«Долго колебался между Роналду и Месси. Лео, спасибо, что после ЧМ ты стал самим собой – таким придурком. Ненавижу». Экс-игрок «Лилля» Пальмьери об аргентинце

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Экс-игрок «Лилля» Жюльян Пальмьери раскритиковал Лионеля Месси.

«Я так долго колебался между Роналду и Месси...

Месси, спасибо, что после чемпионата мира ты стал самим собой – таким придурком, у которого башка в три раза больше, чем у Мбаппе.

Как сильно я любил этого игрока, так сильно и ненавижу его теперь», – написал 36-летний защитник, выступающий сейчас в любительском футболе.

Вероятно, слова Пальмьери о Месси относятся к поведению игрока в матче против Бразилии (1:0) и в других встречах после победного для Аргентины ЧМ-2022.

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У Месси 0+0 против Бразилии в официальных матчах. Шок 😳

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107 комментариев

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Number_2
Так говорит, как будто Месси кринжанул где-то, ну там - избил ребенка, например и т.д.
+147
-26
+121
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cektor
очередной ноунейм из французской банды , который пиарится на имени Великого))
+127
-42
+85
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rej1sta
Ответ Number_2
Так говорит, как будто Месси кринжанул где-то, ну там - избил ребенка, например и т.д.
Или пнул лежащего игрока пару раз…
+87
-13
+74
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Салмоншох Рахмонов
Ответ Number_2
Так говорит, как будто Месси кринжанул где-то, ну там - избил ребенка, например и т.д.
Или бросил капитанскую повязку или переписал гол Бруно на себя
+46
-10
+36
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Ярик01
Я тоже в любительском футболе выступаю, возьмите у меня интервью )
+35
-1
+34
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Арман Бижанов
Благодаря Месси, мир в узнал что существует такой человек как Пальмери
+22
-7
+15
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Cruel Snake
Во этого любителя несёт
+17
-8
+9
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Станислав Л
в последнее время идет компания по очернению Месси на спортсе - то фейки вкидывают, то мнения ноунеймов публикуют - редактор что-ли новый пришел???
Ан нет, это игорь новиков просто собственной персоной
+13
-4
+9
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leon01
это что за Жульен такой?...вот теперь благодаря Месси..будем знать,играл оказывается
+8
0
+8
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ak83
это кто вообще? кто нибудь знает этого "игрока"?
+8
-2
+6
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englishman in new york
Теперь мы знаем, что есть футболист из любительской лиги Франции, Пальмьери))
+6
-1
+5
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Kanonir152
Чем еще заняться 36-летнему мужчине кроме как выбирать того кто круче: Роналду или Месси.
+5
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Иван Чеховъ
Когда Франция обыгрывала Аргентину, то он придурком не был.
+8
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бек саидов
Ответ Любезный Коссутий
поэтому Лео постоянно играет с охранником, чтобы Кринж его не трогал 🤣
Да , это точно.Я каждый раз наблюдаю, когда Месси бегает с мячом, вокруг него бегают охранники , чтобы никто у него мяч не отбирал.😄
+4
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Ape1sin
у французов чувства уважительности не хватало никогда
+5
-2
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Вальдано
Ответ Анвар Сауров
Ну так Криш всегда был собой , эмоциональным высокомерным эгоистичным , и всегда извинялся за свои поступки , он был человек и есть человек А Шмесси всегда косил под тихого скромного парнишки , а на деле он неадекват и сняв маску вызвал отвращение у многих , кто к нему относился положительно
Извинялся?.. Это отмазка чтоль?.. Повязке брошенной тоже извинения принёс?.. Не слышал.. Когда поздравит своих бывших одноклубников Модрича и Бензема с ЗМ?.. А следующей жизни?.. Лепи горбатого детям.. 😄
+2
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Zakal
Ответ Number_2
Так говорит, как будто Месси кринжанул где-то, ну там - избил ребенка, например и т.д.
или например разбил телефон ребенку аутисту
+2
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Веселый денек
Ответ Domian
Дважды Чемпион лиги, лучший ассистент лиги, лучший игрок по гол/пас топ 5 лиг - провалился😂
месси даже в лиге 1 не бьіл лучшим по по системе гол+пас, какие топ-5 лиг, алег
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Artem Gavrishov
Кто это?
+2
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Мяти
Ответ Салмоншох Рахмонов
Или бросил капитанскую повязку или переписал гол Бруно на себя
Уууааахахахахаха 👍👍👍
+1
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as009595@icloud.com
Ответ Станислав Л
сити к тому моменту купил грилиша за сотку - больше никого не могли покупать
Так Месси не нужно было покупать))), он ведь свободным агентом из Барсы уходил, да и плевал Сити на фейр плей
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Vovker
Ответ Domian
А кто вообще говорил из ПСЖ, что они 35 летнего игрока берут под ЛЧ?) Можно интервью этого функционера, что под ЛЧ берет не молодого топа, а игрока возрастного?)
Получается, Месси брали, чтобы результаты в ЛЧ ухудшились, ведь именно так и произошло?)
+6
-5
+1
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Domian
Ответ Веселый денек
месси даже в лиге 1 не бьіл лучшим по по системе гол+пас, какие топ-5 лиг, алег
16+16, назови у кого за клуб цифры лучше?
+3
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Bakhytzhan Babashev
Как после этого жить аргу? Ведь это сам... как его...Палмери сказал? Мда. Вся карьера впустую.
+1
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Domian
Ответ Станислав Л
в последнее время идет компания по очернению Месси на спортсе - то фейки вкидывают, то мнения ноунеймов публикуют - редактор что-ли новый пришел??? Ан нет, это игорь новиков просто собственной персоной
Не думал что спортс пробьет дно и опубликует фейк слов Родриго о ЧМ.
Как то низенько и гаденько все это)
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feelthedroom@mail.ru
Одни момент, возможно ли что голова Лео больше головы Илюхи Мэддисона?
+1
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Montenegro Serbian
Ответ rigobersong
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Чего ради плюсиков не напишешь, да?)
Так то я не фанат Роналду, но прям он ИЗБИВАЛ (ногами по лицу на бил случайно))? Или просто отмахнулся?
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ALEXIS GOL
Ответ Ярик01
Я тоже в любительском футболе выступаю, возьмите у меня интервью )
Я тоже например воспитанник Волгаря который сейчас играет в Фнл, тоже не против стать аналитиком спорц, буду рассказывать кого резко разлюбил.
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бек саидов
Ответ CHELSEA_2008
Что там в плей-офф ЛЧ? 😂😂😂 Ради которой его брали. Самый важный турнир.
Почему именно в лч игрок должен показать результат? Лч давно уже не тот турнир, чтобы оценивать игрока.Там судьи решают гораздо больше, чем любой игрок.
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rigobersong
Ответ Любезный Коссутий
повезло Лео, что за столько лет Кришти не узнал, что у того аутизм))
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rej1sta
Ответ Пенс
просто после тепличной бчк и целой армии вылизывающей имидж скромного хорошего парня наступила реальность. Наш кумир уронил маску в Париже и до сих пор не может её найти (как и свою мифическую топовость, которую во Франции никто не увидел.)
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бек саидов
Ответ Философ Востока
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чуамени кама винга
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Вальдано
Ответ CHELSEA_2008
Что там в плей-офф ЛЧ? 😂😂😂 Ради которой его брали. Самый важный турнир.
Как что?.. Аякс, Лион, Порту.. Такие вот "гранды помешали ему. Прыжки в стенке тоже помним.. Ну и побег в последний день ТО после деревянных медалей в чемпе.. Вот оно "величие".. А-ха-ха-ха.. 😄🤭
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Дорох
Ответ Number_2
Так говорит, как будто Месси кринжанул где-то, ну там - избил ребенка, например и т.д.
или разбил телефона ребенка и т.д
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Rainn
🤡
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CHELSEA_2008
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Веселый денек
Ответ Domian
Те, слова, что рупор Ювентуса и его фанатов Туттоспорт написал, еще плачевней, чем просто признание трансфера худшим прямым текстом. Когда пишут, что игрок РАЗРУШИЛ, то это позор.
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QWertY
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Света Володько
Лол, в твиттере уже разоблачили этого "типа колеблющегося" бедняжку
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Кузя Гитарист
Ответ Number_2
Так говорит, как будто Месси кринжанул где-то, ну там - избил ребенка, например и т.д.
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Вальдано
Ответ Artem Gavrishov
Кто это?
Никола Питерский..
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Анатолий Дмитриевич
Ответ Арман Бижанов
Благодаря Месси, мир в узнал что существует такой человек как Пальмери
и через секунду забыл о нем)
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user109
Ответ feelthedroom@mail.ru
Одни момент, возможно ли что голова Лео больше головы Илюхи Мэддисона?
🤡
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Domian
Ответ QWertY
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Почему?
Наоборот, теперь он знает что абсолютен и на вершине.
Он же про себя все понимает, он же видит все обожание и поклонение)
Конечно Лео, будучи нарциссом в хорошем смысле ибо без любви к себе и требований к себе невозможно состояться в большом спорте, на полную использует свой статус и кайфует)
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Domian
Ответ Веселый денек
1. напомни мне, когда ето Ювентус вьілетал от Аякса в 1/8 ЛЧ?? 2. кинь пруф оносительно худшего трансфера 3. не твоего ли идола освистьівали два года кряду? 4. Роналду забил два гола Аяксу, два гола Лиону и отдал голевую в матче с Порту, чего не скажешь про твоего божка с его бесхарактерньіми пролетами с фантастической статой 0/0
С Порту бездарь был главным виновником вылета Ювентуса.
Странно что ты не вспомнила его трусость в стенке и как был забит победный гол португальского клуба)
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Australian
А кто это? Нет, серьезно. "Я так долго колебался между Роналду и Месси’’. Так и представил себе, что оба они просыпаются утром и перезваниваются между собой: ’’Криш, он наконец, выбрал? Нет, Лио, все еще думает. Черт. У меня же, игра завтра. Что делать?’’
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Domian
Ответ Веселый денек
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Бездарь никогда не выигрывал величайший турнир в истории спорта, против команды в стране проигравшего)

Не дано вам, фанатам кринжа, понять сей факт вершины карьеры)
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Domian
Ответ Веселый денек
да у того же Мбаппе 29+5, не говоря уже про Холанда
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Domian
Ответ Веселый денек
угу, и Неймара после мундиаля они освистали конкретно из-за ЧМ нет, алежка, свист собственньіх болельщиков два года кряду говорит о том, что твой божок с треском провалился к слову о лучших, Роналду два раза признавался футболистом года в Италии 😉 и да, я правильно понимаю, что тьі в очередной раз наврал относительно лучшего игрока по системе гол+пас и вьілета в 1/8 от Аякса??
Не знаю зачем ты приплела Неймара, но Лео свистели по одной причине - он выиграл величайший турнир в истории спорта у Франции в финале.
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Vovker
Ответ бек саидов
Не знаю, для чего брали Месси, для лч или чтоб подгадить Барсе . Но Месси совершенно было плевать на писижи ,, это понятно всем.После барсы , он играл в футбол только за сборную, а писижи, так , для того чтобы не скучно было без дела.
Нужно больше нелепых отмазок его плохой игры за ПСЖ)
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