХВХВХАХВХА нет ну скажите вы это реально на серьезе пишете?
+16
-5
+11
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vals1702
и за это нет КК, чудеса)
+13
-3
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Пенс
у скромного .утяшки снова маска сползла. Красную не показали, конечно. Нельзя удалять дитя пиара. Хотя после песочного чм ничего уже не удивит.
+11
-2
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6bch5kfnn4
Вопрос на засыпку, как Месси за это не получил ни желтой, ни хотя бы предупреждения ?
+6
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Владимир Самсонов
За такое надо не желтую давать. а сразу Золотой Мяч!
+6
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Vovker
Ответ Axmat Cecenov
Нет он на этот раз потребовал уважения к старшим. Это из его интервью после матча
Потребовал уважения и начал пытаться душить человека? Все норм с психикой то?
Поведение уголовника...
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#SharkTeam
Какую карточку получил?
+4
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Заборостроитель
А вот, что происходит в ситуации наоборот😅
https://youtu.be/B_KADMIBvy4?feature=shared&t=10
+3
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Стахович
Схватил и потом убежал.На видео видно как он спрятался за спину партнеров)
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Стахович
Мерзкие аргентинцы.Самая отвратительная сборная во главе с капитаном
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Tydeus
Ответ Твори Добро
да поэтому он лучший бомбардир отбора, слушай сюда теперь идиотина, чтоб ты был в курсе, в отборе играют такие звезды как Кейн, Мбаппе, холланд, и т д, где они????? почему они не выше Роналду? или же их сборные играют против супер топ сборных? прежде чем тут высрать смотри на факты балван
Это та группа, где Словакия (!!) за тур до финиша уже на Евро? Где Португалия всего два мяча за весь отбор пропустила от той же Словакии, а Люксембург (!!!!!) идет на третьем месте, набрав треть (!) своих очков в истории Евро? Об этом речь же?
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Jean-Paul
Ответ Твори Добро
Комментарий удален модератором
Отжигает с Лихтенштейном? :D
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Domian
Ответ Твори Добро
да поэтому он лучший бомбардир отбора, слушай сюда теперь идиотина, чтоб ты был в курсе, в отборе играют такие звезды как Кейн, Мбаппе, холланд, и т д, где они????? почему они не выше Роналду? или же их сборные играют против супер топ сборных? прежде чем тут высрать смотри на факты балван
Надо лучшим быть на ЧМ а не в отборе с Лихтенштейнами.
+4
-1
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S-V-D
Ответ Заборостроитель
А вот, что происходит в ситуации наоборот😅 https://youtu.be/B_KADMIBvy4?feature=shared&t=10
Ахахаха, а чего он за глаза то схватился?
+2
0
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Domian
Ответ Твори Добро
так у Роналду тоже есть трофей евро, не как меси с пенальти брал его
Он его брал за пределами поля, ты хотела сказать?)
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MUFA22
Ответ Твори Добро
и тебе вопрос где Кейн холланд Мбаппе????? почему они не первые списке бомбардиров?
Где мбаппе? В финале чм вот был
+3
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Vovker
Ответ Domian
Да как то все равно на кринжа, тут троллят его недалекую фан базу. Касаемо Месси, то после 18.12.2022 уже ничего не имеет значения) Кому то от этого больно, но ничего уже не изменить.
О, опять ты вылез)

Тебя уже ловили, как тебе "Все равно", ага. Под каждым постом, где упоминается Роналду пишешь. Не надоело позориться?
+4
-2
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Proper Chels
Ответ Твори Добро
Комментарий удален модератором
Не думаю, что Месси следит за Лихтенштейнами и чемпионатом верблюдов.
За ними в принципе никто не следит, кроме криштибоев.
+6
-4
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larissa
Ответ Direct free kick
Всё равны, но аргентосы равнее пхах
Разве может заслуженный чемпион мира сдержаться, когда ему левые пенальти не ставят?
+17
-15
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Tydeus
Ответ Твори Добро
Комментарий удален модератором
Месси в известной степени наплевать на Роналду, у него отбор страны на ЧМ.
Как в целом и Роналду пох, как сыграла Аргентина.
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Aleksey Yashin
При этом Месси сказал: "На что ты смотришь, тупица?"
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Don kebab chimai
Ответ Машина Мощная
мда Уругвай это вам не Лихтенштэйн, в Южной Америке команды дают отпор
Да ти что? А как тебе это - 2006 италия, 2010 испания, 2014 германия, 2018 франция, 1998 франция, 1990 германия... Юа сборным далеко до европейских
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ИМПЕРАТОР СПОРТСА
Леонид Пепси без левой пенки - это Никита Баженов на минималках.
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everythingiknow00
Ответ Oleg A.A.
И зачем это на главной Спортс.ру? Блин, ну дети же тоже читают, футболом интересуются, а тут ГЛАВНАЯ новость..
Какие дети читают спортсру?
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Don kebab chimai
Ответ Машина Мощная
а чё Лихтенштэйн это Германия ? или Люксембург это Франция ? :-D В Южной Америке стран меньше если ты не знал :-D
По факту команды с юа обсираются на мире - кроме бразилов и аргов кто доходил в последнее время до полуфинала чм? Швеция, хорватия, болгария, турция... А с юа уругвай в 2010 и по сути всё....
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Direct free kick
Ответ Машина Мощная
мда Уругвай это вам не Лихтенштэйн, в Южной Америке команды дают отпор
До этой осени Уругвай 22 года не обыгрывал Бразилию и наверно с копы 2011 аргов в важном матче тоже (тут надо уточнять)
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Oleg A.A.
Ответ everythingiknow00
Какие дети читают спортсру?
Дети, которые интересуются футболом и играют в него
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Dimitrvs Pxtrovs
Ответ Oleg A.A.
И зачем это на главной Спортс.ру? Блин, ну дети же тоже читают, футболом интересуются, а тут ГЛАВНАЯ новость..
Твои дети уже все и чего похуже знают,а если не знают,то обязательно узнают.ты ошибся сайтом,это не сайт культуры
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Рамзан Азимов
На КА Арги Бразильцев прессовали намного грязнее.
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Axmat Cecenov
Ответ Aleksey Yashin
При этом Месси сказал: "На что ты смотришь, тупица?"
Нет он на этот раз потребовал уважения к старшим. Это из его интервью после матча
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Dato Akraidze
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а до травмы кто тащил к финалу Португалию? об этом ты умалчиваешь товарищ!
Да кто спорит то?))
Криштиану великий футболист, что и доказывает до сих пор. Но и умалять величие Месси, как футболиста, тоже тот ещё инфантилизм.
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Ответ Domian
Тебе напомнить бездаря роналду против Уругвая в плей офф ЧМ?)
🤣бездаря как раз мы сегодня видели с Уругваем
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Domian
Ответ Твори Добро
поэтому с Уругваем обосрался?! 😂
Тебе напомнить бездаря роналду против Уругвая в плей офф ЧМ?)
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дарионахарис
а Угарте умеет сосать, Париж все таки город любви))
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bukvoed33
Спид-инфо😂
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