Месси не попал в символическую сборную 5-го и 6-го туров южноамериканского отбора ЧМ-2026. Нуньес, Араухо, Диас, Отаменди – в составе

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Лионель Месси не попал в число лучших игроков последних матчей отбора ЧМ-2026.

Редакция компании Opta составила символическую сборную 5-го и 6-го туров южноамериканской квалификации на ЧМ-2026, основываясь на статистических показателях игроков. Состав этой команды был опубликован на официальном сайте Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ). 

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси, принявший участие в матчах с Уругваем (0:2) и Бразилией (1:0), не попал в состав. 

Символическая сборная выглядит следующим образом:

ВратарьАлександер Домингес (Эквадор, «ЛДУ Кито»);

Защитники: Рональд Араухо (Уругвай, «Барселона»), Йерри Мина (Колумбия, «Фиорентина»), Николас Отаменди (Аргентина, «Бенфика»), Матиас Винья (Уругвай, «Сассуоло»);

Полузащитники: Йосимар Йотун (Перу, «Спортинг Кристаль»), Кевин Кастаньо (Колумбия, «Крус Асуль»);

Нападающие: Николас де ла Крус (Уругвай, «Ривер Плейт»), Луис Диас (Колумбия, «Ливерпуль»), Дарвин Нуньес (Уругвай, «Ливерпуль»), Хамес Родригес (Колумбия, «Сан-Паулу»). 

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61 комментарий

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Зверёк
Ответ pit4er
Заголовок чисто для розжига: а до этого он в каждом туре в неё попадал что ли? Есть такие же новости по другим игрокам?
Да,Роналду еще жестче гасят
+30
-5
+25
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a2wai
А че, кто-то ждал после его слабого перфоманса против Бразилии, что его включат в команду недели чтоли?)

Этого ждали только наивные лопухи и совсем уж откровенные фанатики))
+18
-7
+11
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pit4er
Заголовок чисто для розжига: а до этого он в каждом туре в неё попадал что ли? Есть такие же новости по другим игрокам?
+21
-14
+7
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Xm.md
Ответ a2wai
А че, кто-то ждал после его слабого перфоманса против Бразилии, что его включат в команду недели чтоли?) Этого ждали только наивные лопухи и совсем уж откровенные фанатики))
Ну в МЛС за пол матча включили в какую-то номинацию, так что я бы не удивился
+11
-6
+5
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mr kovalsky
Ответ Xm.md
Ну в МЛС за пол матча включили в какую-то номинацию, так что я бы не удивился
Ну в голосовании зм за 5 левых пенок зм дали, так что я бы не удивился
+14
-10
+4
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mr kovalsky
Ответ JURAVLI
у тебя наверное ежедневное напоминание стоит на телефоне, чтобы зайти на спортс и написать про какие-то "пять левых пенок", которые тебе померещились. скоро год пройдет, а у тебя все зудит. смешно)))
Каждый день заходишь и проверяешь что я написал? Молодец, запишу тебя в свои фанаты
+4
-2
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Xm.md
Ответ mr kovalsky
Ну в голосовании зм за 5 левых пенок зм дали, так что я бы не удивился
И это тоже, я даже не стал про столь очевидное упоминать
+4
-3
+1
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Kahn01
Ответ Umar Yunuszoda
Се ровно Инфатино найдёт какой-то повод и отдают ЗМ этому господину
Голосуют журналисты и тренеры, причём здесь Инфантино? Кто и как проголосовал есть в общем доступе, все прозрачно. к ним и вопросы.
+3
-2
+1
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Роман
Это обладатель 8 ЗМ) Он же игрок с 1 забитым голом в МЛС
+10
-10
0
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Nickolay Lyskov
Не понял, слабая Аргентина смогла выиграть у мощнейшей Бразилии не благодаря игроку, который в одиночку ее тащит уже почти 20 лет?
+4
-4
0
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JURAVLI
Ответ mr kovalsky
Ну в голосовании зм за 5 левых пенок зм дали, так что я бы не удивился
у тебя наверное ежедневное напоминание стоит на телефоне, чтобы зайти на спортс и написать про какие-то "пять левых пенок", которые тебе померещились. скоро год пройдет, а у тебя все зудит. смешно)))
+8
-8
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sticky fingers
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Myrat Yazmyradow
когда уже отстанут от него он уже всё выиграл, ему 35, что вы ещё ждёте от него, он уже на расслабоне
+7
-7
0
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VERBLYUD
Ответ Myrat Yazmyradow
когда уже отстанут от него он уже всё выиграл, ему 35, что вы ещё ждёте от него, он уже на расслабоне
ему 36 с половиной
+6
-6
0
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Этот Райола хочет денег
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Avdeev Vladislav
Ответ Domian
https://twitter.com/MarinaGoryachk4/status/1727278549902541017?t=U79Uqux41UU7hzp1u6KtDA&s=19 Ромка легенда😂
не знаю ромку, точнее комментов его не вижу, с комментов фанатиков Месси понял что он фанатик Роналду.

вопрос другой, а что легендарного в твите с 25 просмотрами? и кем нужно быть чтобы собирать такое по интернету?))
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Domian
Ответ VERBLYUD
Ответ Ромашке) https://imageup.ru/img102/4625891/screenshot_20231117-000727_gallery.jpg.html
https://twitter.com/MarinaGoryachk4/status/1727278549902541017?t=U79Uqux41UU7hzp1u6KtDA&s=19
Ромка легенда😂
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VERBLYUD
Ответ 10ztv
Холланд за вылеты с евро и чм больше заслуживает как по мне. Да и в последнем матче у него было 8 касаний
Ответ Ромашке)
https://imageup.ru/img102/4625891/screenshot_20231117-000727_gallery.jpg.html
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Domian
Ответ Umar Yunuszoda
Инфантино это сам Французс
Инфантино вроде итальянец)))
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Мохнатый55
Ответ Domian
Глобе Соккер выиграет в 8 раз кринж) Поставит шах и мат Лео😂 У Месси 8 ЗМ, у кринжа 8 Глобе соккер. Выкусите скейтеры)))
He was a skater boy...
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Александр Северный
главное он попал в тройку футбольных небожителей за всю историю. Пеле и Марадона не дадут соврать.
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Отличник Ослов
Это не правильный рейтинг . Плачу
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Bag2879
Это провал.. Вся карьера коту под хвост…
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Денис Ширинов
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Rachid
как не попал Месси в список - просто сам не захотел:)))
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-1
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vfhmsqqp7v
Ну а куда ему с 0+0 🤣
+3
-3
0
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kellhus
Это ж надо так без стеснения накидывать)
Что на Месси, что на Роналду.
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werowolf-gears
Офигеть - Хамес ожил там что-ли? Или одна из последних вспышек?
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AminO2
Мяч затаился в стриженой траве.
Секунда паузы на поле и в эфире...
Они играют по системе "дубль-вэ",
- А нам плевать, у нас - "четыре-два-четыре"...
+1
-1
0
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