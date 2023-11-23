Месси не попал в символическую сборную 5-го и 6-го туров южноамериканского отбора ЧМ-2026. Нуньес, Араухо, Диас, Отаменди – в составе

Лионель Месси не попал в число лучших игроков последних матчей отбора ЧМ-2026.

Редакция компании Opta составила символическую сборную 5-го и 6-го туров южноамериканской квалификации на ЧМ-2026, основываясь на статистических показателях игроков. Состав этой команды был опубликован на официальном сайте Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ).

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси, принявший участие в матчах с (0:2) и Бразилией (1:0), не попал в состав.

Символическая сборная выглядит следующим образом:

Вратарь: ( , « »);

Защитники: Рональд Араухо (Уругвай, « »), Йерри Мина (Колумбия, «Фиорентина»), Николас Отаменди (Аргентина, «Бенфика»), Матиас Винья (Уругвай, «Сассуоло»);

Полузащитники: Йосимар Йотун (Перу, «Спортинг Кристаль»), Кевин Кастаньо (Колумбия, «Крус Асуль»);

Нападающие: Николас де ла Крус (Уругвай, «Ривер Плейт»), Луис Диас (Колумбия, «Ливерпуль»), Дарвин Нуньес (Уругвай, «Ливерпуль»), Хамес Родригес (Колумбия, «Сан-Паулу»).

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