Де Брюйне – 4-й в голосовании на «Золотой мяч», Мбаппе – 3-й, Холанд – 2-й

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Названы места с 4-го по 2-е в голосовании на «Золотой мяч».

4-е место занял полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевин де Брюйне.

На 3-м месте расположился форвард «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе.

2-м стал форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, выигравший трофей Герда Мюллера лучшему бомбардиру года.

Обладателем награды 2023 году стал Лионель Месси – он завоевал ее в 8-й раз в карьере.

Церемония вручения «Золотого мяча» состоялась сегодня в Париже. Ранее были представлены места с 30-го по 26-ес 25-го по 21-ес 20-го по 16-е, с 15-го по 11-е, с 10-го по 8-е и с 7-го по 5-е по итогам голосования.

Как устроено голосование за «Золотой мяч»? И в какие годы его вручали несправедливо?

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

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41 комментарий

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Red_Marlboro_
Месси в 24: получает ЗМ
Мбаппе в 24: смотрит, как Месси получает ЗМ
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-8
+51
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JackIon
Считаю, что КДБ заслуживает второго места, как великолепный лидер, плеймейкер с хорошей статистикой и трофеями, за игрой которого интересно наблюдать. Вообще, после Месси и Неймара, лучших технических игроков, которые очевидно подходят к закату карьеры, пожалуй, именно КДБ и Салах в прайме - те немногие, ради кого хочется смотреть футбол, хоть и они уже немолоды
+31
-2
+29
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Leon Petov
Больше всего жаль КДБ, у Холанда с Мбаппе ещё будут шансы, а вот для бельгийца это очевидный закат. Один из лучших игроков поколения, достойный ЗМ не меньше Модрича
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Homelender_666
Ответ Artem Piatkov
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Артём, успокойся, всё закончилось, боли больше не будет, а шок скоро пройдёт. Всех тебе благ💊
+11
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Гоша Пугач
Получается, что Эмилиано Мартинез обеспечил ЗМ для Месси

Если бы не его сейф на 120+ минуте, то ЗМ ушел бы к Мбаппе
+10
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+8
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Валентин Дядька
Ответ Artem Piatkov
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АХАХАХААХАХАХВХАХ
+11
-3
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Ярик01
Ответ Red_Marlboro_
Месси в 24: получает ЗМ Мбаппе в 24: смотрит, как Месси получает ЗМ
Месси в 22 года получил свой первый мяч
+7
-1
+6
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Zidan GOAT
Мбаппе: забил больше Месси, результаты команд одинаковые, отличие только в проигранной серии пенальти

Однако, Мбаппе третий, а Месси с наградой. Про то, как кинули Холланда с этим ЗМ вообще молчу
+13
-8
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Экспертное мнение
2009 и 2023 - разница 14 лет между первым и последним.
Наверно это тоже какой-то рекорд, спортс?
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evgshk
Ответ Гоша Пугач
Получается, что Эмилиано Мартинез обеспечил ЗМ для Месси Если бы не его сейф на 120+ минуте, то ЗМ ушел бы к Мбаппе
Рамос обеспечил мяч Роналду, тем что спас Реал в матче с Атлетико в добавленное время.
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Someone-else1980
Ну, в принципе, все по делу, хотя я бы КДБ с Холландом поменял местами
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Александр Опёнышев
Ответ Ярик01
Месси в 22 года получил свой первый мяч
Ну так и Мбаппе в 22 ровно так же наблюдал за вручением ЗМ Месси в 21 году))) Тут скорее смысл в том, что Килиан уже как бы не юноша, но при этом до сих пор всё ещё претендент и не более)
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Кирилл Иванов
Мои поздравления Месси, абсолютно заслуженный 8 мяч, лучший игрок в истории футбола!
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Groznyi2024
Пройдет время и все поймут, что как минимум 2 ЗМ Месси это чистая медийка и сотни лямов контрактов на кону, не более того.

А вот Пеле, Ди Стефано, Марадона, Кройф, Яшин - великие.
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Александр Опёнышев
Ответ JackIon
Считаю, что КДБ заслуживает второго места, как великолепный лидер, плеймейкер с хорошей статистикой и трофеями, за игрой которого интересно наблюдать. Вообще, после Месси и Неймара, лучших технических игроков, которые очевидно подходят к закату карьеры, пожалуй, именно КДБ и Салах в прайме - те немногие, ради кого хочется смотреть футбол, хоть и они уже немолоды
Тут как тройку не распиши, всё равно говорят о победителе
Вообще, думается, что КДБ в тройке должен был быть в любом случае, причем без разницы на какой позиции, Мбаппе там лишний
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Oleg Olegov
Вот Холанд и Мбаппе впервые столкнулись у вершины в, возможно, великом противостоянии будущего.
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Игорь Климов
Лео Месси 🐐🇦🇷👑⚽
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pit4er
Зато единственный, кто не бесполезен, когда команда защищается. Играл бы только на чистых мячах и не прессинговал, имел бы личную статистику ещё лучше
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Валентин Дядька
Заслужил оказаться на третьем минимум, а то и на втором месте
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Экспертное мнение
Ответ Zidan GOAT
Мбаппе: забил больше Месси, результаты команд одинаковые, отличие только в проигранной серии пенальти Однако, Мбаппе третий, а Месси с наградой. Про то, как кинули Холланда с этим ЗМ вообще молчу
Поплачь еще тут, Зидан вообще за два замыкания в финале ЧМ получил, даже весь турнир другие люди вытащили.
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Иван Иванов
Давайте будем честны! Если бы не травмы, то Золотой Мяч должен был бы получить Кевин Де Брюйне. Согласитесь?! 😉
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Atomix BS
Ответ Гоша Пугач
Получается, что Эмилиано Мартинез обеспечил ЗМ для Месси Если бы не его сейф на 120+ минуте, то ЗМ ушел бы к Мбаппе
И так и так должен был уйти к холанду. Незаслуженно
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Atomix BS
Абсолютно незаслуженная награда. Только за ЧМ и провальную весну не дают. Золотой мяч - больше не престиж
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Greatest Of All Time
Ответ Atomix BS
Абсолютно незаслуженная награда. Только за ЧМ и провальную весну не дают. Золотой мяч - больше не престиж
За то что 0+0 в 4 финалах тоже не дают ЗМ. За то что во всех полуфиналах 0+0 тоже не дают ЗМ.
То кому дадим ЗМ??)) 🐫???))))
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Си Эм Панк
Ответ Artem Piatkov
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Стоп, стоп Артём, падажжи, получается что у Рона фуфлыжные мячи?
Выписан из фанов.🤬
Некрасивый
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