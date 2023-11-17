«Ты подсос Месси». Угарте – Де Полю, изображая минет

Стало известно, что Мануэль Угарте сказал Родриго Де Полю, изобразив минет.

Полузащитник « » и сборной Уругвая показал оскорбительный жест в сторону Де Поля в матче квалификации ЧМ-2026 (2:0).

Как пишет TyC Sports, Угарте и Де Поль вступили в конфликт за несколько минут до того, как показал оскорбительный жест. На 19-й минуте толкнул соперника, чем спровоцировал ответную реакцию со стороны Матиаса Оливеры.

Вскоре после этого сборная получила право на штрафной. Де Поль продолжал спорить с Угарте. В ответ игрок сборной Уругвая изобразил минет и сказал: «Ты подсос ».

Фото: кадры трансляции

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