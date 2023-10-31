Де Брюйне – 4-й в голосовании на «Золотой мяч», Мбаппе – 3-й, Холанд – 2-й

Названы места с 4-го по 2-е в голосовании на «Золотой мяч».

4-е место занял полузащитник « » и сборной Бельгии Кевин де .

На 3-м месте расположился форвард « » и сборной Франции Килиан Мбаппе.

2-м стал форвард «Манчестер Сити» , выигравший трофей Герда Мюллера лучшему бомбардиру года.

Обладателем награды 2023 году стал – он завоевал ее в 8-й раз в карьере.

Церемония вручения «Золотого мяча» состоялась сегодня в Париже. Ранее были представлены места с 30-го по 26-е, с 25-го по 21-е, с 20-го по 16-е, с 15-го по 11-е, с 10-го по 8-е и с 7-го по 5-е по итогам голосования.

Как устроено голосование за «Золотой мяч»? И в какие годы его вручали несправедливо?

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