«Долго колебался между Роналду и Месси. Лео, спасибо, что после ЧМ ты стал самим собой – таким придурком. Ненавижу». Экс-игрок «Лилля» Пальмьери об аргентинце
Экс-игрок «Лилля» Жюльян Пальмьери раскритиковал Лионеля Месси.
«Я так долго колебался между Роналду и Месси...
Месси, спасибо, что после чемпионата мира ты стал самим собой – таким придурком, у которого башка в три раза больше, чем у Мбаппе.
Как сильно я любил этого игрока, так сильно и ненавижу его теперь», – написал 36-летний защитник, выступающий сейчас в любительском футболе.
Вероятно, слова Пальмьери о Месси относятся к поведению игрока в матче против Бразилии (1:0) и в других встречах после победного для Аргентины ЧМ-2022.
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Ан нет, это игорь новиков просто собственной персоной
Как то низенько и гаденько все это)
Так то я не фанат Роналду, но прям он ИЗБИВАЛ (ногами по лицу на бил случайно))? Или просто отмахнулся?
Наоборот, теперь он знает что абсолютен и на вершине.
Он же про себя все понимает, он же видит все обожание и поклонение)
Конечно Лео, будучи нарциссом в хорошем смысле ибо без любви к себе и требований к себе невозможно состояться в большом спорте, на полную использует свой статус и кайфует)
Странно что ты не вспомнила его трусость в стенке и как был забит победный гол португальского клуба)
Не дано вам, фанатам кринжа, понять сей факт вершины карьеры)