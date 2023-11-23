Месси не попал в символическую сборную 5-го и 6-го туров южноамериканского отбора ЧМ-2026. Нуньес, Араухо, Диас, Отаменди – в составе
Лионель Месси не попал в число лучших игроков последних матчей отбора ЧМ-2026.
Редакция компании Opta составила символическую сборную 5-го и 6-го туров южноамериканской квалификации на ЧМ-2026, основываясь на статистических показателях игроков. Состав этой команды был опубликован на официальном сайте Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ).
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси, принявший участие в матчах с Уругваем (0:2) и Бразилией (1:0), не попал в состав.
Символическая сборная выглядит следующим образом:
Вратарь: Александер Домингес (Эквадор, «ЛДУ Кито»);
Защитники: Рональд Араухо (Уругвай, «Барселона»), Йерри Мина (Колумбия, «Фиорентина»), Николас Отаменди (Аргентина, «Бенфика»), Матиас Винья (Уругвай, «Сассуоло»);
Полузащитники: Йосимар Йотун (Перу, «Спортинг Кристаль»), Кевин Кастаньо (Колумбия, «Крус Асуль»);
Нападающие: Николас де ла Крус (Уругвай, «Ривер Плейт»), Луис Диас (Колумбия, «Ливерпуль»), Дарвин Нуньес (Уругвай, «Ливерпуль»), Хамес Родригес (Колумбия, «Сан-Паулу»).
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Этого ждали только наивные лопухи и совсем уж откровенные фанатики))
вопрос другой, а что легендарного в твите с 25 просмотрами? и кем нужно быть чтобы собирать такое по интернету?))
Ромка легенда😂
https://imageup.ru/img102/4625891/screenshot_20231117-000727_gallery.jpg.html
Что на Месси, что на Роналду.
Секунда паузы на поле и в эфире...
Они играют по системе "дубль-вэ",
- А нам плевать, у нас - "четыре-два-четыре"...