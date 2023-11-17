Месси прихватил за горло Оливеру в ходе конфликта в матче с Уругваем. Через пару минут Угарте изобразил минет, глядя на Де Поля
В матче между Аргентиной и Уругваем (0:2) случилось несколько потасовок.
На 20-й минуте игроки сборной Аргентины и Уругвая поспорили. Со стороны Аргентины в стычке участвовали Алексис Мак Аллистер, Родриго Де Поль и Энцо Фернандес, с уругвайской – Матиас Винья, Себастьян Касерес и Матиас Оливера.
Лионель Месси сначала пытался разнять толкавшихся футболистов, но в ходе конфликта толкнул Оливеру, а потом прихватил его за горло.
Спустя две минуты между футболистами случился еще один конфликт. Полузащитник сборной Уругвая Мануэль Угарте показал провокационный жест – изобразил минет, глядя на Де Поля.
Фото: кадры трансляции
Отметим, что по итогам этих эпизодов никто из футболистов не получил предупреждений.
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https://youtu.be/B_KADMIBvy4?feature=shared&t=10
Тебя уже ловили, как тебе "Все равно", ага. Под каждым постом, где упоминается Роналду пишешь. Не надоело позориться?
За ними в принципе никто не следит, кроме криштибоев.
Как в целом и Роналду пох, как сыграла Аргентина.
Криштиану великий футболист, что и доказывает до сих пор. Но и умалять величие Месси, как футболиста, тоже тот ещё инфантилизм.