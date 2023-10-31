Де Брюйне – 4-й в голосовании на «Золотой мяч», Мбаппе – 3-й, Холанд – 2-й
Названы места с 4-го по 2-е в голосовании на «Золотой мяч».
4-е место занял полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевин де Брюйне.
На 3-м месте расположился форвард «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе.
2-м стал форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, выигравший трофей Герда Мюллера лучшему бомбардиру года.
Обладателем награды 2023 году стал Лионель Месси – он завоевал ее в 8-й раз в карьере.
Церемония вручения «Золотого мяча» состоялась сегодня в Париже. Ранее были представлены места с 30-го по 26-е, с 25-го по 21-е, с 20-го по 16-е, с 15-го по 11-е, с 10-го по 8-е и с 7-го по 5-е по итогам голосования.
Как устроено голосование за «Золотой мяч»? И в какие годы его вручали несправедливо?
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Мбаппе в 24: смотрит, как Месси получает ЗМ
Если бы не его сейф на 120+ минуте, то ЗМ ушел бы к Мбаппе
Однако, Мбаппе третий, а Месси с наградой. Про то, как кинули Холланда с этим ЗМ вообще молчу
Наверно это тоже какой-то рекорд, спортс?
А вот Пеле, Ди Стефано, Марадона, Кройф, Яшин - великие.
Вообще, думается, что КДБ в тройке должен был быть в любом случае, причем без разницы на какой позиции, Мбаппе там лишний
То кому дадим ЗМ??)) 🐫???))))
Выписан из фанов.🤬
Некрасивый