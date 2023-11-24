«Долго колебался между Роналду и Месси. Лео, спасибо, что после ЧМ ты стал самим собой – таким придурком. Ненавижу». Экс-игрок «Лилля» Пальмьери об аргентинце

Экс-игрок «Лилля» Жюльян Пальмьери раскритиковал Лионеля Месси.

«Я так долго колебался между и ...

Месси, спасибо, что после чемпионата мира ты стал самим собой – таким придурком, у которого башка в три раза больше, чем у .

Как сильно я любил этого игрока, так сильно и ненавижу его теперь», – написал 36-летний защитник, выступающий сейчас в любительском футболе.

Вероятно, слова Пальмьери о Месси относятся к поведению игрока в матче против Бразилии (1:0) и в других встречах после победного для Аргентины ЧМ-2022.

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У Месси 0+0 против Бразилии в официальных матчах. Шок 😳

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