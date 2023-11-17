«Ты подсос Месси». Угарте – Де Полю, изображая минет

Теги ПСЖ МЛС Атлетико Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Сборная Аргентины по футболу Сборная Уругвая по футболу квалификация ЧМ-2026 Южная Америка Родриго Де Поль Интер Майами Мануэль Угарте брань контент Футбол

Стало известно, что Мануэль Угарте сказал Родриго Де Полю, изобразив минет.

Полузащитник «ПСЖ» и сборной Уругвая показал оскорбительный жест в сторону Де Поля в матче квалификации ЧМ-2026 (2:0).

Как пишет TyC Sports, Угарте и Де Поль вступили в конфликт за несколько минут до того, как Мануэль показал оскорбительный жест. На 19-й минуте Родриго толкнул соперника, чем спровоцировал ответную реакцию со стороны Матиаса Оливеры.

Вскоре после этого сборная Аргентины получила право на штрафной. Де Поль продолжал спорить с Угарте. В ответ игрок сборной Уругвая изобразил минет и сказал: «Ты подсос Месси».

Фото: кадры трансляции

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60 комментариев

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Владимир Мельничук
в чем неправ?
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Stewart D.
правильно сказал же
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Три Мушкетера
Он реально торпедо Месси )
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-4
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Aleksey Yashin
На весь день разбор эпизода, со всеми подробностями
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alexei_toporov
У авторов спорта счастье, в футболе про письки кто-то сказал
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Пенс
База от Угарте.
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Hans Castorp
База
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Дмитрий Рабко
Ответ Сергей
Просьба, глубже раскрыть тему подсоса
А хотите я вам скину фото с руководства по эксплуатации ВАЗ-2102 ? Там тема "подсоса" подробно описана.
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Циник Петербургский
Как однако уцепилась редакция сайта за этот эпизод предложения сексуальных услуг прямо на футбольном поле! ;)
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Antivse-2
спалили леомеля мессии уахахах! Так вот оно что михалыч, так вот чем месси занимается в раздевалке с де полем!
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Real_v_dushe
Фактология
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Кашшай Чакырович
Ответ Dexter Morgan
Я в порядке. Для меня ЧМ ничего не изменил. Как и для условного Марио Гётце.
Конечно, поэтому прыгаешь с ветки на ветку , где пишут что нибудь о Месси ! Когда обкакался на всех 5 чм , отмаза про Гетце смешна ))) это Гетце помешал баласту сделать одно голевое действие в плей офф ЧМ за 20 лет ?)) А потом кричать я,я,я,я лучший в истории забивая пачтальонам из любксембурга )))
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gPk
Ответ Dexter Morgan
Я в порядке. Для меня ЧМ ничего не изменил. Как и для условного Марио Гётце.
Ты в порядке, а твой кумир в трауре был таком, что пришлось прийти в в Аль-Наср занимавший первое место с преимуществом в 6 очков и опуститься на 2-ое место по итогу чемпиона.. )
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Dexter Morgan
Ответ gPk
Ты в порядке, а твой кумир в трауре был таком, что пришлось прийти в в Аль-Наср занимавший первое место с преимуществом в 6 очков и опуститься на 2-ое место по итогу чемпиона.. )
Любой бы расстроился. В жизни каждого человека такое бывает. В этом как раз показатель того, что Роналду человек. И что ему не плевать. Уж извини, невозможно среднюю сборную дотащить до победы на ЧМ. Зато он уже давно выиграл Евро Хотя никто не ждал от Португалии. А от Аргентины все ждут.
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KiNG_K
Ответ Stewart D.
правильно сказал же
я ночью про эту фразу угарте в комментах написал, так удалили коммент. а сами вынесли в заголовок)
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ApXuMaHqPuT
Поль пошёл вдоль штрафной, улыбаясь,
Как будто выиграл счастливый билет...
Знаешь, Лео, если б он был танцором,
Он станцевал бы для тебя менуэт🥳
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PSG Forever
Красавчик Мануэль!
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Сергей
Просьба, глубже раскрыть тему подсоса
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London-D
Я ещё год назад не понимал, почему все восхищаются тем, что этот игрок стал его шестеркой, очень это странно выглядело во всех отношениях.
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Зелёный гопник
Угарте абьюзер😁
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Кашшай Чакырович
Ответ Dexter Morgan
Это я прыгаю? На каждой ветке о Роналду приходят с мантрой про ЧМ. Наглая ложь. Я отвечаю.
Тут ветка про Месси , что наглая ложь что на главном турнире ЧМ , баласт бесполезен ?))) Это правда, наглая ложь сравнивать покорителя люксембрургов с лучшим футолистом , как минимум современности ))) да даже люксебюург без баласта обыграли 9-0 , те он даже с карликами бесполезен , сборная без него играет лучше и выиграла финал евро без баласта , смогла пройти 1/8 Чм без баласта впервые почти за 20 лет )))
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Dexter Morgan
Ответ Роман
Ждём когда Роналду в 40 лет сможет сделать хоть одно голевое действие в плей-офф) вот это точно не бред)))
Да мне плевать на ЧМ. Сколько матчей из ЧМ ты сам пересматриваешь?
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Dexter Morgan
Ответ Кашшай Чакырович
Конечно, поэтому прыгаешь с ветки на ветку , где пишут что нибудь о Месси ! Когда обкакался на всех 5 чм , отмаза про Гетце смешна ))) это Гетце помешал баласту сделать одно голевое действие в плей офф ЧМ за 20 лет ?)) А потом кричать я,я,я,я лучший в истории забивая пачтальонам из любксембурга )))
Это я прыгаю? На каждой ветке о Роналду приходят с мантрой про ЧМ. Наглая ложь. Я отвечаю.
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Dexter Morgan
Ответ Ayan Yermek
Так Месси и там второй лучший бомбардир и ассистент) И лучший в истории ЧМ по г+п))
Вот и правильно. Второй.
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Antivse-2
Ответ Garrry
родриго де подсосль
убил :))))
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Ayan Yermek
Ответ Dexter Morgan
Роналду в ЛЧ в плей-офф в разы больше забил. Особенно со стадии 1/4 финала.
Так Месси и там второй лучший бомбардир и ассистент) И лучший в истории ЧМ по г+п))
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Роман
Ответ Dexter Morgan
Бред.
Ждём когда Роналду в 40 лет сможет сделать хоть одно голевое действие в плей-офф) вот это точно не бред)))
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How Hugging
Ответ VERBLYUD
820+ голов, 360+ ассистов, 44 трофея и 6 ЗБ - это маркетинг?
Спроси у негрейры и рычагов разоренной бчк
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Роман
Ответ Dexter Morgan
Роналду в ЛЧ в плей-офф в разы больше забил. Особенно со стадии 1/4 финала.
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Кашшай Чакырович
Ответ Dexter Morgan
Я спокоен. Это вы всем доказываете, что ЧМ важнее всего.
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Ayan Yermek
Ответ Dexter Morgan
А в чём он не прав? Тут на меня половина сайта набросится, если я скажу, что Месси второй игрок в истории.
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Кашшай Чакырович
Ответ Dexter Morgan
А в чём он не прав? Тут на меня половина сайта набросится, если я скажу, что Месси второй игрок в истории.
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feelthedroom@mail.ru
Ответ Три Мушкетера
Он реально торпедо Месси )
Родриго, атакуэшен!
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Чистый лист
Ответ Владимир Мельничук
в чем неправ?
Помнится как кто-то в соседней ветке сравнивал это с поступком Эмилиано Мартинеса. Но под его новостью люди справедливо его заклевали, а тут гораздо более оскорбительный жест, где двух футболистов изображали как гомиков, никаких осуждений 🤷🏻.
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Ilya Chistyakov
Ответ Владимир Мельничук
в чем неправ?
Факты факты)
+6
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How Hugging
А Угарте прав на все 100% только там вся сборная такая во главе с тренером. Да будем откровенны фифа на Катарские денежки тоже неплохо поработала ртом ( свистом в свисток)
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donatodonatore
И жест и словцо. Нда. Любят в Южной Америке сексуальные подтексты.
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a2wai
И в чем он не прав?
+2
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Blaumerc
страсти кипят, это латинская Америка.
такое случается если не в каждом матче, то через раз.
на предыдущих ветках видел прям сквирт от толпы фанов кринжа.
а что случилось? потасовка, обменялись гадкими словечками.
и все пытаются выехать на этом, припоминая поведение Аргентины на ЧМ, а что кто оправдывает их поведение?
даже сам Месси недавно высказал что жалеет о таком поведении.
но это часть футбола, мы такое в первый раз видим что ли?
все видели как ведёт себя Роналду когда не забивает, доходит даже до удара ребёнка.
а здесь накинулись фанаты Роналду за обычную потасовку.
никто не белый и пушистый, не идеальный, тем более в латино Америке это норма.
так что успокойтесь, и не нужно выставлять это как что-то позорное.
+3
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