«Ты подсос Месси». Угарте – Де Полю, изображая минет
Стало известно, что Мануэль Угарте сказал Родриго Де Полю, изобразив минет.
Полузащитник «ПСЖ» и сборной Уругвая показал оскорбительный жест в сторону Де Поля в матче квалификации ЧМ-2026 (2:0).
Как пишет TyC Sports, Угарте и Де Поль вступили в конфликт за несколько минут до того, как Мануэль показал оскорбительный жест. На 19-й минуте Родриго толкнул соперника, чем спровоцировал ответную реакцию со стороны Матиаса Оливеры.
Вскоре после этого сборная Аргентины получила право на штрафной. Де Поль продолжал спорить с Угарте. В ответ игрок сборной Уругвая изобразил минет и сказал: «Ты подсос Месси».
Фото: кадры трансляции
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Он станцевал бы для тебя менуэт🥳
такое случается если не в каждом матче, то через раз.
на предыдущих ветках видел прям сквирт от толпы фанов кринжа.
а что случилось? потасовка, обменялись гадкими словечками.
и все пытаются выехать на этом, припоминая поведение Аргентины на ЧМ, а что кто оправдывает их поведение?
даже сам Месси недавно высказал что жалеет о таком поведении.
но это часть футбола, мы такое в первый раз видим что ли?
все видели как ведёт себя Роналду когда не забивает, доходит даже до удара ребёнка.
а здесь накинулись фанаты Роналду за обычную потасовку.
никто не белый и пушистый, не идеальный, тем более в латино Америке это норма.
так что успокойтесь, и не нужно выставлять это как что-то позорное.